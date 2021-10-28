Учасники робочої зустрічі в Офісі Президента відзначили поступ у судовій реформі, але потрібен подальший рух для оновлення ВККСУ і ВРП

В Офісі Президента України відбулася чергова робоча зустріч щодо імплементації судової реформи. У заході взяли участь представники Офісу Глави держави, Верховної Ради, органів судової влади та посольств країн G7 і ЄС в Україні.

Учасники засідання привітали обрання 23 жовтня Радою суддів України кандидатів за її квотою до першого складу Етичної ради при Вищій раді правосуддя (ВРП).

Голова Ради суддів Богдан Моніч зазначив, що таким чином була виконана відповідна обіцянка. Також він запевнив, що й делеговані Радою члени конкурсної комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) готові розпочати роботу й чекають на долучення до цього процесу делегованих у комісію міжнародних експертів.

Заступник глави місії у Посольстві Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс зазначив, що, за його інформацією, делеговані до складу конкурсної комісії ВККСУ міжнародні експерти готові до роботи, і незабаром має відбутися підготовча зустріч, що передуватиме першій офіційній зустрічі комісії.

«Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми побачимо рішучі кроки, щоб обидва процеси (щодо початку роботи Етичної ради при ВРП та конкурсної комісії ВККСУ. – Ред.) рухалися вперед», – наголосив голова Комісії з питань правової реформи при Президентові України, голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

Голова парламентського Комітету з питань правової політики Андрій Костін висловив переконання, що Етична рада при ВРП та конкурсна комісія ВККСУ мають запрацювати якомога швидше, адже розв'язання проблеми дефіциту кадрів у судах є пріоритетним завданням судової реформи. За його словами, 15 кандидатів до складу ВРП чекають на створення Етичної ради, щоб проходити відповідні перевірки.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов зазначив, що в процесі судової реформи не можна допустити зупинки у виконанні Вищою радою правосуддя своїх повноважень.

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська висловила переконання, що наступного тижня Етична рада при ВРП буде створена, й наголосила, що її робота не має заважати безперервності діяльності Вищої ради правосуддя.

Вона запевнила, що подання Пленуму Верховного Суду до Конституційного Суду від 13 жовтня стосовно закону про ВРП не має на меті зупинити чи заблокувати судову реформу.

В. о. голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький стверджує, що ВРП зробила зі свого боку всі підготовчі кроки для того, щоб запрацювала конкурсна комісія ВККСУ.

Сергій Іонушас нагадав, що в чинному законодавстві є положення, відповідно до якого Етична рада має будувати свою роботу таким чином, щоб зберегти повноваження Вищої ради правосуддя.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін наголосила, що реформування ВККСУ та ВРП має відбуватися одночасно, оскільки Вища рада правосуддя відіграє важливу роль у формуванні Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

«Ми сподіваємося, що незабаром буде сформована Етична рада, а ВККС і ВРП зможуть спільно працювати над заповненням необхідних вакансій. Також, безперечно, ми очікуємо, щоб делеговані до конкурсної комісії міжнародні експерти працювали невтомно та спільно з українськими колегами. Це незалежні від нас люди, і ми ніяк не можемо втручатися в їхню роботу», – зазначила вона.

Учасники зустрічі також обговорили питання щодо можливості внесення змін до чинного законодавства під час реалізації реформи ВРП з метою його вдосконалення на шляху до якнайшвидшого завершення судової реформи.