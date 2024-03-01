Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами

Вступ

Україна та уряд Нідерландів, далі іменовані «Учасники» або «Україна та Нідерланди»,

підкреслюючи свою непохитну відданість вільній, незалежній, демократичній і суверенній Україні в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року, здатній захищати себе й стримувати майбутню агресію,

підтверджуючи своє зобов'язання сприяти здатності України захищати себе, протистояти майбутньому примусу, обирати власне майбутнє та процвітати,

визнаючи законне право України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй (ООН),

підтверджуючи, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону, а отже, безпека України та Нідерландів тісно пов'язана,

вважаючи незаконне та неспровоковане вторгнення Російської Федерації в Україну загрозою міжнародному миру та безпеці, грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН, а також несумісним з їхніми інтересами безпеки,

підтверджуючи принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй та Гельсінського заключного акта, включно з незалежністю, суверенітетом і територіальною цілісністю держав, а також непорушністю кордонів, які є важливими для європейської та світової безпеки,

підтримуючи зусилля України та спільні зусилля зі досягнення справедливого та сталого миру, заснованого на принципах, викладених у 10 пунктах Української формули миру,

будучи єдиними з партнерами та членами Альянсу, що спираються на спільні демократичні цінності та інтереси, і передусім на повагу до Статуту ООН та принципів територіальної цілісності й суверенітету,

визнаючи зобов'язання, взяті на себе Нідерландами шляхом підписання Спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року, та якісно розвиваючи їх, де це необхідно, через цю безпекову Угоду з Україною,

бажаючи розвивати вже розгалужену мережу двосторонніх і багатосторонніх зв'язків, угод, домовленостей та взаєморозумінь, поглиблювати й максимізувати потенціал їхньої співпраці, а також встановити двосторонні зобов'язання та співпрацю в різних сферах, включно з обороною, безпекою, стійкістю, та визначити сфери для потенційної майбутньої підтримки,

визнаючи шлях України до майбутньої інтеграції в євроатлантичну спільноту та її зобов'язання продовжувати впроваджувати реформи щодо належного врядування, боротьби з корупцією, прозорості та модернізації оборонного сектору,

підтверджуючи свою підтримку реформ, спрямованих на зміцнення безпеки та економіки України, які сприяють реалізації Україною її євроатлантичних прагнень, у тому числі щодо членства у Європейському Союзі та НАТО,

визнаючи, що оборона, відновлення, реформи та європейські і євроатлантичні амбіції України є взаємопідсилювальними й повинні розглядатися спільно,

визнаючи своєю метою відновлення військово-політичної стабільності та міжнародного правопорядку, порушених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також запобігання можливим актам агресії в майбутньому,

вирішили таке:

Пункт 1: Сфера застосування Угоди

Учасники вирішили продовжувати співпрацю з метою надання допомоги Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки це буде потрібно, і домовилися про таке:

надавати підтримку Україні у продовженні її законної самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН проти нинішньої російської агресії та для стримування агресії в майбутньому; посилити відновлення, економічну стабільність та стійкість України; сприяти притягненню до відповідальності за порушення міжнародного права, включно з міжнародними злочинами, вчиненими в Україні або проти неї та її громадян, а також підвищити плату для Російської Федерації за її агресію, що триває; впроваджувати та підтримувати ефективний порядок денний реформ, який посилить реформи, необхідні для просування України на шляху до її євроатлантичних прагнень.

При цьому Учасники визнають своє взаємне бажання взяти на себе конкретні двосторонні довгострокові зобов'язання у сфері безпеки з метою сприяння цим зусиллям.

Учасники визнають і підтверджують свою думку, що Угода між державами – учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами – учасницями програми «Партнерство заради миру» про статус їхніх збройних сил, укладена в Брюсселі 19 червня 1995 року, застосовується до всіх заходів, що здійснюються згідно з цією Угодою та на її виконання.

Пункт 2: Забезпечення стійких Збройних Сил, здатних захистити Україну зараз і в майбутньому

1. Учасники продовжують співпрацю з метою надання військової підтримки Україні. Ця військова підтримка має подвійну мету. По-перше, сприяти здатності України продовжувати здійснювати своє законне право на самооборону від російської та іншої іноземної агресії. По-друге, допомогти адаптувати й модернізувати Сили безпеки і оборони України з метою підвищення оперативної сумісності із силами НАТО й формування надійного стримувального чинника проти майбутньої зовнішньої агресії.

