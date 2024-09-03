Угода про підтримку України та співробітництво між Україною та Ірландією

I. Вступ
- Україна та Ірландія, далі спільно іменовані як «Учасники», підтверджують своє однозначне засудження повномасштабної агресивної війни Росії проти України, що триває, та тимчасової окупації території України. Безпека Європи зіткнулася з найсерйознішою загрозою за останні десятиліття. Ірландія залишається непохитною у своїй відданості підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, включно з її територіальним морем.
- Жорстока війна Росії є кричущим порушенням міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй (Статут ООН), Гельсінського заключного акта та Паризької хартії. Агресія Росії проти України послаблює безпеку й стабільність у всій Європі та підриває довіру до Росії як учасника міжнародних угод. Війна продовжує загострювати продовольчу та енергетичну кризу, яка вражає найбідніші та найуразливіші верстви населення в усьому світі.
- Відповідно до Спільної декларації про підтримку України (Декларація G7), ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року «Групою семи» та Європейським Союзом (ЄС) і підписаної Ірландією, Ірландія зобов'язується підтримувати Україну, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює свою економіку, захищає своїх громадян і просуває свій порядок денний реформ, а також продовжує свій шлях до інтеграції та вступу до ЄС.
- Учасники поглиблюватимуть свою співпрацю та партнерство шляхом виконання довгострокових двосторонніх безпекових зобов'язань, викладених у цій Угоді. Ці зобов'язання ґрунтуються на спільній зацікавленості Учасників у захисті глобальної багатосторонньої системи та норм міжнародного права, заснованих на Статуті ООН, а також у захисті фундаментальних прав і свобод людини.
II. Сфера застосування
- Учасники зміцнюватимуть свою співпрацю, реалізуючи двосторонні та довгострокові зобов'язання в різних сферах, включно з політичною підтримкою, безпековою допомогою та співробітництвом, гуманітарною підтримкою, відновленням та реконструкцією, а також забезпеченням підзвітності, здійснюючи заходи, передбачені цією Угодою.
- З лютого 2022 року Ірландія виділила близько 380 мільйонів євро на гуманітарну, стабілізаційну та нелетальну військову допомогу Україні. Зобов'язання Ірландії перед Україною спрямовані на доповнення внесків інших підписантів Декларації G7, включно з ЄС та його державами-членами. Ці зобов'язання перед Україною узгоджені з партнерами та повністю відображають Спільні зобов'язання у сфері безпеки між ЄС та Україною, підписані 27 червня 2024 року.
- У цьому контексті Ірландія продовжуватиме надавати довгострокову політичну, безпекову та фінансову підтримку, а також гуманітарну допомогу Україні, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність від російського вторгнення. Україна зі свого боку твердо віддана реалізації реформ у сфері управління, включно з прозорістю, підзвітністю та антикорупційними реформами.
III. Політична підтримка України
- Майбутнє України та її народу – у європейській родині, у ЄС. Безпека України є невід'ємною частиною європейської безпеки, і Україна має право обирати власний шлях зовнішньої та безпекової політики, а також власні механізми забезпечення безпеки.
- Учасники підтверджують свою відданість європейським прагненням України та, зокрема, членству України у Європейському Союзі та інших міжнародних організаціях. Учасники щиро вітають рішення Європейської ради від грудня 2023 року розпочати переговори про вступ України до ЄС, а також скликати першу Міжурядову конференцію 25 червня 2024 року.
- Учасники підтверджують свою відданість конструктивній роботі над прогресивною інтеграцією України до ЄС з метою її майбутнього членства в ЄС. Ірландія у співпраці з ЄС та його державами-членами продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху реформ та вступу до ЄС.
- Ірландія залишається відданою підтримці України як на двосторонньому рівні, так і через ЄС та його Український фонд з метою сприяння відновленню та реконструкції України, а також модернізаційним реформам відповідно до її шляху до вступу в ЄС.
- Учасники нагадують, що процес вступу до ЄС ґрунтується на досягненнях. Ірландія схвалює успішний процес реформ в Україні та визнає зусилля України, спрямовані на впровадження необхідних реформ за надзвичайно складних обставин.
