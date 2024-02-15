У Парижі Володимир Зеленський та Еммануель Макрон підписали Угоду про безпекове співробітництво між Україною та Францією

У межах робочого візиту до Франції Президент Володимир Зеленський підписав із Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією.

Документ підписано у розвиток Спільної декларації про підтримку України, ухваленої державами – членами «Групи семи» у Вільнюсі 12 липня 2023 року. Угода діятиме десять років.

У цьому документі Франція підтверджує свою непохитну відданість стратегічній меті вільної, незалежної, демократичної та суверенної України в межах міжнародно визнаних кордонів із 1991 року, здатної захистити себе зараз та стримати будь-яку можливу агресію в майбутньому.

Україна та Франція визнають важливість основоположних принципів справедливого миру, викладених в Українській формулі миру.

Документ має на меті зміцнити двосторонню співпрацю України та Франції у сфері безпеки.

Угода закріплює основні компоненти довгострокових безпекових зобов'язань, наданих Україні Францією, визначає пріоритетність безпекової співпраці у військовій, політичній, фінансовій та гуманітарній сферах.

Згідно з документом, у 2024 році Французька Республіка виділить до 3 млрд євро військової допомоги та продовжуватиме надавати підтримку Україні впродовж десяти років його дії.

Зокрема, Франція надаватиме військову та цивільну допомогу, щоб Україна могла захистити свої суверенітет, незалежність і територіальну цілісність від агресії з боку Російської Федерації.

У межах Контактної групи з питань оборони України французька сторона відіграватиме провідну роль у коаліціях з артилерії та протиповітряної оборони, а також братиме участь у коаліціях щодо повітряних сил і морської безпеки та в інших коаліціях.

Франція також сприятиме розвитку оборонно-промислової бази України, зокрема шляхом залучення французьких інвестицій, локалізації виробництва на українській території та спільного виробництва пріоритетних видів озброєння і боєприпасів.

Крім того, Французька Республіка допоможе Україні приєднатися до колективних інструментів боротьби з іноземним втручанням та маніпулюванням інформацією.

Спільно з членами «Групи семи» та іншими сторонами Франція та Україна працюватимуть над створенням компенсаційного механізму відшкодування збитків, завданих агресією Росії. Франція рішуче налаштована й надалі застосовувати суворі санкції проти секторів російської економіки, а також проти тих, хто підтримує війну, або отримує від неї вигоду, або допомагає обійти санкції.

Сторони також підтверджують, що не має бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства та що Російська Федерація повинна нести юридичну відповідальність за них. Тож Україна та Франція і далі працюватимуть у Коаліції щодо пошуку опцій для створення трибуналу стосовно злочину агресії проти України.

Документ передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливої майбутньої збройної російської агресії, який застосовується на вимогу будь-якого з учасників угоди протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії.

Крім того, документ закріплює повну підтримку з боку Франції мети України щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО. Крім того, Франція підтверджує, що майбутній вступ України до Альянсу зробить корисний внесок у мир і стабільність у Європі. Відповідно до угоди, учасники координуватимуть та нарощуватимуть спільні зусилля для підтримки вступу України до НАТО, а також взаємосумісності Сил безпеки й оборони нашої держави з арміями членів Альянсу.