Справедливе покарання Росії за скоєні злочини стане передумовою безпеки та захищеності всього людства – Андрій Єрмак

Притягнення до справедливої відповідальності всіх винних у злочині агресії Росії проти України стане передумовою безпеки та захищеності людства, тому всі цивілізовані держави, які поважають міжнародне право, мають долучитися до процесу створення спеціального міжнародного трибуналу. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час онлайн-виступу на конференції «Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Правосуддя, яке має бути здійснене», що триває в Києві.

«Ми вимагаємо справедливості за кожного закатованого та вбитого українця, за кожен зруйнований будинок, за кожну сльозу української дитини. Кожен злочинець має постати перед судом. Над цим працюють наші правоохоронні органи та Міжнародний кримінальний суд», – наголосив Андрій Єрмак.

Він нагадав, що відповідальність і репарації є серед пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Очільник Офісу Глави держави зауважив, що поміж винуватців воєнних злочинів проти України – як виконавці, зокрема російські солдати, які прийшли на українську землю вбивати, оператори російської ракетної техніки, так і ті, хто скоїв фундаментальний злочин агресії.

За його словами, щоб світовий порядок і міжнародне право перемогли, Україні потрібна допомога партнерів і фахівців.

«Саме від вас залежить, як швидко вдасться притягнути до відповідальності цих кровожерливих людей, які скоюють масові акти немислимого варварства у XXI столітті. Для покарання найвищого політичного керівництва Росії необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал. І Україна разом із державами-партнерами робить усе можливе для досягнення цієї мети», – наголосив Андрій Єрмак, звертаючись до учасників конференції.

Як зазначив керівник Офісу Президента, Україна закликає всі цивілізовані країни світу стати на захист справедливості.

«У цьому питанні ми покладаємося на лідерство всього цивілізованого світу. Ми повинні розірвати ланцюг війн, переворотів, масштабних терористичних атак, енергетичного, продовольчого та ядерного шантажу, кібератак і політичних убивств, які Росія несе світові. Інші потенційні агресори повинні зрозуміти, що за ці злочини буде неминуче покарання. Це найважливіша передумова безпеки й захищеності всього людства», – резюмував Андрій Єрмак.

Заступник очільника Офісу Глави держави Андрій Смирнов зі свого боку констатував: злочин агресії Росії проти України є найжахливішим із часів Другої світової війни, а отже, потребує максимально жорсткого покарання всіх причетних, включно з найвищим військово-політичним керівництвом країни-агресора.

За його словами, за півтора року Україна здобула потужну міжнародну підтримку створення трибуналу, свідченням якої стало ухвалення низки політичних рішень (ПАРЄ, Європарламенту, Комітету міністрів ЄС, Комітету НАТО), ратифікованих багатьма країнами-партнерами.

«Єдиним питанням, яке сьогодні залишається нерозв’язаним і яке лежить у нас на столі – це питання моделі, за якою він працюватиме», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Андрій Смирнов розповів, що нині міжнародна коаліція Core Group розглядає три моделі створення спецтрибуналу. Він закликав учасників конференції обговорити кожну й визначити, яка є найбажанішою, найавторитетнішою і найлегітимнішою для притягнення до відповідальності винних в агресії проти України.

«Нам треба впевнено йти до фіналізації домовленостей із нашими ключовими міжнародними партнерами щодо того, у якій формі й за якою моделлю цей трибунал запрацює якнайшвидше. Цього потребують наші громадяни, цього потребують наші військові, це данина вбитим і безневинно покараним нашим жінкам, братам, сестрам і дітям», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зі свого боку акцентував на необхідності спільного створення юридичного механізму для досягнення справедливості та відповідальності, який охопив би всіх злочинців – від організаторів до безпосередніх виконавців.

Денис Шмигаль також додав, що, крім покарання за злочини, Росія також має заплатити за всі руйнування та збитки, яких завдала своєю агресією. За його словами, Україна запропонувала світу концепцію міжнародного компенсаційного механізму. Джерелом коштів для відшкодування мають стати російські заморожені активи.

За словами очільника уряду, до формування міжнародного реєстру збитків приєдналися 42 країни та ЄС. Очікується оформлення структурних елементів компенсаційного механізму.

«Йдеться про справедливість: засудити злочинців, змусити їх заплатити. Дві ключові речі. Відновити українську економіку й інфраструктуру, безумовно, потрібно коштом агресора. Зараз усі разом ми маємо створити прецедент судового покарання винних і прецедент сплати коштів на відновлення. Світ стане безпечним, якщо ми зробимо правильні висновки з російської агресії», – резюмував Денис Шмигаль.