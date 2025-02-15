У Мюнхені Андрій Єрмак і Андерс Фог Расмуссен обговорили шляхи досягнення надійного миру в Україні

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО у 2009–2014 роках Андерсом Фогом Расмуссеном.

Андрій Єрмак наголосив, що сьогодні всі зусилля України та партнерів спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру.

Водночас він зазначив: якщо не буде надійних гарантій безпеки, обов’язково відбудеться нова ескалація та війна, яка може ще більше вплинути на всю Європу. Адже РФ попри публічні заяви не хоче справжнього миру й продовжує свою агресію, зокрема щодо цивільних та об’єктів критичної інфраструктури.

Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен обговорили ключові меседжі, які були озвучені на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки. Окрема увага – зміцненню зусиль Європи для власного захисту та ще більшої підтримки України, а також важливості активної ролі Європи в майбутній системі безпеки.

Крім того, ішлося про ідею створення нової робочої групи, яка напрацювала б концепцію механізму безпекових гарантій для забезпечення тривалого миру в Україні з урахуванням успішного досвіду Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України. Це має бути комплексне рішення, яке згодом трансформується в політичні, дипломатичні, військові та правові дії.