У Торонто Володимир Зеленський і Джастін Трюдо зустрілися з представниками канадського бізнесу

У Торонто Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели зустріч із представниками канадського бізнесу.

У зустрічі взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, його заступник Ростислав Шурма, віцепрем’єр-міністерка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, президент Конгресу Українців Канади Олександра Чичій, керівники компаній, які працюють в інвестиційній, банківській, експортній сферах, а також у галузях будівництва, енергетики, технологій тощо.

Глава держави подякував Канаді за допомогу, яку отримує наша країна, і наголосив на важливості реалізації проєктів з відновлення України.

«Ми дуже зацікавлені у вашому приході в Україну, дуже зацікавлені у відновленні України – це те, чого ми сьогодні потребуємо. Це всі напрями, у яких ви сильні. Ми дуже зацікавлені у вашій роботі, бізнесі та технологіях», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Джастін Трюдо наголосив на важливості економічної підтримки України.

«Багато треба зробити в сенсі гуманітарної та військової допомоги. Але також багато треба зробити в економічному плані. Тож я радий, що ми можемо обговорити це із Президентом Зеленським», – сказав Прем’єр-міністр Канади.

Учасники зустрічі приділили увагу перспективам інвестування в Україну та необхідним передумовам для того, щоб розпочати цей процес іще до закінчення війни.