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Участь Президента у заходах з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі – України
Участь Президента у заходах з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі – України

15 липня 2024 року - 11:11

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У Києво-Печерській лаврі Президент узяв участь у молитовному заході з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі – України

15 липня 2024 року - 11:04

У Києво-Печерській лаврі Президент узяв участь у молитовному заході з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі – України

Президент Володимир Зеленський узяв участь у молитовному заході з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі – України.

Захід відбувся на площі перед Успенським собором на території Києво-Печерської лаври у Києві. У ньому взяли участь очільники українських церков, релігійних організацій, капелани, представники Верховної Ради та Кабінету Міністрів, керівник Офісу Президента та його заступники, керівництво Сил безпеки та оборони, іноземні дипломати.

Святі отці помолилися за перемогу й справедливий мир для України, а також за захист та благословення для українського народу і наших воїнів.

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Участь Президента у заходах з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі – України

15 липня 2024 року - 11:11
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