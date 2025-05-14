У Швеції відбулися зустрічі щодо співпраці в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA радниця керівника Офісу Глави держави, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна провела зустрічі у Швеції, присвячені можливим напрямам співпраці. Ключові теми обговорень – пошук, повернення, реабілітація та реінтеграція українських дітей, які були депортовані та незаконно переміщені Росією.

Під час зустрічі з генеральним директором і керівником Департаменту євроатлантичної та безпекової політики МЗС Швеції Торбйорном Сольстрьомом Дарія Зарівна наголосила на тому, що важливо продовжувати підтримку України й посилювати тиск на Росію для безумовного повернення всіх українських дітей. Це питання має бути однією з ключових передумов справедливого й тривалого миру.

Операційна директорка Bring Kids Back UA також зауважила, що є проблема мілітаризації українських дітей і вербування їх у російську армію.

«Обмежуючи доступ до вищої освіти та спрямовуючи дітей у військові училища, Росія скорочує шлях від школи до війни. Так вона намагається вести війну проти України, використовуючи викрадених українських дітей як солдатів», – наголосила Дарія Зарівна.

Підтримка програм реінтеграції українських дітей, яких вдалося повернути додому, була однією з головних тем під час зустрічі з державним секретарем Міністерства охорони здоров’я та соціальних справ Мінною Юнггрен.

«Ці діти мають глибоку психологічну травму. Їх позбавили рідної мови, імен, родини. Деякі з них зазнали насильства, ізоляції, системної ідеологічної обробки. Вони мають право знати, хто вони. Право на безпеку, любов, навчання рідною мовою. Право на зцілення», – сказала операційна директорка Bring Kids Back UA.

Дарія Зарівна закликала Швецію до співпраці у відновленні після травми та освітній адаптації дітей.

На зустрічі зі спеціальним посланником у справах України, Послом Ульріком Тідестрьомом, виконувачкою обов’язків керівника Департаменту Східної Європи та Центральної Азії Марією Ліндгрен-Салтановою та координатором з питань України адміністрації зовнішньої та безпекової політики Офісу Прем’єр-міністра Швеції Генріком Нурбергом детально йшлося про гуманітарні питання в процесі мирних переговорів.