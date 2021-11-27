У присутності Президента України Міністерство цифрової трансформації та Apple підписали Меморандум про співпрацю

В Офісі Президента України у присутності Глави держави Володимира Зеленського підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством цифрової трансформації України й Apple Inc. та ТОВ Apple Ukraine.

З української сторони документ підписав віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, а від компанії Apple Inc. – директор зі взаємодії з органами державної влади країн та регіонів Марк Леннон.

Меморандум передбачає співпрацю, обмін інформацією та підтримку Мінцифри щодо низки ініціатив. Зокрема, компанія співпрацюватиме з міністерством у межах Всеукраїнського перепису населення 2023 року. Україна стане другою країною у світі після США, яка проведе такий перепис разом з Apple.

Компанія надасть підтримку Мінцифри у розробці та визначенні пріоритетних проектів, пов'язаних із переходом України до режиму paperless, та щодо покращення досвіду взаємодії громадян з органами державної влади. Наприклад, Apple забезпечить підтримку у використанні та вдосконаленні додатку «Дія» на базі операційної системи iOS.

Згідно з Меморандумом, компанія також співпрацюватиме з Мінцифри для підвищення цифрової грамотності українців, зокрема сприятиме у визначенні можливостей професійного навчання, спрямованих на підтримку вчителів, які використовують платформу iOS. Також створюватимуться ініціативи щодо залучення цифрових технологій у сферу охорони здоров’я.

Володимир Зеленський перед підписанням Меморандуму наголосив, що після зустрічі у вересні цього року з топ-менеджментом Apple у штаб-квартирі компанії співпраця між Україною та світовим технологічним гігантом розвивається дуже швидко.

«Для нас є одним з головних пріоритетів діджиталізувати всі державні сервіси, роботу органів державної влади», – зазначив Президент України.

Він ще раз запросив компанію Apple взяти участь у Diia Summit, що відбудеться в лютому 2022 року і є надзвичайно важливою подією для України.

Зі свого боку Марк Леннон наголосив, що працює з урядами вже 23 роки й ніколи не бачив такої влади, як зараз в Україні, яка діє настільки швидко, прогресивно та інноваційно.

«І я погоджуюся з думкою про те, що технології для України є питанням національної безпеки», – сказав він.

Після зустрічі цього року у США команда Мінцифри та представники Apple підтримували постійний контакт щодо розвитку спільних проектів та розширення присутності компанії на українському ринку. Результатом та логічним підсумком цих переговорів стало підписання Меморандуму про співпрацю Мінцифри та Apple.

«Підписання Меморандуму з Apple – важливий крок не тільки для цифровізації в Україні, а й для визнання наших здобутків в цій сфері в усьому світі. Ми вдячні компанії Apple за постійну співпрацю з нашим міністерством та можливість впровадити найкращі світові рішення для досягнення нашої найголовнішої цілі – перетворити державу на зручний та ефективний сервіс, якому хочеться довіряти», – зазначив Михайло Федоров.