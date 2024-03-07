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У Стамбулі в присутності президентів України й Туреччини підписано Угоду про створення системи електронного обміну попередньою інформацією між митними органами двох держав

8 березня 2024 року - 20:37

У Стамбулі в межах зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана підписано Угоду між урядом України та урядом Турецької Республіки про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються між сторонами.

У присутності лідерів двох держав документ підписали міністр оборони України Рустем Умєров і міністр торгівлі Турецької Республіки Омер Болат.

Відповідно до документа, інформаційний обмін здійснюватиметься між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини.

На підставі угоди буде створено систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої здійснюватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі.

Інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспортних засобів через кордони обох держав, а також протидії митним правопорушенням.

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