У Лондоні Фундація Олени Зеленської розпочала збір коштів на відновлення лікарні в Ізюмі

У Лондоні відбулася презентація Фундації Олени Зеленської. Фундація займається найгострішими проблемами в Україні. Її діяльність сфокусована на трьох напрямах: допомога у відбудові українських лікарень і забезпечення доступу кожної людини до медицини, відновлення навчального процесу, подолання гуманітарних проблем. Нині ініціатива активно шукає іноземних партнерів, охочих долучитися до допомоги Україні, та залучає кошти.

Презентацію відкрила ініціаторка створення Фундації – перша леді України Олена Зеленська. Вона наголосила на тому, що внесок Великої Британії у боротьбу України – неоціненний.

«Ви надзвичайно допомагаєте нам звільняти Україну від горя й страждань, триматися й перемагати», – звернулася вона до британців.

Дружина Президента додала, що російські війська обстріляли або знищили повністю понад 500 лікарень, зруйнували більш як 300 закладів освіти, а понад 2400 пошкодили. Вона наголосила, що зараз Україна на нічній мапі Європи – темна пляма, адже українці не мають світла, води, тепла та зв’язку.

У заході також взяли участь українці, які героїчно допомагають країні в боротьбі за свободу. Свої історії розповіли волонтерка Тата Кеплер – вона рятує тисячі людей, забезпечуючи медикаментами та предметами першої необхідності, Олександр Лисиця – дитячий онколог і трансплантолог, який продовжує працювати в Україні в умовах війни, та Людмила Тоцина – вчителька з Маріуполя, яка вистояла та мріє про повернення додому, щоб знову навчати дітей.

Особливу увагу на презентації приділили подоланню проблем жителів деокупованих територій, адже зараз їм як ніколи потрібна підтримка.

«Коли українські військові звільняли Херсонщину, люди зустрічали їх обіймами. Люди плакали від щастя й діставали українські прапори, які ховали під час окупації, – розповіла Олена Зеленська. – З одного боку, це епізод, який, мабуть, найбільше надихає в цій війні. З іншого – це чергова гуманітарна катастрофа, медичний колапс та освітня прірва як результат російського вторгнення. Наша місія – принести жителям деокупованих територій у цей час розуміння, що з ними не лише український народ – весь світ, зокрема британський народ, також із ними».

Під час заходу провели благодійний збір коштів на відновлення Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі. Це найбільша медустанова на Харківщині, яка є опорною лікарнею.

На аукціон, що відбувся за підтримки Christie’s, виставили чотири лоти, серед яких – картина 11-річного Максима Бровченка, уламок російської ракети, що влучила в київську телевежу третього березня, ілюстрація українського художника Сергія Майдукова. Найдорожчим лотом стало полотно британського митця Марка Квінна «Київська Мадонна» – за нього заплатили 100 тис. фунтів. Збір коштів триває.

Фундація Олени Зеленської – благодійна організація, місія якої – відновити людський капітал України, щоб кожен громадянин почувався фізично й ментально здоровим, захищеним, міг реалізувати своє право на освіту та будувати майбутнє в рідній країні.

У центрі роботи Фундації – людина. Організація зосереджує свої зусилля на трьох основних напрямках: медицина, освіта й гуманітарна допомога. Так, Фундація працює над відновленням і матеріально-технічним забезпеченням медичних та освітніх закладів, повністю або частково зруйнованих під час війни; надає гуманітарну допомогу жителям деокупованих територій, зокрема дитячим будинкам сімейного типу, внутрішньо переміщеним особам та людям з інвалідністю.