У 209-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка Президент Володимир Зеленський зустрівся з діячами культури та мистецтва

У 209-ту річницю із дня народження українського письменника, художника та мислителя Тараса Шевченка Президент Володимир Зеленський провів зустріч із діячами культури та мистецтва.

Захід відбувся у змішаному форматі: наживо в Офісі Глави держави та в режимі відеоконференції. До розмови долучилися відомі артисти, актори театру та кіно, художники, журналісти, продюсери, керівники культурних інституцій та профільних державних установ.

Як зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, зустріч у річницю з дня народження Кобзаря символічна, адже російський агресор намагається заперечити право України на існування, на власну мову, історію, культуру та ідентичність.

За словами міністра, багато запрошених із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну брали безпосередню участь в обороні держави й нині ведуть боротьбу в культурній сфері.

Президент наголосив, що діячі культури та мистецтва, які пішли захищати Україну у складі сил оборони, своїм прикладом сприяли консолідації українського суспільства, зростанню патріотизму та спонукали громадян ставати на захист країни.

«Україна відстоює свою незалежність завдяки тому, що вона не на самоті. Завдяки об’єднаному народу, завдяки нашим Збройним Силам і всьому світу», – зауважив Володимир Зеленський.

На думку Глави держави, в об’єднанні світу навколо України велику роль відіграли дипломатія, журналістика та культура – як усередині держави, так і за її межами.

Зокрема, на різноманітних міжнародних майданчиках відбувалося безліч культурних заходів, під час яких розповідали про Україну, про розпочату Росією війну, про наслідки агресії РФ та злочини російської армії. Як наголосив Президент, таке інформування світової спільноти вплинуло на посилення фінансової та оборонної підтримки нашої країни з боку партнерів.

«Я дякую всім митцям, хто допомагає тут, хто в окопах віддає цьому своє життя. А також усім тим, хто за кордоном створював і допомагав дипломатії та журналістиці формувати цю хвилю підтримки, щоб Україна не була на самоті», – сказав він.

Як розповів Олександр Ткаченко, за останній рік попри повномасштабне російське вторгнення відбулося понад 50 прем’єр в українських театрах, було проведено сотні виставок творів мистецтва, знято десятки документальних фільмів, музичних кліпів, написано десятки музичних творів, проведено багато концертів на передовій.

«Особливо вдячні всім тим, хто зібрався сьогодні тут. За те, що продовжували творити, проводили концерти в бомбосховищах, на станціях метро, надавали майданчики для переміщених мистецьких колективів», – зазначив міністр.

Крім того, за словами Олександра Ткаченка, за кордоном відбулося понад 3 тисячі культурних і мистецьких заходів, серед яких виставки, концерти, фестивалі. На його переконання, важливо продовжувати таку активну діяльність у сфері культурної дипломатії й налагоджувати зв’язки між українськими та європейськими культурними інституціями.

Учасники зустрічі обговорили шляхи поглиблення взаємодії між державою та представниками культурної сфери, зокрема з метою наближення перемоги України у розв’язаній Росією війні. У цьому контексті Володимир Зеленський наголосив на важливості продовження культурної та просвітницької роботи, яка сприяла б посиленню підтримки України з боку партнерів та всього світу.

Під час зустрічі також ішлося про присудження Шевченківської премії 2023 року. Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров акцентував, що за час агресії Росії проти України, особливо з початку повномасштабного вторгнення, з’явилася велика кількість літературних творів та іншого культурного продукту про війну. Тож Комітет запропонував передбачити номінації саме для творів, створених під час війни й на воєнну тему.

«Це буде правильно, це буде гідно», – сказав Юрій Макаров і висловив переконання, що Шевченківська премія має бути актуальною й відповідати реаліям сьогодення.

«Я повністю підтримую. Важливо не втратити людей, які стільки всього зробили в час війни. Важливо показати цим людям, що всі бачать і відзначають твори, створені під час війни, а також їхніх авторів», – відповів на це Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Росія має програти не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Щоб подолати нав’язані агресором наративи, необхідне виробництво й поширення якісного українського контенту: музики, кіно, театральних постановок тощо. Глава держави додав, що особливо важливою є робота з дітьми та молоддю.

За результатами зустрічі Президент запропонував напрацювати рекомендації та необхідні кроки, які має підтримати держава.