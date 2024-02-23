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У Львові Президент зустрівся з делегацією Сенату Конгресу США

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У Львові Президент зустрівся з делегацією Сенату Конгресу США

Під час робочої поїздки до Львівської області Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером демократичної більшості в Сенаті Конгресу США Чаком Шумером, а також сенаторами Річардом Блюменталем, Джеком Рідом, Майклом Беннетом та Меггі Гасан.

Глава держави наголосив, що візит сенаторів в Україну є особливо важливим напередодні другої річниці початку широкомасштабної військової агресії Росії проти України.

«Це серйозний меседж з боку США, американського народу. Це свідчить про те, що ви нас підтримуєте. Американці на боці правди, і в нас спільні цінності. Я дякую за те, що ви допомагаєте нам вберегти демократію не лише в Україні. Боротьба за демократію та свободу має вестися по всьому світу», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував Конгресу, Демократичній та Республіканській партіям, Президенту США та американському народу за надання оборонної, фінансової та економічної допомоги Україні. 

Володимир Зеленський відзначив лідерську роль Сполучених Штатів у підтримці нашої країни з перших днів широкомасштабного вторгнення, яка зберігається протягом двох років війни.

«Упродовж цих двох років нас завжди супроводжувало відчуття, що США з нами», – сказав Президент.

Під час зустрічі Володимир Зеленський детально поінформував сенаторів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони України. 

Глава держави закликав і далі нарощувати військову допомогу, щоб досягти стратегічних цілей на фронті. Президент наголосив, що пріоритетом залишається отримання додаткових систем ППО, БпЛА різних типів, а також посилення далекобійних спроможностей нашого війська для ефективного захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури.

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Робоча поїздка Президента України до Львівської області

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