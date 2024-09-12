У Києві Володимир Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном

Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з колишнім Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який приїхав до України для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Глава держави подякував Борису Джонсону за його увагу до України, лідерство в забезпеченні необхідної міжнародної допомоги у 2022 році та активну публічну адвокацію на підтримку нашої країни.

Під час зустрічі обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні.