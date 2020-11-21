У яку Україну вірить наша молодь – Президент ініціює масштабний всеукраїнський флешмоб Ukraine NOW

Президент Володимир Зеленський закликає молодь взяти участь у масштабному всеукраїнському флешмобі Ukraine NOW та розповісти про любов до України.

«Переглянув відео про нашу сучасну Україну, про молоді покоління свободи, народжені в незалежній країні. Вільні, красиві, сильні! Це та Україна, у яку я вірю. А погляньмо, в яку Україну вірить наша молодь!» – сказав Глава держави.

У флешмобі Ukraine NOW можуть взяти участь усі охочі громадяни України віком до 30 років включно.

«З десятьма переможцями побачимося на День Незалежності, у 30-ту річницю України», – додав Володимир Зеленський.

Правила участі:

– записати ролик тривалістю до однієї хвилини, у якому поділитися своїми успіхами, розказати та показати, що означає саме для тебе бути українцем і як ти змінюєш життя країни на краще;

– розмістити відео на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook чи Instagram або надіслати на адресу: ukrainenow.videos@gmail.com;

– у дописі тегнути сторінку @UkraineNOW;

– поставити хештег #IamUkraineNow;

– поставити «лайк» допису про конкурс та підписатися на сторінку @UkraineNOW.

Надіслати відеоролики для участі в конкурсі можна до 1 березня 2021 року. За результатами конкурсу журі обере 10 переможців. Вони отримають можливість зустрітися та поспілкуватися на найважливіші теми з Президентом у день 30-ї річниці незалежності України.