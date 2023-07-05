У присутності Президента України та Прем'єр-міністра Чехії підписано Меморандум у сфері військово-технічного співробітництва

У межах робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Чеської Республіки у присутності Глави Української держави та Прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерством оборони Чеської Республіки.

Документ підписали Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін і перший заступник міністра оборони Чеської Республіки Франтішек Шульц.

Метою цього Меморандуму є підтримка військово-технічної співпраці, докладання спільних зусиль до підтримки проектів із виробництва озброєнь і боєприпасів та інших проектів оборонної промисловості, що їх реалізують оборонні компанії в Україні та Чеській Республіці шляхом різних форм партнерства.

Згідно з документом, учасники погоджуються підтримувати спільні проекти у сферах оборонної промисловості. У межах Меморандуму передбачено укладення окремих контрактів між суб'єктами двох держав.

Найближчим часом до України прибуде делегація Чехії у розвиток домовленостей, досягнутих між українською та чеською сторонами.