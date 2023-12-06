У День Збройних Сил України Володимир Зеленський відвідав у госпіталі українських захисників

У День Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський в одному з госпіталів столиці відвідав військовослужбовців, які проходять лікування після поранень. Глава держави подякував військовим за захист України.

«Дякую вам за службу, за захист держави. Швидкого вам одужання і перемоги. Подяка від усіх нас, від усього народу України за ваш героїзм. Без сумніву, без зайвих слів», – сказав Президент, вітаючи військових із Днем ЗСУ.

Володимир Зеленський також вручив воїнам високі державні нагороди.

Зокрема, молодшому сержанту Валерію Кучеренку присвоєно звання Героя України. Президент вручив йому орден «Золота Зірка». У жовтні 2023 року молодший сержант очолював штурмову групу для захоплення ворожої позиції на Луганщині. Під щільним вогнем противника Валерій Кучеренко ручними гранатами знищив ворожу вогневу точку й першим увійшов на позицію, де з автомата знешкодив п’ятьох окупантів. Проте внаслідок вибуху ворожої гранати сам зазнав важких осколкових поранень усіх кінцівок. Його евакуювали з поля бою. Через поранення Валерій втратив руки. Нині захисник готується до встановлення біонічних протезів.

«Швидкого одужання. Ти – герой. В Україні ніхто не забуває таких героїв. На таких плечах і тримається наша держава», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з Валерієм і його дружиною Веронікою.

Президент вручив також ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів вісьмом бійцям.

Під час спілкування із захисниками Глава держави цікавився їхнім бойовим шляхом, самопочуттям, потребами та умовами лікування.

«Дякую за ваш героїзм, за вашу службу. Бажаю якнайшвидшого одужання та перемоги», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, Президент ознайомився з роботою клініки урології, де йому розповіли про операційні можливості, які клініка отримала завдяки новому контактному багатофункціональному лазерному літотриптору. У центрі детоксикації Главі держави показали зал гемодіалізу.

Володимир Зеленський поспілкувався з медичним персоналом закладу. Він подякував лікарям за збережені життя військових і допомогу захисникам у відновленні.

Президент вручив медикам ордени княгині Ольги ІІІ ступеня та ордени Данила Галицького.

«Хочу подякувати вам від тисяч людей, чиї життя ви зберегли своєю роботою. Я розмовляв сьогодні з хлопцями. Хтось усміхається, хтось хоче знову повернутися на фронт. Та найголовніше, що ви повернули їх до життя. Дякую», – сказав Глава держави.