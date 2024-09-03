Угода про підтримку України та співробітництво між Україною та Ірландією

IV. Допомога та співробітництво у сфері безпеки

● надання нелетальної військової допомоги, зокрема в межах Європейського фонду миру;

● пожертвування систем розмінування та інших подібних систем, таких як обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів (ЗВП);

● забезпечення постійної підготовки Збройних Сил України через Місію ЄС з військової допомоги (EUMAM) в Україні;

● членство в коаліції з розмінування на чолі з Литвою та Ісландією в межах Контактної групи з питань оборони України;

● вивчення інших потенційних шляхів підтримки в межах коаліцій Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція на чолі з Люксембургом та Естонією.