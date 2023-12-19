У питанні мобілізації потрібна справедливість і повага до наших воїнів – Глава держави

У плані проведення подальшої мобілізації мають бути чітко обґрунтовані пропозиції та передбачені відповіді на нагальні питання, які турбують військовослужбовців. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції в Києві.

«Усі запити, які сьогодні є в нашій армії, мають відповідати сучасним викликам і повинні знайти відповідь у військового керівництва. Це дуже важливо», – сказав Глава держави.

Президент повідомив, що питання мобілізації обговорювалося на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача за участю Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали.

«Вони запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрям, тому що це питання передусім людей. Друге – це питання справедливості, обороноздатності й питання фінансів», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, окрім мобілізації, врегулювання потребує питання ротації, відпусток, відряджень, переведення до інших військових частин. Тож це має бути комплексний план. Президент акцентував, що військове керівництво спільно з Кабінетом Міністрів має напрацювати відповідний документ, який після розгляду на засіданні Ставки буде передано до Верховної Ради.

«Якщо ми говоримо про додаткові мобілізаційні сили, ми повинні знайти демобілізаційні процеси, і це має бути предметно, з конкретикою і з великою повагою до воїнів», – переконаний Володимир Зеленський.

«Я б дуже хотів, щоб наше військове керівництво розуміло всі ці виклики. Ми не можемо втратити найсміливіших, потужних людей, їхній моральний стан. І я їм дякую за цю стійкість», – додав він.

Крім того, за словами Глави держави, мобілізація понад 450 тис. воїнів потребуватиме додаткових 500 млрд грн видатків.

«Я як Президент України і як людина, яка багато свого часу віддає на те, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України, хотів би розуміння від Прем’єр-міністра, від міністра фінансів, а звідки гроші?» – сказав Володимир Зеленський.

Він також висловився за те, щоб до роботи над планом було залучене Міністерство цифрової трансформації з метою цифровізації низки процесів.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи може Президент погодити можливість мобілізації чоловіків до 27 років і жінок, Глава держави сказав: «Жінок – ні. Щодо 25 років – якщо всі аргументи буде викладено і на сьогодні я бачу, що їм це потрібно, то з цим погоджусь».