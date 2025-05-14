Турбота про ментальне здоров’я та підготовка психологів: на Волині Олена Зеленська відвідала медичний заклад

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Волинське обласне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства. Це заклад, що надає різнопрофільну спеціалізовану медичну допомогу жінкам, дітям, зокрема ВПО.

«Відвідую центр у той час, коли в усіх регіонах, зокрема на Волині, проходить День спільнодії. Важливо дізнатися, що медоб'єднання стало місцем саме такої – щоденної – спільнодії в боротьбі за ментальне здоров’я мешканців регіону – маленьких і дорослих. Бо тут, докладаючи всіх сил і знань, лікують не лише тіло, а й душу», – сказала Олена Зеленська.

Наприкінці минулого року, зокрема, розпочав роботу Центр ментального здоров’я. Мультидисциплінарна команда надає допомогу дітям із психічними розладами, працює над подоланням депресивних і тривожних станів, адаптаційних та посттравматичних розладів, діагностує ранні проблеми нейророзвитку та скеровує до спеціалістів із корекційної роботи та реабілітації.

Перша леді зазначила, що цьогоріч на базі медоб’єднання також з’явиться Школа Супергероїв, де діти зможуть навчатися під час тривалого лікування.

Крім того, Олена Зеленська відвідала Волинський національний університет ім. Лесі Українки. Цей заклад вищої освіти є лідером у регіоні за кількістю студентів, що здобувають освіту психолога.

На базі університету також діє Центр ментального здоров’я, де фахівці з допомоги військовим та членам їхніх сімей, дитячої та підліткової психотерапії мають змогу підвищити свою кваліфікацію. До того ж у центрі проводять навчання з психології, зокрема, для вчителів і рятувальників.

«Психологи потрібні Україні, а особливо зараз, коли щодня переживаємо стрес через вороже вторгнення. Але важливо, щоб психологічну обізнаність підвищували й люди інших спеціальностей», – підсумувала дружина Президента.



