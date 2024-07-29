У межах платформи «Зроблено в Україні» Полтавщина отримає цьогоріч щонайменше 1,8 млрд грн

Під час робочої поїздки на Полтавщину Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу в межах економічної платформи «Зроблено в Україні».

Глава держави подякував підприємцям та працівникам за те, що вони залишаються в Україні та роблять свій внесок у вітчизняну економіку.

«Для нас важливо зберегти все те, що робиться, і те, що зроблено в Україні. Дякую за вашу роботу, за ідеї, найголовніше – за те, що зберегли підприємства, а значить, зберегли людей, заробітну плату людям. Це і є внесок в збереження України», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив на тому, що держава робитиме все для посилення ППО регіону.

Під час зустрічі також обговорили відновлення енергетики та можливості для бізнесу. Зокрема, «Доступні кредити 5-7-9%» на купівлю енергетичного обладнання, скасування мит і ввізного ПДВ для нього, а також спрощення процедур для встановлення власної генерації.

Перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що цього року в межах програми «Зроблено в Україні» Полтавщина отримає щонайменше 1,8 млрд грн.

«Аграрії вже отримують компенсації за купівлю вітчизняної сільськогосподарської техніки, індустріальні парки вже можуть подавати документи в банки на відшкодування від держави за будівництво інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електромереж, інвестори, які готові вкладати понад 12 мільйонів євро, уже можуть подавати заявки на компенсації також», – зауважила Юлія Свириденко.