- Ірландія наголошує на своїй рішучій підтримці зусиль ЄС, спрямованих на підтримання безпосередньої та довгострокової безпеки і стійкості України, зокрема шляхом надання нелетальної військової та цивільної допомоги, гуманітарної, фінансової, торговельної та економічної підтримки, розміщення переміщених осіб, підтримки реформ, відновлення та реконструкції, а також обмежувальних заходів, підтримки механізмів підзвітності, дипломатичної підтримки та глобальної інформаційної роботи.
- Ірландія продовжуватиме свої дипломатичні зусилля, спрямовані на сприяння імплементації Української формули миру. Україна заслуговує на справедливий і тривалий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до її суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України. Учасники працюватимуть разом задля досягнення справедливого й тривалого миру в Україні, який матиме широку глобальну підтримку.
- Ірландія продовжуватиме брати участь у реалізації конкретних елементів Української формули миру, зокрема в роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, згідно з пунктом 4 Формули миру, яка має на меті забезпечити повернення всіх військовополонених і незаконно переміщених українських дітей та інших українських цивільних осіб.
- Учасники підтверджують свою рішучу відданість Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) і закликають Росію негайно повернутися до дотримання принципів та зобов'язань ОБСЄ. Україна та Ірландія високо оцінюють важливу роботу Програми підтримки України та готові повною мірою використовувати інструменти ОБСЄ для підтримання безпеки, стабільності та відновлення України. Учасники тісно співпрацюватимуть для досягнення цієї мети.
IV. Допомога та співробітництво у сфері безпеки
- ЄС та Ірландія як держава – член ЄС рішуче засудили агресивну війну Росії. Ірландія рішуче підтримує спільну позицію та дії ЄС, спрямовані на підтримку України в її самообороні, включно зі спільними зобов'язаннями у сфері безпеки, узгодженими між Європейським Союзом та Україною, підписаними 27 червня 2024 року та одноголосно схваленими Європейською радою.
- У 2022 та 2023 роках Ірландія виділила 122 мільйони євро на нелетальну військову допомогу Україні. У 2024 році Ірландія зобов'язалася виділити Україні ще 128 мільйонів євро на нелетальну військову підтримку.
- У цьому контексті Ірландія також повністю підтримує подальшу мобілізацію передбачуваної, стійкої та довгострокової допомоги через Європейський фонд миру (ЄФМ) та спеціальний Фонд допомоги Україні (ФДУ) у межах цього фонду. Військова підтримка України з боку Ірландії через Європейський фонд миру й надалі зосереджуватиметься на нелетальному обладнанні, як зазначено в її Програмі урядових зобов'язань щодо ЄФМ.
- Ірландія працюватиме над підтримкою зусиль, спрямованих на посилення спроможностей Сил безпеки та оборони України для захисту від російської агресії зараз і стримування можливої подальшої агресії в майбутньому, з особливим акцентом на засобах розмінування й тренувальній підтримці через EUMAM, а також на внесок у майбутню структуру Збройних Сил України.
- Ірландія продовжуватиме надавати підтримку у проведенні тренувань, спрямованих на задоволення потреб, оголошених Україною в межах Місії Європейського Союзу з військової допомоги на підтримку України (EUMAM). Ця місія є основним механізмом для подальшої нелетальної військової підтримки України з боку Ірландії.
- Беручи до уваги, що Ірландія вже надала різні елементи прямої підтримки, включно з обладнанням, таким як системи розмінування, транспортні засоби, машини швидкої допомоги, бронежилети та інше нелетальне обладнання, а також фінансування для підтримки кібербезпеки, Ірландія продовжуватиме надавати постійну допомогу Україні, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність від агресії, що триває, відповідно до статті 51 Статуту ООН.
- Ірландія продовжуватиме підтримувати Україну протягом десятирічного строку дії цієї Угоди.
