У Вашингтоні Президент України зустрівся зі спікером Палати представників та сенаторами від Республіканської та Демократичної партій

У межах візиту до США Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.

Глава держави подякував Ненсі Пелосі за лідерство в питанні надання Україні та українському народові підтримки в усіх можливих проявах.

«Щиро дякую вам за запрошення. Це великий привілей – бути тут, звертатися до Конгресу та всіх американців. Це велика честь для мене», – зазначив Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з Ненсі Пелосі.

Він зауважив, що виступатиме в Конгресі англійською на знак шани та вдячності великому американському народові, який із першого дня підтримує Україну в боротьбі за свободу та спільні демократичні цінності.

Президент наголосив, що Конгрес США є великим другом українського народу та свободи нашої країни.

Глава держави висловив сподівання на продовження міцної двопалатної та двопартійної підтримки України в Конгресі, завдяки чому наша країна одержує таку необхідну військову, фінансову й гуманітарну допомогу.

Ненсі Пелосі під час брифінгу зазначила, що це величезний привілей і гордість – вітати Президента Володимира Зеленського в Капітолії.

«Ви відвідуєте нас у час, коли Конгрес готує черговий важливий раунд безпекової, гуманітарної та економічної допомоги. Сподіваюся, протягом 48 годин це станеться», – сказала вона.

Спікер Палати представників також привітала рішення Президента Джозефа Байдена про надання Україні ЗРК Patriot, додаткових HIMARS та іншої важливої військової допомоги.

Крім того, відбулася зустріч Володимира Зеленського з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом, лідером демократичної більшості Сенату Чаком Шумером та лідером меншості в Палаті представників Кевіном Маккарті.

Глава Української держави обговорив із сенаторами необхідність збереження двопалатної та двопартійної підтримки України в майбутньому, що є надзвичайно важливим для стримування російської агресії та звільнення української території.

Президент висловив сподівання, що Конгрес США затвердить пакет фінансової підтримки для України обсягом майже 45 млрд дол.

На зустрічі також ішлося про важливість визнання ПВК «Вагнер» терористичною організацією.

Під час розмови з лідерами більшості та меншості Сенату Володимир Зеленський зазначив, що надзвичайно важливою є підтримка української ініціативи щодо створення спеціального міжнародного трибуналу стосовно злочину агресії РФ проти України та впровадження дієвого механізму компенсації Росією завданих Україні збитків.