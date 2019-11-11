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У Вільнюсі розпочалася зустріч президентів України та Литви

27 листопада 2019 року - 10:47

У Вільнюсі розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського, який перебуває у Литовській Республіці з офіційним візитом, з Президентом Литви Гітанасом Науседою.

Офіційна церемонія зустрічі відбулася біля Президентського палацу. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Литви.

Після завершення зустрічі під головуванням Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи відбудеться Дванадцяте засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки.

Також будуть підписані двосторонні документи.

Потому глави держав проведуть зустріч з представниками ЗМІ.

Крім того, президенти України та Литви візьмуть участь в Українсько-литовському економічному форумі.

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