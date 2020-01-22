У рамках проекту Олени Зеленської з удосконалення системи харчування учнів розпочато комісійне обстеження шкіл

У рамках реалізації проекту дружини Президента України Олени Зеленської з удосконалення системи шкільного харчування розпочато комісійне обстеження шкіл. Мета обстеження – поглиблений аналіз та оцінка поточного стану організації дитячого харчування, а також вивчення рівня задоволеності учнів і батьків шкільними обідами.

До цього процесу активно долучилися представники Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України разом з Держпродспоживслужбою та іншими державними установами.

Створено постійну робочу групу, до якої увійшли представники державних органів, громадських організацій та народні депутати України. Робоча група визначила критерії та пріоритетні питання для проведення комісійного обстеження.

Репрезентативну вибірку сформовано Інститутом освітньої аналітики з урахуванням співвідношення міських і сільських закладів загальної середньої освіти, відібрано 500 шкіл комунальної форми власності в усіх областях України.

Під час обстежень міжвідомчі комісії, до яких увійшли представники профільних департаментів місцевих органів державної влади та Держпродспоживслужби, перевірять технічний стан та оснащення шкільних харчоблоків, рецептуру, за якою готують дітям, меню, його калорійність та різноманітність, доступ до питної води та її якість, систему контролю якості та безпечності продуктів та умови їхнього зберігання, загальний санітарно-гігієнічний стан. Паралельно представники комісій матимуть змогу поспілкуватися з учнями та батьками щодо рівня їхньої задоволеності шкільним харчуванням, а також з перших вуст отримати зауваження та побажання.

Відповідно до доручення Прем’єр-міністра щодо проведення комісійних обстежень закладів загальної середньої освіти з використанням переліку питань, розроблених робочою групою, до 28 лютого цього року буде проведено аналіз та підготовлено відповідний звіт щодо поточного стану системи шкільного харчування та шляхів її вдосконалення.

Крім того, на виконання указу Президента України МОЗ спільно з Міносвіти та іншими державними установами із залученням експертів і громадських організацій завершують розробку Національної стратегії щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища. Одним з ключових компонентів стратегії буде організація здорового, раціонального та безпечного харчування у закладах освіти.