У Софії Глава Української держави провів зустріч із Президентом Болгарії

У межах офіційного візиту до Республіки Болгарія Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом країни Руменом Радевим.

Глава Української держави подякував Болгарії за запрошення, а також за політичну підтримку й практичну допомогу Україні та гостинний прийом наших громадян, які знайшли притулок у цій країні, рятуючись від російської агресії.

«Я надзвичайно вдячний за те, що болгарський народ прихистив велику кількість українців. Я думаю, що люди в Болгарії чітко розуміють, що це не «конфлікт», а війна. Тому що коли конфлікт, то мільйони людей не виїжджають із країни, щоб зберегти життя своїх дітей. Війна на нашій території, на нашій землі, тому ми чітко знаємо, що це не конфлікт, а війна», – сказав він.

Президент України акцентував, що важливо розставляти правильні акценти й називати речі своїми іменами.

Володимир Зеленський відзначив підписання сьогодні низки важливих двосторонніх документів, зокрема Спільної декларації щодо євроатлантичної інтеграції України та Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво в галузі енергетики.

Лідери двох держав також приділили увагу питанню захисту спільної свободи.

Президент України висловив подяку Болгарії за принципову підтримку руху нашої країни до членства в НАТО.

Володимир Зеленський також поінформував колегу про досягнутий Україною прогрес на шляху європейської інтеграції, серед іншого, у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії.

Співрозмовники обговорили реалізацію Української формули миру. Володимир Зеленський привітав готовність Болгарії долучитися до її реалізації, зокрема щодо забезпечення продовольчої безпеки. Він висловив сподівання на участь керівництва Болгарії у Глобальному саміті миру.

Президент також відзначив важливість призначення Посла Болгарії в Україні.

Окрему увагу сторони приділили взаємодії в Чорноморському регіоні.

Глава Української держави наголосив на важливості недопущення вчинення Росією терористичного акту на Запорізькій АЕС, що може призвести до катастрофічних наслідків для континенту.

«Окупація атомної електростанції – це також не конфлікт, це відкрита війна», – резюмував Володимир Зеленський.