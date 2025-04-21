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У Лондоні відбулася зустріч делегації України та представників країн – учасниць коаліції охочих

23 квітня 2025 року - 17:41

У Лондоні відбулася зустріч делегації України та представників країн – учасниць коаліції охочих

23 квітня в Лондоні зустрілися представники України, Великої Британії, Німеччини та Франції для обговорення кроків із досягнення справедливого та стійкого миру в Україні.

З українського боку в зустрічі взяли участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

З боку країн – учасниць коаліції охочих – радник з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл, дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн  і радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер. Захід відбувся в офіційній резиденції Міністерства закордонних справ Великої Британії на запрошення очільника відомства Девіда Ламмі.

Зустріч у Лондоні стала продовженням зустрічі, яка відбулася в Парижі раніше.

Сторони наголосили на своїй відданості мирним зусиллям Президента США Дональда Трампа, щоб якомога швидше завершити війну та досягти справедливого та стійкого миру.

Учасники зустрічі в Лондоні домовилися продовжити діалог і регулярні контакти для досягнення головної мети – стійкого миру для України.

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