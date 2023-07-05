Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Ніхто у світі не має залишатися наодинці з ворогом свободи, який робить своєю зброєю екоцид і погрожує радіаційною катастрофою – звернення Президента до університетської спільноти Аргентини
Ніхто у світі не має залишатися наодинці з ворогом свободи, який робить своєю зброєю екоцид і погрожує радіаційною катастрофою – звернення Президента до університетської спільноти Аргентини

5 липня 2023 року - 21:28

Переглянути всі відео
ностанні новини

У присутності Президента України та Прем'єр-міністра Чехії підписано Меморандум у сфері військово-технічного співробітництва

7 липня 2023 року - 11:14

Чітке запрошення України до членства в НАТО продемонструє сміливість і міцність усього Альянсу та стане його перемогою – Глава держави

7 липня 2023 року - 08:49

Чехія та її народ своєю підтримкою України реально допомагають наближати перемогу – Володимир Зеленський після зустрічі з Президентом Петром Павелом

7 липня 2023 року - 01:08

У Празі Володимир Зеленський і Петр Павел зустрілися з українським хлопчиком Антоном Коцком, який проходить лікування в Чехії 

6 липня 2023 року - 23:28

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Глави держави до Чеської Республіки
Робочий візит Глави держави до Чеської Республіки

6 липня 2023 року - 22:26

Перейти до всіх галерей

У присутності Президента України та Прем'єр-міністра Чехії підписано Меморандум у сфері військово-технічного співробітництва

7 липня 2023 року - 11:14

У присутності Президента України та Прем'єр-міністра Чехії підписано Меморандум у сфері військово-технічного співробітництва

У межах робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Чеської Республіки у присутності Глави Української держави та Прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерством оборони Чеської Республіки.

Документ підписали Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін і перший заступник міністра оборони Чеської Республіки Франтішек Шульц.

Метою цього Меморандуму є підтримка військово-технічної співпраці, докладання спільних зусиль до підтримки проектів із виробництва озброєнь і боєприпасів та інших проектів оборонної промисловості, що їх реалізують оборонні компанії в Україні та Чеській Республіці шляхом різних форм партнерства.

Згідно з документом, учасники погоджуються підтримувати спільні проекти у сферах оборонної промисловості. У межах Меморандуму передбачено укладення окремих контрактів між суб'єктами двох держав.

Найближчим часом до України прибуде делегація Чехії у розвиток домовленостей, досягнутих між українською та чеською сторонами.

ф

Робочий візит Глави держави до Чеської Республіки

6 липня 2023 року - 22:26
У Празі Президент України Володимир Зеленський і Президент Чеської Республіки Петр Павел зустрілися з 14-річним українцем Антоном Коцком із міста Борислав Львівської області. Він з березня 2022 року перебуває в Чехії на лікуванні. Хлопчик мріяв зустрітися з Президентом України та навіть записав відеозвернення до нього, 6 липня 2023 року.
Версія для друку