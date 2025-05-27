У Берліні триває зустріч Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца

У Берліні триває зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Лідери обговорять подальшу оборонну підтримку України, зокрема зміцнення ППО, постачання артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи, виробництво зброї в Україні та співпрацю українських і німецьких оборонних підприємств.

Президент України та канцлер Німеччини приділять окрему увагу крокам для встановлення справедливого та сталого миру, спільній роботі в межах коаліції охочих, а також посиленню санкційного тиску на Росію.

Крім того, ітиметься про відкриття переговорних кластерів щодо членства України в ЄС і план економічного відновлення країни після закінчення війни.