2 У 2024 році Нідерланди нададуть 2 млрд євро військової підтримки.

3. Нідерланди продовжуватимуть надавати підтримку Україні протягом десяти років дії цієї Угоди.

Короткострокова військова підтримка

4. З огляду на короткострокову мету учасники співпрацюватимуть для задоволення нагальних потреб Сил безпеки й оборони України, необхідних для захисту України. Такі зусилля будуть зосереджені на підтримці бойових дій України, а також на підтримці платформ і систем, наданих з лютого 2022 року. Учасники координуватимуть навчальні заходи з підготовки особового складу Сил безпеки й оборони України до ведення бойових дій та забезпечення життєдіяльності.

5. Учасники працюватимуть разом та з іншими партнерами України з метою надання допомоги Силам безпеки й оборони України та відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також підвищення стійкості України до рівня, достатнього для стримування та захисту від майбутніх нападів, шляхом постійного надання допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання на суші, у повітрі та на морі, у космосі та кіберпросторі, надаючи пріоритет протиповітряній обороні, артилерії та вогневим засобам дальнього радіуса дії, броньованій техніці, а також, у разі необхідності, іншим ключовим можливостям. Це охоплюватиме, зокрема, спільну роботу, спрямовану на те, щоб військові та невійськові інститути безпеки України могли ефективно функціонувати відповідно до європейських та євроатлантичних стандартів і були повністю підзвітні українському народу, парламенту та уряду.

6. Політика Нідерландів полягає в тому, щоб допомогти Україні зберегти свою якісну оборонну та військову перевагу в умовах швидких, невизначених і складних регіональних політичних та безпекових трансформацій.

Довгострокова військова підтримка та розвиток сил і засобів

7. З метою середньо- та довгострокової підтримки учасники співпрацюватимуть над координацією діяльності, спрямованої на модернізацію Збройних Сил України (тобто Концепцію майбутніх сил). Довгострокові цілі цієї діяльності полягатимуть у забезпеченні України надійними засобами стримування майбутньої зовнішньої агресії та підвищенні оперативної сумісності із силами НАТО. Ця діяльність буде зосереджена на розвитку потенціалу в повітряній і морській сферах України, де важливим завданням є підвищення оперативної сумісності Сил безпеки і оборони країн-учасниць, а також відповідних міжнародних організацій. Основна увага буде приділена, але не обмежена сферами розвитку морських спроможностей та підтримки у сфері протиповітряної оборони з боку України.

8. Нідерланди консультуватимуть і підтримуватимуть роботу з питань оборонного управління та політики, спрямовану на структурну підтримку Міністерства оборони України.

Військова підтримка Україні надаватиметься Нідерландами на двосторонній основі та через багатосторонні інструменти, у тому числі через Комплексний пакет допомоги НАТО для України (UCAP) та Європейський фонд миру ЄС (EPF).

9. Україна забезпечить розгортання військової техніки, наданої їй Нідерландами, відповідно до умов, узгоджених у свідоцтвах кінцевого призначення, включно з дотриманням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права та міжнародних стандартів у галузі прав людини. Крім того, Україна забезпечить, щоб військова підтримка, яку надають їй Нідерланди, використовувалася виключно для самооборони та стримування агресії, а також здійснювалася відповідно до принципу верховенства права та під ефективним демократичним наглядом. Україна та Нідерланди співпрацюватимуть з метою запобігання нецільовому використанню та незаконному обігу військових матеріалів, наданих Україні.

10. Учасники прагнутимуть забезпечити такий рівень військового потенціалу України, щоб у разі зовнішньої військової агресії проти Нідерландів Україна була здатна надати ефективну військову допомогу. Умови, формат та обсяг такої допомоги будуть визначені Учасниками.

UDCG та майбутні військові спроможності Нідерландів

11. Учасники координуватимуть свої зусилля у сфері розвитку військових спроможностей через Українську оборонну контактну групу (UDCG), а також інші органи, платформи та інституції.

12. Нідерланди спільно очолять коаліцію військово-повітряних сил, яка зосередиться на майбутньому розвитку сил і розбудові потенціалу в повітряному просторі. Нідерланди зроблять значний внесок у морську коаліцію та інші коаліції спроможностей, де розбудова спроможностей і підвищення майбутньої оперативної сумісності між силами безпеки й оборони учасників є важливими цілями.

