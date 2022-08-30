 У Бучі починають будувати фабрику-кухню, де готуватимуть їжу для навчальних закладів міста й сусідніх громад

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Бучу на Київщині, де взяла участь у презентації проекту нового підприємства – фабрики-кухні. Це повернення ініціативи дружини Президента з реформи шкільного харчування у межах відбудови України.

«Важко висловити всі емоції, які відчуваєш тут. Як і для кожного українця, для мене це місце невимовного болю за закатованими Росією співвітчизниками. Та водночас Буча жива! І вона має відновитися й жити, бути не лише місцем пам’яті про російські злочини, а й місцем нового повноцінного життя. Тому саме тут починаємо будівництво нового підприємства – фабрики-кухні», – сказала вона.

Як наголосила Олена Зеленська, спорудження об’єкта – частина розпочатої до російського нападу реформи шкільного харчування.

У межах реформи було напрацьовано три варіанти організації харчування у школі:

• Кухня повного циклу (у навчальних закладах, де є економічна доцільність і технічно-технологічна можливість; все готують на місці з нуля).

• Опорні кухні (з однієї потужної кухні гарячу їжу транспортують до сусідніх шкіл).

• Фабрика-кухня (великий обсяг постачання, окрема будівля, у якій готують, охолоджують їжу й транспортують до багатьох шкіл).

Така фабрика-кухня дає змогу приготувати до 10 тисяч порцій. Таким чином відбувається економія витрат на воду та електроенергію, постачання їжі дітям стає систематизованим, безпечним і якісним. А контроль за технологічним процесом і дотриманням норм НАССР відбуватиметься на якісно новому рівні.

Саме така фабрика-кухня буде побудована в м. Бучі Київської області. Меценатом проекту став Говард Баффет, американський філантроп і бізнесмен, син відомого інвестора Воррена Баффета.

«Ми вперше зустрілися на початку літа. Тоді пан Баффет сказав, що йому небайдужа тема відновлення України. І особливо йому хочеться зробити щось для деокупованих територій, найбільш постраждалих від російської навали. І я запропонувала йому проект фабрики-кухні», – зазначила перша леді.

Основними споживачами продукції нової фабрики-кухні будуть школи Бучі та щонайменше двох найближчих громад – Бородянської та Немішаївської.

Водночас в умовах війни потужності виробництва можуть бути переналаштовані або розширені для забезпечення харчуванням будь-яких груп населення, які цього потребують. Зокрема, підприємство зможе годувати тимчасово переміщених осіб і місцевих жителів.

Очікується, що фабрика-кухня в Бучі стане пілотним проектом. Надалі мережа фабрик-кухонь може бути поширена на інші регіони. Кожне з підприємств зможе забезпечувати харчуванням 30-40 навчальних закладів (нині в Україні діє мережа з 14 тисяч шкіл та 10 тисяч закладів дошкільної освіти).

«Це великий проект для громад. У нас багато шкіл, які повністю чи частково зруйновані. Загалом у країні понад 225 зруйнованих шкіл, які ввійшли до Fast Recovery Plan і які ми хочемо швидко відновити, тож просимо допомоги в наших міжнародних партнерів», – зазначив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Також для обслуговування фабрик-кухонь та задоволення інших потреб навчальних закладів поступово створюватимуть професійні центри підготовки кухарів, які зможуть організувати перекваліфікацію таких фахівців із наявних закладів і готувати кухарів на постійній основі.

Олена Зеленська відзначила важливість повернення до реформи шкільного харчування напередодні нового навчального року.

«У перші місяці російського вторгнення, як ми всі пам’ятаємо, йшлося не про принципи харчування, а про те, щоб дітям і дорослим взагалі було що їсти… Але зараз, як ви знаєте, ми розпочинаємо навчальний рік. Звісно, Росія не хоче, щоб наші діти навчалися й мали нормальне життя. Але вони обов’язково здобуватимуть знання. І в них буде найкраще здорове харчування, як ми й планували ще до російського нападу. Ось чому фабрика-кухня буде, і пан Баффет побудує її саме в Бучі, яка обов’язково відродиться», – наголосила дружина Президента.

Вона подякувала команді Говарда Баффета, Оресту Степаняку, голові правління Національної асоціації громадського харчування, та всім причетним до пілотного проекту фабрики-кухні в Бучі, а також закликала потенційних інвесторів долучатися до відбудови України, яка вже почалася.

Очікується, що фабрика-кухня в Бучі запрацює 1 вересня 2023 року.