- Підтримка Ірландії залишатиметься непохитною та зосереджуватиметься, відповідно до її власних можливостей і політичного підходу, на наданні нелетальної військової допомоги, що ґрунтується на потребах України. Така підтримка у сфері безпеки й оборони охоплюватиме, але не обмежуватиметься такими сферами:
● надання нелетальної військової допомоги, зокрема в межах Європейського фонду миру;
● пожертвування систем розмінування та інших подібних систем, таких як обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів (ЗВП);
● забезпечення постійної підготовки Збройних Сил України через Місію ЄС з військової допомоги (EUMAM) в Україні;
● членство в коаліції з розмінування на чолі з Литвою та Ісландією в межах Контактної групи з питань оборони України;
● вивчення інших потенційних шляхів підтримки в межах коаліцій Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція на чолі з Люксембургом та Естонією.
- Визнаючи масштаб забруднення території України мінами та вибухонебезпечними залишками війни, протимінна діяльність була визначена як ключовий пріоритет у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Ірландія віддана підтримці розмінування території України та продовжуватиме вивчати можливість надання фінансування в межах Європейського фонду миру для підтримки розмінування, а також надання тренінгової підтримки в межах EUMAM-Україна у відповідь на заявлені Україною потреби в цій сфері, зокрема в розробці та підтримці міжнародних стандартів із розмінування.
- Нагадуючи про наявну підтримку Ірландії у сфері кібербезпеки, Учасники вивчать можливості поглиблення співпраці у сфері цифрової стійкості та кібербезпеки, щоб допомогти Україні у виявленні та протидії російській і будь-якій іншій зловмисній кіберактивності відповідно до міжнародного права. Цього буде досягнуто шляхом посилення кіберстійкості та захисту критичної інфраструктури, обміну розвідданими про кіберзагрози та надання технічної та/або фінансової допомоги Україні.
- Учасники розглянуть питання зміцнення двостороннього співробітництва та стійкості у протидії гібридним загрозам, а також протидії іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, дезінформаційним кампаніям і зловмисній пропаганді, насамперед з боку Росії та інших ворожих суб'єктів. Учасники поглиблять співпрацю в межах Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним загрозам, зокрема через посилення партнерства України з центром.
- Учасники вивчать механізми обміну відповідною інформацією та аналізом діяльності ворожих суб'єктів, які впливають на будь-який аспект національної безпеки та функціонування демократичних інститутів, відповідно до застосовуваних правових рамок.
- Ірландія також продовжуватиме надавати значну підтримку Консультативній місії ЄС в Україні (КМЄС). Передаючи досвід через КМЄС, Ірландія продовжуватиме підтримувати Україну в реформуванні сектору цивільної безпеки, правоохоронних органів та верховенства права. Ірландія продовжуватиме сприяти роботі КМЄС в Україні у розслідуванні та переслідуванні міжнародних злочинів, а також у відновленні верховенства права на деокупованих і прилеглих до них територіях в Україні.
- Учасники підтверджують свою відданість дотриманню своїх зобов'язань за міжнародним правом, включно з обов'язком поважати й забезпечувати повагу до міжнародного гуманітарного права. Україна забезпечить, щоб будь-яка військова техніка, надана Ірландією, використовувалася виключно для самооборони України та застосовувалася відповідно до міжнародного права, включно з міжнародним гуманітарним правом.
- Учасники визнають важливість морського порядку, заснованого на міжнародному праві, зокрема Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права (UNCLOS). У зв'язку з цим Україна та Ірландія сприятимуть свободі судноплавства та безпеці на морі. Учасники координуватимуть свої зусилля щодо зміцнення міжнародного співробітництва та взаємодії в цій сфері.
V. Гуманітарна підтримка, підтримка відновлення та реформ
- Ірландія продовжуватиме надавати тимчасовий захист людям, які тікають з України через російську агресію, відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист. На сьогодні понад 109 000 осіб з України подали заявки на тимчасовий захист і були прийняті в Ірландії з лютого 2022 року.
- Ірландія зобов'язується надавати гуманітарну допомогу Україні, допомагати Україні у відновленні, а також підтримувати її програму реформ і шлях до членства у Європейському Союзі. Підтримка Ірландії залишатиметься непохитною, міцною й довгостроковою за своїм характером.
