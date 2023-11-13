У Вашингтоні керівник Офісу Президента України зустрівся з радниками лідерів США, Великої Британії, Німеччини та Франції

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, секретарем Ради національної безпеки, радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу, зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Єнсом Пльотнером і радником Президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануелем Бонном.

З українського боку також були присутні: Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Оксана Маркарова й радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

Вітаючи співрозмовників, Андрій Єрмак пригадав їхню зустріч у такому ж форматі, яка відбулася майже два роки тому, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді не було впевненості, що вони зможуть зібратися в такому складі ще раз.

«Тоді ви в мене запитали, що робитиме Україна, якщо Росія нападе, а я відповів: «Будемо боротися». І ми боремося. Уже два роки Україна протистоїть агресору. На цьому тлі ми з вами зустрічаємося у Вашингтоні й обговорюємо подальші кроки для посилення України, надання їй безпекових гарантій. Україна живе, бореться та вірить у свою перемогу», – сказав керівник Офісу Президента.

Він висловив велику подяку керівництву США, Великої Британії, Німеччини та Франції за незмінну підтримку нашої держави у відбитті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації та за активну позицію щодо відновлення справедливого й тривалого миру в Україні та безпеки у Європі.

Андрій Єрмак також подякував співрозмовникам за участь у засіданнях радників із питань національної безпеки та політичних радників на Мальті, в Джидді й Копенгагені.

Сторони обговорили ситуацію на полі бою. Як зазначив керівник Офісу Президента, українська армія відвоювала вже близько 50% раніше окупованих територій, проте сьогодні чисельність російського угруповання в Україні втричі більша, ніж на початку агресії, тож наша країна потребує збереження міжнародної підтримки.

Крім того, на зустрічі йшлося про захист «зернового коридору» в Чорному морі. Попри численні повітряні атаки РФ на українську портову інфраструктуру коридор і далі працює завдяки взаємодії з партнерами України, передусім із Чорноморського регіону.

«Цим маршрутом пройшли вже десятки суден, що сприяло зменшенню загроз для продовольчої безпеки у світі. Проте для захисту та забезпечення роботи «зернового коридору» ми потребуємо додаткових комплексів ППО», – акцентував він.

Співрозмовники також продовжили діалог щодо укладення двосторонніх угод про безпекові гарантії в межах Спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами G7 у Вільнюсі. Було зазначено, що робота, яка здійснюється в цьому контексті, сприятиме переходу сил оборони нашої держави на стандарти НАТО та західне озброєння.

Радники лідерів США, Великої Британії, Німеччини та Франції запевнили, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно заради досягнення справедливого миру.