У присутності президентів між Україною й Туреччиною підписано низку документів, які сприятимуть значному збільшенню товарообігу двох країн

За результатами зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом та десятого засідання українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня підписано низку двосторонніх документів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр молоді та спорту Туреччини Мехмет Касапоглу підписали міжурядову Угоду про співробітництво у сфері молодіжної політики. Це перший двосторонній документ, що регулює питання співпраці між країнами у цій сфері.

Угода створює законодавчі межі для запровадження та розвитку взаємодії, що сприятиме розширенню міжлюдських контактів та обмінів. Йдеться про організацію сторонами спільних заходів і програм, що проводяться в Україні й Турецькій Республіці, зокрема молодіжних обмінів.

Голови МЗС України й Туреччини підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва між Державною податковою службою України та Адміністрацією доходів Міністерства казначейства та фінансів Турецької Республіки.

Документ дасть змогу не лише розширити сфери взаємодії, а й налагодити обмін досвідом в адмініструванні податків, покращити відповідне українське законодавство та практики й протидіяти ухиленню від сплати податків.

Меморандум передбачає співпрацю сторін у питаннях реєстрації та обліку платників податків, їх адміністрування, боротьби з ухиленням від сплати податків, використання електронної податкової звітності, обслуговування платників податків, а також навчання та розвиток персоналу, обмін інформацією, зокрема інструкціями, методичними матеріалами, інформаційними бюлетенями, законами у сфері оподаткування.

Задля координації, заохочення та розвитку співпраці між Україною й Туреччиною у митній галузі в. о. голови Державної митної служби України Вячеслав Демченко та заступник міністра торгівлі Туреччини Мустафа Тузджу підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо створення Спільної митної ради між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Турецької Республіки.

Як результат діяльності вказаної Ради очікується активізація та розвиток українсько-турецької співпраці в цьому напрямку, зокрема підвищення ефективності митного контролю та полегшення митних процедур, що в цілому сприятиме зростанню обсягів двосторонньої торгівлі.

Вячеслав Демченко та Мустафа Тузджу також підписали План дій між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини щодо взаємного визнання програм авторизованих економічних операторів.

Документ закріплює алгоритм дій сторін з метою прискорення укладення домовленості про взаємне визнання програм АЕО й передбачає інституціоналізацію співпраці в цьому зв’язку, зокрема створення робочої групи та призначення відповідальних осіб. Він суттєво сприятиме наскрізній безпеці ланцюга постачання, підвищенню стандартів безпеки та спрощенню двосторонньої торгівлі.

Також було підписано Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво правоохоронних органів від 4 грудня 2009 року.

Документ, який скріпили підписами Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та міністр внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейман Сойлу, забезпечить більш ефективну співпрацю між компетентними органами двох країн задля запобігання загрозам публічній безпеці й порядку, терористичним актам, а також у запобіганні, виявленні та розкритті кримінальних правопорушень та встановленні осіб, які їх вчинили. Він охоплює такі сфери взаємодії, як протидія організованій злочинності, тероризму, торгівлі людьми, корупційні кримінальні порушення, легалізація/відмивання доходів, контрабанда товарів, кримінальні правопорушення проти власності, довкілля, кіберзлочини, контрабанда та незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин тощо.

Крім того, укладення Протоколу сприятиме підвищенню адміністративного та інституційного потенціалу правоохоронних органів України.

Меморандум про взаєморозуміння між Державним підприємством «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації та якості» й Турецьким інститутом стандартів підписали Дмитро Кулеба й міністр промисловості та технологій Турецької Республіки Мустафа Варанк.

Документ спрямований на усунення технічних бар’єрів у торгівлі між країнами та передбачає розвиток двосторонньої співпраці сторін, взаємне вивчення досвіду в галузі стандартизації, сертифікації та якості.

Меморандум закріплює готовність сторін взаємодіяти та надавати взаємну підтримку у сфері стандартизації на національному, регіональному та міжнародному рівнях, а також фіксує необхідність максимальної гармонізації національних та регіональних стандартів з міжнародними, наскільки це можливо. Йдеться, зокрема, про підтримку сторонами одна одної в межах участі в міжнародних та регіональних організаціях, таких як Міжнародна організація стандартизації, Міжнародна електротехнічна комісія, Європейський комітет зі стандартизації, Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці, Міжрегіональна асоціація стандартизації.

Рамкову угоду між урядами України й Туреччини про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях підписали міністр оборони України Олексій Резніков і міністр промисловості та технологій Турецької Республіки Мустафа Варанк.

Рамкова угода має надати подальший поштовх українсько-турецькій співпраці у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, зокрема в питанні розробки, виробництва та експлуатації безпілотних літальних апаратів сімейства Bayraktar.

Документ визначає умови співробітництва, спрямовані на забезпечення ефективного використання виробничого та науково-технічного потенціалу сторін, та обов’язки сторін.

Його реалізація сприятиме посиленню обороноздатності України, приведе до активізації двосторонньої економічної співпраці та створить додаткове підґрунтя для залучення інвестицій у сферу високих технологій та вказані галузі. А участь українських фахівців у процесі розробки, виробництва, обслуговування, ремонту, модернізації безпілотних літальних апаратів та їх залучення до професійного навчання дасть змогу підвищити їхню кваліфікацію у сфері високих технологій.