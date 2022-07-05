У межах ініціативи Олени Зеленської в бібліотеках Європи відкриваються «Українські книжкові полички»

Вже 10 країн підтримали проект «Українська книжкова поличка», який передбачає поширення української літератури в оригіналі та перекладах у провідних бібліотеках світу. Його ініціювала перша леді Олена Зеленська спільно з Міністерством закордонних справ, Міністерством культури та інформаційної політики, а також Державною установою «Український інститут книги» та посольствами України.

Перші українські книжкові полички з’явилися в Австрії, Латвії, Нідерландах та Франції. Зовсім нещодавно проект стартував в Естонії, Литві, Словаччині, Туреччині та Швеції. Також були поповнені наявні полички в Чехії, а невдовзі стенди з українською літературою з’являться в мережі міських книгозбірень Відня.

Так, у Литві в Центральній бібліотеці Вільнюського міського управління «Українська книжкова поличка» відкрилася наприкінці червня. Посольство України передало бібліотеці книги вітчизняних авторів із власного фонду, а також літературу, отриману від українських видавництв, які щороку беруть участь у Міжнародному книжковому ярмарку в місті Вільнюсі.

У Туреччині в межах реалізації проекту Надзвичайний і Повноважний Посол України передав Національній президентській бібліотеці, яка є найбільшою в країні, добірку книг про історію, культуру, традиції України, українсько-турецькі відносини, а також художню, наукову та навчальну літературу українською, турецькою та англійською мовами.

У червні в Естонській національній бібліотеці за участю представників посольства, української громади Естонії та керівництва бібліотеки відбулася церемонія офіційного відкриття «Куточка української книги» та передача бібліотеці виданих дитячих книжок українською мовою. Асортимент полички розширюватимуть завдяки книгам, які надходитимуть з України, та подарункам української громади в Естонії.

У Словаччині в межах проекту завдяки зусиллям українського посольства створено вже три полички: у Словацькому національному музеї – Музеї української культури у Свиднику, у бібліотеці міської частини столиці Словаччини, у Міській бібліотеці в Братиславі.

Крім того, Посол України у Швеції передав книги українською мовою дитячій бібліотеці Rum för Barn в Kulturhuset у Стокгольмі. Література розрахована на дітей різного віку, переважно це казки та книги художнього жанру видавництв «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Видавництво Старого Лева» та книги шведського автора Ульфа Старка в українському перекладі, надані Посольством Швеції в Україні.

А Міська бібліотека в Празі (Чехія) поповнилася 400 новими українськими книжками, які передало Посольство України.

«Наші вимушені переселенці за кордоном, у десятках країн Європи, зможуть взяти книжку рідною мовою собі чи дитині. І відчути, що Батьківщина – близько. На відстані книги», – зазначила Олена Зеленська.

Проект «Українська книжкова поличка» був запланований ще до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Як наголосила перша леді, під час війни потреба в ньому лише зросла: «Росія знищує наші бібліотеки – вже кілька сотень, включно зі шкільними... Однак культура і, зокрема, книга мають не тільки матеріальний вимір. Це те, чого не знищити ракетами й бомбами. Це той випадок, коли на місці знищеного одразу постає нове», – зауважила перша леді.

Нагадаємо, раніше в межах проекту «Українська книжкова поличка» в Паризькому Центрі Помпіду з’явилося близько 40 книг англійською та французькою мовами про культуру, природу та мистецтво України. В Національній бібліотеці Австрії відвідувачі можуть ознайомитися з творами Тараса Шевченка, Івана Котляревського та Ліни Костенко, а також з літературою про історію нашої держави. У Ризькій центральній бібліотеці доступні збірки віршів українських поетів, зокрема Лесі Українки, а також книга Сергія Лойка «Аеропорт». У Центральній бібліотеці Гааги (Нідерланди) з’явилися дитячі книжки видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».