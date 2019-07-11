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У Дніпрі Володимир Зеленський відвідав «Південмаш» та КБ імені Янгеля

12 липня 2019 року - 17:25

У Дніпрі Володимир Зеленський відвідав «Південмаш» та КБ імені Янгеля

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області відвідав ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» та ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».

Генеральний директор «Південмашу» Сергій Войт розповів Главі держави про роботу підприємства, його напрацювання та перспективи розвитку. Також було продемонстровано продукцію, що випускається на держпідприємстві. Зокрема, Володимир Зеленський оглянув ракетні комплекси, баки для пального до ракет-носіїв, камери, де перевіряється їхня якість. У складальному цеху Президенту також продемонстрували деталі, які виготовляються для вітчизняних літаків Ан-140. Серед іншої продукції, що її виробляє підприємство, також трактори, тролейбуси та трамваї.

У КБ «Південне» Глава держави ознайомився з можливостями самохідної пускової установки оперативно-тактичного комплексу, оглянув крилаті ракети, безпілотні літальні апарати різних типів, зокрема оперативно-тактичні та оперативно-розвідувальні.

Під час спілкування Президент порушив питання залучення молодих фахівців до роботи на цих підприємствах для розвитку виробництва.

За словами керівників підприємств, вони постійно співпрацюють, зокрема, з талановитими студентами профільних закладів вищої освіти, але щоб вони залишалися працювати, потрібна більш висока заробітна плата. Крім того, керівники наголосили, що поштовх у якісній роботі підприємств дасть оновлення матеріально-технічної бази. Також ішлося про необхідність державних замовлень.

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