У Парижі розпочалася зустріч лідерів щодо підтримки України

У Парижі розпочалася зустріч лідерів держав, на якій обговорюватимуть підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого й тривалого миру.

У заході беруть участь президенти України, Франції, Литви, Фінляндії, Кіпру, в.о. Президента Румунії, канцлер Німеччини, премʼєр-міністри Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Словенії, Швеції, віцепрезидент Туреччини, президенти Європейської ради та Європейської комісії, генеральний секретар НАТО. На рівні послів представлені Австрія, Австралія та Канада.

Учасники обговорять продовження стійкої підтримки України, а також посилення української армії та оборонно-промислового комплексу, що є одними з головних гарантій безпеки нашої країни.

Окремо зупиняться на всіх питаннях, пов'язаних із переговорним процесом щодо встановлення миру, та механізмах реалізації перших кроків щодо припинення вогню.

Лідери також обговорять перспективу розгортання в Україні гарантійних сил як частину майбутнього мирного врегулювання за підтримки США.