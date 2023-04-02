У річницю визволення Бучі у Нью-Йорку відкрилась виставка про російські воєнні злочини

З ініціативи Офісу Президента України 31 березня – у день звільнення Бучі – у Нью-Йорку, за 100 метрів від ООН, у приміщенні 866 United Nations Plaza відбулось відкриття міжнародної виставки «Україна. Розп’яття. Трибунал». Виставка присвячена злочинам РФ в Україні і презентується напередодні розгляду в ООН питання створення Міжнародного трибуналу, який покарає Росію за злочини агресії.

Виставка організована Національним музеєм історії України у Другій світовій війні за підтримки Офісу Президента України. Вона свідчить про російські злочини стосовно мирного населення, дітей та військовополонених, а також міжнародного гуманітарного права та територіальної цілісності України.

На площі близько двох тисяч квадратних метрів розміщено понад 1000 експонатів, зібраних під час експедицій до щойно деокупованих територій, де РФ тероризувала мирне населення.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на відкритті виставки заявив, що Україна вважає вкрай важливим створення Міжнародного спеціального трибуналу для керівництва Росії.

Він розповів, що станом на кінець березня в Україні зафіксовано 90 тисяч воєнних злочинів.

«Воєнні злочини Росії настільки нахабні й очевидні, що Міжнародний кримінальний суд нещодавно видав ордер на арешт президента Володимира Путіна. Перш за все, головним та первинним злочином, вчиненим президентом Росії, є саме акт агресії», – наголосив керівник Офісу Президента.

Разом з тим, за словами Андрія Єрмака, в агресії проти України винен не лише Путін. Десятки людей з його оточення брали участь у її організації.

«Усі ці люди мають отримати по заслугах. Для цього має бути створений спеціальний трибунал, який судитиме і каратиме їх», – пояснив очільник Офісу Президента.

За словами керівника Офісу Президента, злочин агресії – це фундаментальний материнський злочин. І кожен підозрюваний у його скоєнні має бути притягнутий до відповідальності.

Андрій Єрмак нагадав, що в березні минулого року Офіс Президента України розпочав кампанію зі створення трибуналу. «Протягом трьох місяців ми отримали підтримку Парламентської асамблеї Ради Європи та Європейського парламенту. Відтоді національні парламенти по всій Європі ухвалили десятки рішень на підтримку цієї ініціативи, – сказав керівник Офісу Президента. – Група з 33 держав, що розробляє операційну модель трибуналу, вже провела друге засідання. Тимчасова прокуратура в Гаазі ось-ось розпочне збір доказів російського злочину агресії. І, нарешті, що дуже важливо, Генеральна Асамблея ООН має ухвалити резолюцію, що закликає покарати Росію за злочин агресії».

Андрій Єрмак наголосив, що Україна очікує від Генеральної Асамблеї ООН ухвалення резолюції, яка закликає покарати Росію за злочин агресії. «Від імені моїх співвітчизників, які страждають, я закликаю всіх вас підтримати цю резолюцію. І прошу вас зробити все можливе, щоб притягнути державу-терориста до відповідальності за скоєні нею злочини», – заявив він.