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Президент Володимир Зеленський спільно з відомими українцями привітав співгромадян з Днем Державного прапора
Президент Володимир Зеленський спільно з відомими українцями привітав співгромадян з Днем Державного прапора

23 серпня 2020 року - 08:58

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Президент: Найкращий подарунок неньці Україні – щоб її діти були здорові

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Президент України та перша леді поклали квіти до пам'ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні

24 серпня 2020 року - 10:19

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Участь Президента у заходах з нагоди Дня Незалежності України
Участь Президента у заходах з нагоди Дня Незалежності України

24 серпня 2020 року - 10:48

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У День Незалежності Президент та перша леді взяли участь у молебні за встановлення миру в Україні

24 серпня 2020 року - 10:00

У День Незалежності Президент та перша леді взяли участь у молебні за встановлення миру в Україні

У день 29-ї річниці незалежності України Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у святковому молебні «Молитва про мир та благословення України».

На подвір'ї Національного заповідника «Софія Київська» молитви за Україну проголосили предстоятелі церков і керівники релігійних організацій.

Духовні лідери дякували Господу за незалежну Україну та просили покровительства й захисту для її захисників та всіх, хто їх підтримує, мудрості українському народові й сили – очільникам держави. Молилися за встановлення миру на українській землі.

Камерний хор виконав «Отче наш» та «Молитву за Україну».

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