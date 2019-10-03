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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Участь Президента у заходах з нагоди Дня Захисника України, 14 жовтня 2019 року
Участь Президента у заходах з нагоди Дня Захисника України, 14 жовтня 2019 року

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У День захисника України Президент у штабі ООС вручив державні нагороди військовослужбовцям і присвоїв почесні найменування бригадам

14 жовтня 2019 року - 17:10

У День захисника України Президент у штабі ООС вручив державні нагороди військовослужбовцям і присвоїв почесні найменування бригадам

Президент України Володимир Зеленський під час відвідання штабу Операції об’єднаних сил у Донецькій області вручив державні нагороди військовослужбовцям з нагоди Дня захисника України.

Так, орден «За мужність» ІІ ступеня отримав молодший сержант Ярослав Христюк. Орденом «За мужність» III ступеня нагороджені старшина Олександр Бурмецький, старший сержант Сергій Гончаренко, старший матрос Максим Драголюбов, прапорщик Олексій Козловський, молодший сержант Сергій Кунтишев, капітан Артем Курочко, сержант Анастасія Лисак, старший лейтенант Денис Русецький та прапорщик Юрій Чаплинський. Орденом Данила Галицького Президент нагородив капітана 2-го рангу Василя Савенка, медаллю «За військову службу Україні» – майора Андрія Круглова, медаллю «Захиснику Вітчизни» – молодшого сержанта Петра Буряченка та старшого сержанта Сергія Деркача.

Крім того, Глава держави присвоїв почесне найменування «імені князя Романа Великого» 14-й окремій механізованій бригаді та почесне найменування «Херсон» – 11-й окремій бригаді армійської авіації.

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Участь Президента у заходах з нагоди Дня Захисника України, 14 жовтня 2019 року

14 жовтня 2019 року - 10:35
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