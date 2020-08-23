У День Незалежності Президент та перша леді взяли участь у молебні за встановлення миру в Україні

У день 29-ї річниці незалежності України Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у святковому молебні «Молитва про мир та благословення України».

На подвір'ї Національного заповідника «Софія Київська» молитви за Україну проголосили предстоятелі церков і керівники релігійних організацій.

Духовні лідери дякували Господу за незалежну Україну та просили покровительства й захисту для її захисників та всіх, хто їх підтримує, мудрості українському народові й сили – очільникам держави. Молилися за встановлення миру на українській землі.

Камерний хор виконав «Отче наш» та «Молитву за Україну».