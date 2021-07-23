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У держави є можливість збільшувати допомогу тим громадянам, які її потребують – Президент

27 липня 2021 року - 21:00

З ініціативи Президента України Володимира Зеленського найближчим часом Кабінет Міністрів має розробити механізм виплати грошової допомоги дітям з багатодітних родин, які належать до категорії малозабезпечених, – у межах підготовки до нового навчального року.

«Позитивні тенденції в економіці та зростання доходів державного бюджету свідчать про те, що в держави є можливість збільшувати допомогу тим нашим громадянам, які її потребують. Урядовці мають забезпечити це якнайшвидше й максимально зручно – без жодної бюрократії», – зазначив Глава держави.

Для реалізації цієї ініціативи Президента акумульовано близько 300 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на підтримку майже 150 тисяч дітей.

«Виплати мають бути проведені вже в серпні – це чіткий орієнтир для уряду», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави особливо наголосив, що ця ініціатива не має вичерпуватися лише виплатою допомоги. Для урядовців і всіх представників системи місцевого самоврядування має бути принциповим забезпечення таких умов, щоб кожна родина в Україні могла належним чином підготувати дітей до навчального року.

«Держава забезпечить виплату для кожної дитини з малозабезпечених багатодітних родин, яка її потребує. Але всі посадовці, а особливо на місцевому рівні, мають оцінити, що ще вони можуть зробити для підготовки дітей, поки є час до початку нового навчального року», – зазначив Президент.

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