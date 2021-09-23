У Дніпрі відбувся третій регіональний форум «Реформа системи шкільного харчування»

У Дніпрі за участю першої леді України Олени Зеленської та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбувся третій регіональний форум «Реформа системи шкільного харчування».

У заході також взяли участь: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій, заступниця міністра економіки Ірина Новікова, заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря, голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська, генеральний директор ДП «Прозорро» Василь Задворний, директор Централізованої закупівельної організації ДУ «Професійні закупівлі» Едем Адаманов та засновник проекту CultFood Євген Клопотенко. Учасниками форуму цього разу були представники шести областей – Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Запорізької, Луганської та Донецької.

«Якщо все починалося з мого простого бажання як мами забезпечити корисне та смачне харчування у школі для дітей, то за ці два роки це перетворилося на важливу місію. І зараз я впевнена, що це – не просто реформа шкільної їдальні. Це – реформа мислення», – зазначила перша леді.

На форумі, крім виступів спікерів, відбулися тематичні панелі та дискусії щодо впровадження та контролю нових норм харчування, безпечності та якості як основи реформи системи шкільного харчування, а також проектного підходу до переобладнання закладів освіти тощо. Під час практичної панелі команда ГО «Національна асоціація громадського харчування» продемонструвала можливості сучасного технологічного процесу: за 45 хвилин було приготовано обід в асортименті з шести страв для 650 осіб – учасників форуму, а також презентовано дорожню карту переходу на нові стандарти приготування.

Регіональний форум «Реформа шкільного харчування» у Дніпрі став третім подібним заходом. Перший відбувся 13 серпня у м. Бучі, другий – 9 вересня в Одесі. До кінця листопада 2021 року заплановано проведення ще двох таких форумів у різних областях України.

У межах візиту до Дніпра перша леді України відвідала заклади загальної середньої освіти Дніпропетровської області: навчально-виховний комплекс № 33 «Маріїнська багатопрофільна гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» та заклад загальної середньої освіти «Солонянський ліцей».