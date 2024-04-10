У Вільнюсі Президент України зустрівся з Президентом Литви

У межах робочого візиту до Литовської Республіки для участі в 9-му саміті Ініціативи трьох морів Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Володимир Зеленський подякував Гітанасу Наусєді за запрошення на саміт Триморʼя та за його чітку позицію.

«Дякую за підтримку із самого початку повномасштабного вторгнення – за політичну та військову допомогу. Це дуже важливо для нас. Також дякую литовському народові за прихисток наших біженців», – сказав Президент.

Глава держави поінформував литовського колегу про нинішню ситуацію на фронті та наслідки російських обстрілів для критичної інфраструктури. Володимир Зеленський детально розповів про те, що саме потрібно Україні для захисту наших міст і допомоги військовим. Лідери обговорили можливості щодо збільшення виробництва необхідного озброєння в обох країнах.

«Дуже важлива протиповітряна оборона. Це дуже великий виклик для нас. Ви знаєте, що цього ранку знову атаковані ракетами Харків, Одеса, Запоріжжя, Київщина, а також інші наші регіони. Саме тому для нас протиповітряна оборона – це питання номер один», – зазначив Глава держави.

Окремо Президент Литви наголосив на об’єднанні зусиль міжнародних партнерів задля постачання Україні зброї та боєприпасів.

Сторони обмінялися думками щодо реалізації Української формули миру, зокрема обговорили підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Під час зустрічі президенти також обговорили підтримку України на шляху до ЄС і НАТО.