13. Нідерланди підтримуватимуть розвиток Сил безпеки і оборони України, включно з (але не обмежуючись цим): Концепцією майбутніх сил, переходом до концепцій та оперативних процедур НАТО, командно-штабною підготовкою, спільними навчаннями, посиленням сумісності та взаємосумісності з країнами – членами НАТО.

Тренінги, навчання та отриманий досвід

14. Нідерланди продовжуватимуть і за необхідності розширюватимуть свою підтримку у зміцненні потенціалу особового складу Сил безпеки і оборони України, зокрема, але не виключно, в межах Місії ЄС із надання військової допомоги. Нідерланди забезпечать індивідуальні та колективні тренінги для Сил безпеки і оборони України, включно з програмами підготовки тренерів, зокрема з питань систем озброєння, що постачаються Нідерландами та країнами – членами НАТО. Навчання також сприятиме підвищенню оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами. Навчання відбуватиметься в тісній співпраці з партнерами з ЄС і НАТО та відповідно до чинного національного законодавства, права ЄС і міжнародного права.

15. Україна та Нідерланди спільно визначатимуть досвід, отриманий щодо систем і тактики.

Пункт 3: Співпраця з оборонною промисловістю

Нідерланди підтримуватимуть, де це можливо, зусилля України з інтеграції її оборонної промисловості в систему оборони й безпеки НАТО та ЄС. Нідерланди співпрацюватимуть з Україною з метою сприяння розвитку української оборонно-промислової бази. Україна та Нідерланди розроблять дорожню карту стратегічного співробітництва в оборонній промисловості та визначать найбільш ефективні можливості для розвитку потенціалу та інновацій в оборонно-промисловому комплексі. Україна співпрацюватиме з Нідерландами у сфері промислового виробництва та операційних знань, зокрема щодо безпілотних літальних апаратів. Нідерланди працюватимуть з Україною над усуненням наявних обмежень у ланцюгу постачання оборонних матеріалів, що перешкоджають розвитку потенціалу та спроможності України та інших бенефіціарів у виробництві пріоритетних видів озброєнь та боєприпасів. Нідерланди працюватимуть з Україною над визначенням джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України, що включатиме надання нідерландських інвестицій та фінансової допомоги, зокрема під час війни та повоєнної відбудови. Нідерланди працюватимуть з Україною над посиленням захисту переданих технологій та прав інтелектуальної власності. Нідерланди співпрацюватимуть з Україною з метою сприяння обміну інформацією, обміну набутим досвідом, усунення бар'єрів для співпраці та впровадження необхідних реформ в оборонній промисловості. Таке партнерство дасть змогу як Україні, так і Нідерландам розширити можливості своїх оборонних галузей. Україна та Нідерланди працюватимуть над перетворенням оборонної промисловості України на потужний потенціал, який дасть змогу Україні відновити свій суверенітет і територіальну цілісність, слугуватиме основним рушієм економічного відновлення та буде важливою частиною ефективного стримування потенційних майбутніх актів агресії задля забезпечення миру та процвітання як України, так і Європи.

Пункт 4: Співпраця у випадку майбутнього збройного нападу

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну на прохання будь-якого з Учасників Учасники протягом 24 годин проведуть консультації на двосторонній основі або через інші канали, які вони обидва вважатимуть доцільними, з метою визначення відповідних подальших кроків. Учасники мають намір згідно з їхніми відповідними правовими і конституційними вимогами надати швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку на суші, морі та в повітрі, а також економічну допомогу, накласти на Російську Федерацію економічні та інші санкції, а також провести консультації щодо потреб України у зв'язку зі здійсненням нею свого права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН. З метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на майбутні збройні напади Учасники можуть внести зміни до цих положень для їх узгодження з будь-яким механізмом, який вони можуть згодом узгодити зі своїми іншими міжнародними партнерами, включно з учасниками Спільної декларації G7 від 12 липня 2023 року.