- У 2022 та 2023 роках Ірландія виділила 90 мільйонів євро на гуманітарну та стабілізаційну підтримку України. У 2024 році Ірландія виділить щонайменше 40 мільйонів євро на гуманітарну та стабілізаційну підтримку України, зокрема на гуманітарні, відновлювальні, макроекономічні та реформаційні програми в Україні, і тісно співпрацюватиме з українським урядом та міжнародними партнерами з розвитку, включно з ООН, у розподілі цього фінансування.
- Ірландська допомога також надаватиметься через відповідні організації громадянського суспільства, яким довіряють в Україні. Ірландія зобов'язується залишатися твердим прихильником громадянського суспільства і, зокрема, шукатиме відповідні можливості для підтримки цього сектору.
- Учасники визнають важливість підтримки приватного бізнесу в Україні, оскільки його внесок відіграє життєво важливу роль у підтриманні місцевої економіки та підвищенні стійкості постраждалих громад. Тому Учасники готові, відповідно до свого національного законодавства та застосовуваного міжнародного права, а також зобов'язань, що випливають із міжнародних угод, сторонами яких вони є, спільно працювати над визначенням можливостей для інвестицій та співробітництва приватного сектору в Україні.
VI. Відданість впровадженню реформ в Україні
- Інклюзивна реформа є необхідною для нинішньої та майбутньої безпеки й процвітання України, для її демократії, стійкості її інституцій та для прагнення України до членства в ЄС. Україна зобов'язується впроваджувати реформи, визначені ЄС та Міжнародним валютним фондом, зокрема у сферах урядування, прозорості, боротьби з корупцією та демократичного контролю над Силами безпеки та оборони.
- Ірландія продовжуватиме надавати потужну підтримку зміцненню верховенства права в Україні з метою забезпечення того, щоб відновлення, реконструкція та впровадження ключових реформ в Україні були повністю узгоджені з правилами та стандартами ЄС.
- Ірландія готова надавати подальші консультації та допомогу Україні, спираючись на досвід власного процесу вступу та членства у Європейському Союзі, у міру того, як Україна просуватиметься на шляху до ЄС.
VII. Сприяння притягненню до відповідальності
- Учасники визнають важливість правосуддя для тривалого й стійкого миру в Україні та за її межами, а також необхідність забезпечення відсутності безкарності за міжнародні злочини, скоєні в Україні та проти неї.
- Учасники підтверджують свою прихильність забезпеченню відповідальності Російської Федерації за будь-які втрати, шкоду або збитки, заподіяні фізичним та юридичним особам в Україні, а також державі Україна в результаті міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні або проти України, включно з веденням агресивної війни в порушення Статуту ООН. Учасники зобов'язуються забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України та переконані в необхідності створення трибуналу з цією метою. Учасники продовжать свою роботу в межах коаліції з пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України.
- Учасники продовжуватимуть підтримувати розслідування та кримінальне переслідування потенційних міжнародних злочинів, скоєних в Україні та проти неї, а також продовжуватимуть підтримувати роботу Міжнародного кримінального суду (МКС). Крім того, Ірландія продовжить направляти експертів через КМЄС для підтримки роботи Офісу Генерального прокурора України та розбудови спроможності України розслідувати та переслідувати воєнні злочини в контексті агресивної війни Росії.
VIII. Відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих російською агресією
- Учасники підтверджують, що Російська Федерація має бути притягнута до відповідальності за шкоду, заподіяну її міжнародно-протиправними діяннями в Україні та проти неї. Ірландія продовжуватиме підтримувати іммобілізацію російських суверенних активів на території ЄС доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не відшкодує Україні збитки, завдані цією війною.
- Ірландія підтримує роботу, що триває з пошуку шляхів використання заморожених та іммобілізованих російських активів для підтримки України та її відновлення й реконструкції, відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права та в координації з країнами-партнерами.
- Учасники вітають досягнуту на рівні ЄС домовленість про те, що додаткові доходи, отримані від іммобілізованих російських суверенних активів, будуть використані для підтримки України. Ірландія продовжуватиме підтримувати зусилля в межах ЄС, спрямовані на вивчення подальших можливостей використання додаткових доходів, отриманих від російських суверенних активів, у координації з міжнародними партнерами, включно з G7.
