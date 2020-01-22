Треба зробити все, щоб українські вчені змогли реалізувати себе на рідній землі – Президент

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лауреатами премії Глави держави для молодих вчених 2019 року. Зустріч відбулася у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Володимир Зеленський ознайомився з роботами лауреатів премії. Також Глава держави оглянув експозицію Фонду Президентів України та вручив лауреатам премії свідоцтва й нагрудні знаки.

«Я радий сьогодні відзначити українських вчених державними преміями у галузі науки та техніки. Я неодноразово казав і повторюватиму: найцінніше, що є в України, – це наші люди. Їхній розум, таланти, креативність та працьовитість. І це доводять наші науковці», – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі.

Глава держави зазначив, що лауреатами цьогорічної премії стали 40 наукових робіт у сферах інфраструктури, енергетики, оборони, сільського господарства, медицини, екології, кібербезпеки тощо.

«Ці роботи модернізують процеси, дозволяють державі потенційно зекономити або заробити мільярди гривень, здатні покращити життя як окремих галузей, так і всіх громадян України. Саме тому цього року ми кардинально змінили концепт заходу. Ми хочемо, щоб роботи переможців не загубились у довгих ящиках столу й були впроваджені не лише окремими українськими підприємствами, а максимально широко та комплексно – наскільки це можливо», – зауважив Президент.

За його словами, на сьогоднішню зустріч, крім науковців, були запрошені міністри та представники бізнесу, щоб вони змогли познайомитись одне з одним і запланувати початок співпраці.

«Це важливий крок, щоб відновити ефективну комунікацію та партнерство між наукою, владою та бізнесом. Я знаю, що низка робіт уже зацікавила наші міністерства – Міністерство інфраструктури, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство енергетики та захисту довкілля. Ми всі дуже сподіваємося, що це принесе користь, дивіденди нашій державі і вам, поважні вчені та науковці», – наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що українці здійснили вагомий внесок у багато сфер – від підкорення космосу до ІТ-технологій, і сьогодні треба зробити все, щоб наші вчені змогли реалізувати себе не у Кремнієвій долині, а на рідній землі. Для цього потрібна підтримка і держави, і приватного сектору.

«Це стосується фінансування, розвитку нових досліджень, маркетингу наукових ідей та впровадження цих ідей у життя. Ми повинні надати імпульс для розвитку української науки. Відкрити Україні та світу наших нових Сікорських, Вернадських, наших Корольових», – зауважив Володимир Зеленський.

Крім того, Президент подякував колективу Національної бібліотеки України імені Вернадського за роботу та наголосив на доцільності проведення ремонту в її приміщенні.

«Те, що я тут побачив, – це справді скарб, і я вдячний, що зберегли це все – куточок науки для українців. Але мені здається, що тут треба, по-перше, зробити ремонт», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що держава має створити нормальні умови для роботи науковців.