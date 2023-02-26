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Тетяна Ломакіна розповіла на Zero Project Conference у Відні про потреби та виклики, які стоять перед людьми з інвалідністю в Україні через російську агресію

27 лютого 2023 року - 15:11

Тетяна Ломакіна розповіла на Zero Project Conference у Відні про потреби та виклики, які стоять перед людьми з інвалідністю в Україні через російську агресію

Радник – уповноважена Президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна взяла участь у глобальній конференції Zero Project Conference у Відні.

Вона розповіла, як війна змінила життя людей із різних суспільних груп, зокрема осіб з інвалідністю. Тетяна Ломакіна наголосила на викликах, що постали перед Україною, та поділилася баченням шляхів їх подолання.

Серед іншого радник – уповноважена Президента розповіла про облаштування бомбосховищ, евакуацію та розміщення людей із постраждалих регіонів, взаємодію між органами влади, громадськими організаціями, міжнародними компаніями та фондами.

«Це уроки воєнних подій. І зараз ми шукаємо ресурси та експертизу, щоб завдання, які стоять перед нами, виконувати просто під час воєнних подій. Я висловлюю подяку тим, хто підтримує наших людей, та запрошую до співпраці всіх, хто може приєднатися й допомогти нам у майбутньому. Тому що незакритих потреб багато, і рахунок іде не на дні чи гривні, а на людські життя», – зазначила Тетяна Ломакіна.

На Zero Project Conference, яка відбулася 22–24 лютого в офісі Організації Об’єднаних Націй у Відні, була широко висвітлена тема війни в Україні та допомоги людям, які постраждали від агресії Російської Федерації.

Зокрема, головну відзнаку Zero Project Recognition Award 2023 отримала група Purple Vest Mission, до складу якої увійшли представники ізраїльської організації Access Israel та японської The Nippon Foundation. Група евакуювала з охоплених війною територій України понад 3500 представників маломобільних соціальних груп, передусім людей з інвалідністю.

Учасниками глобальної щорічної конференції Zero Project Conference цього року стали представники понад 80 країн. Наживо в заході взяли участь близько 1200 осіб, іще 2500 долучилися в онлайн-режимі.

Мета цього проекту – знаходити й ділитися рішеннями, які покращують повсякденне життя та реалізацію законних прав людей з інвалідністю. Такі конференції дають змогу не лише обмінятися досвідом і найкращими практиками, а приділити увагу нагальним проблемам і викликам, серед яких війни та природні катастрофи.

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