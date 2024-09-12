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Участь Президента України у ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії
Участь Президента України у ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії

13 вересня 2024 року - 15:25

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У Києві Володимир Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном

13 вересня 2024 року - 16:55

У Києві Володимир Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном

Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з колишнім Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який приїхав до України для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Глава держави подякував Борису Джонсону за його увагу до України, лідерство в забезпеченні необхідної міжнародної допомоги у 2022 році та активну публічну адвокацію на підтримку нашої країни. 

Під час зустрічі обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні.

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Участь Президента України у ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії

13 вересня 2024 року - 15:25
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