Студенти завжди були драйвером змін у незалежній Україні – Президент на урочистостях з нагоди 185-річчя КНУ імені Тараса Шевченка

Для держави життєво важливо, щоб студенти бачили своє майбутнє на батьківщині, адже вони завжди були драйвером змін у незалежній Україні, заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу з нагоди 185-річчя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

«Саме ви завжди були драйвером змін у незалежній Україні, починаючи зі студентської Революції на граніті, яка стала фундаментом для народження незалежності, і закінчуючи Революцією Гідності. Тому для держави життєво важливо, щоб ви бачили своє майбутнє саме в Україні», – сказав Президент, звертаючись до студентів КНУ ім. Тараса Шевченка.

Володимир Зеленський наголосив, що студенти в сучасному світі, де немає кордонів і обмежень, можуть реалізувати себе в будь-якому куточку планети. Але спробувати побудувати сильну, успішну та квітучу Україну – це цікавий та амбітний виклик.

«Вірю, що вам і нам разом з вами все це до снаги. Тож давайте поставимо собі такі завдання, разом підкорюватимемо нові вершини всі наступні роки», – заявив він.

Глава держави привітав студентів, викладачів та випускників Київського національного університету ім. Тараса Шевченка зі 185-ю річницею заснування навчального закладу. За його словами, КНУ є гордістю Української держави, цей виш завжди був місцем створення й розвитку прогресивних ідей, а його робота має стратегічне значення для України.

«Майбутні випускники поруч з іншими представниками нового покоління українців є нашою надією», – наголосив Президент.

Після завершення виступу Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам КНУ ім. Тараса Шевченка за вагомий внесок у розвиток національної освіти й науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 185-річчя з дня заснування навчального закладу.