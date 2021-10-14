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У День вигнання з України нацистських загарбників Президент поклав квіти до могили Невідомого солдата

28 жовтня 2021 року - 10:40

У День вигнання з України нацистських загарбників Президент поклав квіти до могили Невідомого солдата

У 77-му річницю вигнання з України нацистських загарбників Президент Володимир Зеленський узяв участь у вшануванні пам'яті воїнів, які віддали своє життя за визволення рідної землі під час Другої світової війни.

Глава держави поклав квіти до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави в Києві. Воїни почесної варти встановили вінок біля Вічного вогню.

«Роки нацистської окупації України – жахливий, чорний період нашої історії. Її наслідками стали понад 700 зруйнованих міст і містечок, майже 30 тисяч українських сіл. Сотні сіл були спалені разом із жителями. Тисячі зруйнованих лікарень і шкіл. Голокост. Бабин Яр у Києві, Янівський концтабір у Львові, Дробицький Яр у Харкові, Богданівка на Миколаївщині… Мільйони жертв. Мільйони остарбайтерів. Мільйони скалічених доль. І це – мільйони причин, чому ми, українці, завжди пам’ятатимемо воїнів, які загинули в тій жахливій війні, та чому схиляємо голови перед співвітчизниками, які своїм героїзмом зробили неоціненний внесок у встановлення миру, стали прикладом для нового покоління українських захисників і захисниць, які боронять Україну на сході», – зазначив Президент.

У церемонії вшанування пам’яті також взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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