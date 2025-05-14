У Києві вшанували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу

Заступниця керівника Офісу Президента України Олена Ковальська взяла участь у вшануванні пам'яті кримських татар, які загинули внаслідок депортації радянською владою з Криму в 1944 році.

На церемонії також були присутні: представниця Президента України в АР Крим Ольга Куришко, перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Наріман Джелялов, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, представники посольств, духовенства, кримськотатарські громадські активісти та військові.

Вони вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання та молитвою.

«Сьогодні ми згадуємо тих, хто не дожив до повернення, хто так і не побачив рідної землі. Їхня пам'ять – у серці кожного, хто продовжує боротьбу за правду, за свободу, за право жити на своїй батьківщині та в Криму. Бо Крим – це Україна», – сказала Олена Ковальська.

Заступниця керівника Офісу Президента наголосила, що після початку тимчасової окупації Криму у 2014 році Росія відновила репресії проти кримськотатарського народу. Людей переслідують і викрадають, проти них фабрикують справи, їх садять за ґрати на десятки років. Проти кримських татар спрямовані 60 % усіх політичних переслідувань.

«Зараз там відбуваються незаконні затримання, тортури, політичні ув’язнення. 223 людини перебувають у незаконному утриманні як на території Криму, так і на території Росії, 133 з них є кримськими татарами. І саме тому ми намагаємося шукати й підтримувати з ними зв'язок», – зауважила Ольга Куришко.

Рефат Чубаров закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, продовжувати допомогу Україні та підтримку кримськотатарського народу.

«Кримськотатарський народ залишається незламним і непохитним у своїй гідності та відданості своїй батьківщині – Криму, який є і залишатиметься невід’ємною складовою частиною Української держави. Ми пам'ятаємо, боремось, ми переможемо», – підсумував голова Меджлісу кримськотатарського народу.

