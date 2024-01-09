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У Вільнюсі підписано Спільну заяву президентів України та Литви, а також низку двосторонніх документів

10 січня 2024 року - 15:13

У Вільнюсі підписано Спільну заяву президентів України та Литви, а також низку двосторонніх документів

У межах офіційного візиту до Литовської Республіки Президент України Володимир Зеленський і Президент Литви Гітанас Наусєда підписали Спільну заяву.

Крім того, у присутності лідерів двох держав підписано низку українсько-литовських документів.

Зокрема, підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством стратегічної промисловості України та Литовською асоціацією оборонної та безпекової промисловості.

Метою документа є підтримка та розвиток співпраці у сферах оборони та безпеки. Меморандум передбачає підтримку реалізації спільних проєктів у галузі оборонних технологій, включно з проєктами з розробки та виготовлення безпілотних літальних і наземних платформ, засобів радіоелектронної боротьби, обладнання для розмінування та інших передових рішень у сфері оборонних технологій. Документ передбачає спільну роботу з розробки продуктів для підвищення ситуаційної обізнаності та надання технологічної переваги в галузі традиційного озброєння, такого як бронетехніка та артилерійські системи, а також співпрацю між литовськими та українськими оборонно-промисловими компаніями й науковими установами зі створення нових продуктів, зокрема в галузі кібербезпеки та комунікацій.

Також підписано листи про наміри між АТ «Українська оборонна промисловість» та чотирма іноземними компаніями: RSI Europe, Brolis Semiconductors, DMEXS та NT Service. Ці підприємства займаються інноваційними розробками та виробництвом у військовій сфері. Вони спеціалізуються на створенні та виготовленні сучасних засобів РЕБ, систем дистанційного ініціювання підриву, оптики для стрілецької зброї, а також систем спостереження.

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Офіційний візит Президента України до Литви

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