Три чверті громадян вважають актуальними питання безбар’єрності в Україні – свідчать результати дослідження, проведеного з ініціативи першої леді

Офіс Президента України представив результати першого загальнонаціонального дослідження на тему «Думки, погляди та ставлення українців щодо безбар'єрності в суспільстві», проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та Національним інститутом стратегічних досліджень спільно з громадською організацією «Безбар’єрність» з ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Як зазначила під час презентації результатів дослідження генеральний директор Директорату з питань гуманітарної політики Офісу Глави держави Вероніка Селега, отримані дані стануть відправною точкою для майбутніх дій у темі безбар’єрності.

«Ми побачимо, хто найбільше в Україні зіштовхується з бар’єрами, наскільки сильною є укорінена традиція не помічати, не вірити в зміну, розглянемо разом теми, які необхідно аналізувати й тільки після цього рухатися далі», – констатувала вона.

Згідно з даними дослідження, 77% респондентів назвали актуальним вирішення питань безбар’єрності в Україні.

У контексті бар’єрів у навколишньому середовищі зверталася увага на відсутність зручних маршрутів для маломобільних груп населення, бюрократія, відсутність понижених пандусів, громадських туалетів тощо.

За словами генерального директора КМІС Володимира Паніотто, дуже часто суспільні норми та погляди, сформовані на основі стереотипів, стають бар’єрами для деяких категорій людей.

Керівник центру суспільних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Юлія Тищенко констатувала, що питання бар’єрності є дуже широким і стосується практично всіх верств і груп населення країни, різних сфер їхньої життєдіяльності та самореалізації. Тому комплексне вивчення питання є важливим, адже з’ясувавши, з якими перешкодами стикаються громадяни, є можливість вивчати досвід інших країн з усунення таких перешкод та впроваджувати його в Україні.

«Україні варто вивчати й запроваджувати у себе практики, пов’язані з соціальною, економічною безбар’єрністю, громадянським включенням, інфраструктурною безбар’єрністю, освітою впродовж життя», – зауважила Юлія Тищенко.

«Треба не тільки констатувати ці виклики та проблеми, а й дійсно формувати політику, заходи й намагатися інтегрувати ці різні напрямки у діяльність органів влади у співпраці з органами громадянського суспільства», – додала вона.

Опитування проводилося серед 1809 респондентів з усієї України, крім тимчасово окупованих територій, методом інтерв’ю face-to-face. Крім того, було опитано 360 дорослих, серед яких – люди з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, вагітні, мами.