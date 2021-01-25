Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність – Президент під час наради за участю керівництва парламенту та уряду

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, керівниками парламентських комітетів та представниками уряду.

На нараді обговорили законопроекти, які Верховна Рада має розглянути наступного пленарного тижня в контексті виконання передвиборчої програми Володимира Зеленського.

Зокрема, народні депутати готові розглянути законопроект щодо реформування судової системи України. Відповідні законодавчі ініціативи були напрацьовані під час широкого обговорення за участю представників громадськості. Наступного тижня питання реформування судової системи буде додатково всебічно обговорено на черговому Всеукраїнському форумі «Україна 30».

«Судова система у тому форматі, в якому вона сьогодні існує, вже довела свою непридатність. Українці не довіряють судам, ця інституція є надто корумпованою та надто хиткою. Ми повинні це змінити, бо саме зміни в судовій системі є запорукою сильної України, де захищені права кожного громадянина. Це також є кроком на шляху євроінтеграції України», – наголосив Володимир Зеленський.

Також було розглянуто блок економічних законодавчих ініціатив. Зокрема, Верховній Раді буде запропоновано завершити голосування пакету законопроектів щодо підтримки інвестиційних проектів зі значними інвестиціями (щодо «інвестиційних нянь»). Цей пакет допоможе запрацювати проекту «інвестиційних нянь» у повному обсязі. Закон передбачатиме державний захист та юридичну допомогу закордонним інвесторам, які ініціюватимуть інвестиційні проекти від 20 мільйонів євро.

Крім того, учасники наради обговорили законодавчі ініціативи у сфері екології. Зокрема, йшлося про законопроект щодо зменшення використання пластикових пакетів та заміни їх на такі, що розкладаються. Багато великих торговельних мереж уже перейшли на пакети, виготовлені з екологічних матеріалів. Законопроект спонукатиме до зменшення використання пластикових пакетів та до переходу на екологічно чисті замінники.