- У пріоритетному порядку учасники продовжуватимуть працювати разом із країнами G7 та іншими партнерами над створенням міжнародного компенсаційного механізму для забезпечення відшкодування шкоди, втрат або поранень, спричинених російською агресією, як це передбачено Статутом про Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, ухваленим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3. Це може охоплювати вивчення відповідних варіантів фінансування міжнародного компенсаційного механізму для забезпечення швидких та адекватних компенсацій жертвам агресії.
IX. Санкції
- Учасники визнають важливість санкцій для обмеження доступу Російської Федерації до фінансів, товарів, технологій та послуг, які вона використовує у своїй агресії. Ірландія залишатиметься відданою застосуванню жорстких обмежувальних заходів та експортного контролю проти тих секторів економіки Росії та за її межами, які підтримують війну, отримують прибутки від неї або допомагають обходити санкції в третіх країнах.
- Ірландія продовжуватиме рішучі дії в межах ЄС для підтримки санкцій проти Російської Федерації та боротьби з усіма формами обходу обмежувальних заходів. Ірландія також співпрацюватиме та ділитиметься досвідом з Україною щодо обмежувальних заходів ЄС, їх імплементації та боротьби з ухиленням від санкцій.
- Учасники надаватимуть один одному актуальну необхідну інформацію про підстави для внесення до санкційних списків та пов'язану з цим актуальну інформацію згідно з відповідними зобов'язаннями та національним законодавством.
X. Механізми консультацій
- З метою сприяння виконанню цієї Угоди та забезпечення постійного стратегічного діалогу між Учасниками будуть створені відповідні консультаційні структури.
- Зокрема, Учасники розвиватимуть консультації на вищому рівні з політичних та стратегічних питань, включно з регулярними стратегічними діалогами щодо зміцнення безпеки, оборони, стійкості та шляху реформ в Україні.
- У разі майбутніх збройних нападів Росії на Україну або значної ескалації агресії, що триває, Учасники на прохання будь-якого з них протягом 24 годин проведуть консультації на двосторонній основі або через інші канали, які вони обидва вважатимуть доцільними, з метою визначення відповідних подальших кроків.
XI. Прикінцеві положення
- Учасники виконуватимуть цю Угоду відповідно до своїх міжнародних та національних правових зобов'язань, зокрема зобов'язань Ірландії як члена ЄС, бюджетних асигнувань та цілком відповідно до довготривалої політики військового нейтралітету Ірландії.
- Ця Угода залишатиметься чинною протягом 10 років із дати її підписання.
- Відповідно до Спільної декларації G7 від 12 липня 2023 року, Учасники поділяють думку, що ця Угода не перешкоджає шляху України до майбутнього членства в НАТО.
- Учасники в разі необхідності призначатимуть уповноважені органи для розробки та реалізації двосторонніх домовленостей відповідно до сфер співпраці, визначених цією Угодою.
- Уповноважені органи Сторін можуть укладати виконавчі й технічні домовленості щодо конкретних сфер співробітництва в межах виконання цієї Угоди або на додаток до неї.
- Дія цієї Угоди може бути припинена будь-яким Учасником у будь-який час шляхом письмового повідомлення іншого Учасника. Дія Угоди припиняється через шість місяців з дати отримання такого повідомлення.
- До цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, зокрема шляхом включення додатків до неї, за взаємною згодою Учасників, яка буде оформлена у письмовій формі.
- Будь-які розбіжності у тлумаченні та виконанні цієї Угоди будуть вирішуватися шляхом дружніх консультацій між Учасниками.
- Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.
Підписано в м. Києві 4 вересня 2024 р. у двох примірниках, кожний англійською та українською мовами, при цьому текст англійською мовою матиме переважну силу у разі виникнення будь-яких розбіжностей.
За Україну: Володимир Зеленський, Президент
За Ірландію: Саймон Гарріс, Тішок (Прем’єр-міністр)