Пункт 5: Зміцнення відновлення, економічної стабільності та стійкості України

Відновлення та реконструкція

Учасники продовжуватимуть співпрацю з метою зміцнення економічної стабільності та стійкості України шляхом підтримки відновлення та реконструкції України. Нідерланди зроблять свій вагомий внесок серед держав та інституцій-донорів у відновлення та реконструкцію України, який може мати форму внесків через різні двосторонні та багатосторонні канали, включно з, але не обмежуючись ними, Європейським Союзом та міжнародними фінансовими інституціями. Учасники мають намір стимулювати участь їхніх відповідних приватних секторів у зусиллях з відновлення та реконструкції. Влада України забезпечить, щоб підтримка, одержана для цілей відновлення та реконструкції, витрачалася у спосіб, який є ефективним, прозорим та підзвітним. Учасники підкреслюють важливість надання підтримки в єдиному руслі та ефективній координації з відповідними партнерами України, включно з G7, Європейським Союзом та міжнародними фінансовими установами, а також через визначені канали, включно з Міжвідомчою координаційною платформою донорів для України. Учасники продовжуватимуть зміцнювати механізми координації спільних міжнародних зусиль з відновлення. Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну на її шляху від швидкого до довгострокового відновлення, узгоджуючи ці зусилля з перспективою членства України в ЄС та її статусом країни – кандидата на вступ до ЄС. Учасники підкреслюють значення, яке вони надають узгодженості та відповідності процесу відновлення та реконструкції з ефективним порядком денним реформ. Учасники спрямують свої зусилля на розширення співпраці у таких сферах, як розвиток підприємництва, покращення регуляторного середовища, заохочення інвестицій у конкретні проєкти, що відповідають інтересам обох сторін (наприклад, «зелені» технології, цифрова трансформація) та фінансова підтримка відновлення малих і середніх підприємств (МСП).

Гуманітарне розмінування

Зважаючи на надзвичайний масштаб виклику, пов'язаного з масовим забрудненням української землі Російською Федерацією мінами, боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами, Нідерланди разом із партнерами продовжуватимуть надавати підтримку зусиллям з гуманітарного розмінування. Учасники визнають необхідність об'єднання зусиль, спрямованих на захист населення і територій України від негативних наслідків, спричинених мінами та вибухонебезпечними залишками війни внаслідок російської збройної агресії, та пом'якшення руйнівних наслідків після її завершення.

Пункт 6: Невійськові загрози безпеці

Протидія гібридним загрозам

Учасники визнають, що державні суб'єкти використовують нетрадиційні способи реалізації влади, таємно або на основі прихованого порядку денного, які називаються гібридними загрозами. Гібридні загрози – це загрози національній безпеці, які здебільшого проявляються нижче рівня відкритого збройного конфлікту, що передбачає множинне використання ресурсів державними та/або недержавними суб'єктами для досягнення певних стратегічних цілей. Ці тактики можуть використовуватися або не використовуватися у поєднанні зі збройними засобами. Учасники підтверджують відданість захисту своїх відкритих і демократичних суспільств від цих зловмисних дій. Учасники залишаються об’єднаними у своїх зусиллях щодо захисту та протидії гібридним загрозам. Нідерланди продовжуватимуть підтримувати ініціативи з протидії гібридним загрозам у межах ЄС, НАТО та відповідних міжнародних коаліцій. Учасники мають намір продовжувати вчитися один в одного та підтримувати один одного з метою посилення стійкості в умовах гібридних викликів. Учасники продовжать обмін розвідданими та співробітництво в межах прийнятих умов. 5 лютого 2024 року Україна та Королівство Нідерланди підписали Угоду про обмін та взаємну охорону секретної інформації.

Співпраця у сфері кібербезпеки

Учасники працюватимуть разом, щоб надати Україні можливість виявляти, стримувати та реагувати на російські кібероперації, включно з кібершпигунством та диверсіями, у тому числі через посилення кіберстійкості та захисту критичної інфраструктури. Це буде досягнуто шляхом обміну інформацією, проведення спільних операцій та надання технічної допомоги Україні в межах правових рамок та за наявності інформації та досвіду. Учасники працюватимуть разом над покращенням співпраці у сфері протидії кіберзагрозам як на двосторонньому рівні, так і в межах Талліннського механізму. На двосторонньому рівні учасники працюватимуть над подальшим оперативним і політичним узгодженням з метою протидії кіберзагрозам з боку Російської Федерації. Талліннський механізм має на меті сприяти оперативному наданню експертних послуг у сфері кібербезпеки на основі комплексної оцінки пріоритетів України у сфері кібербезпеки, щоб допомогти Україні захистити свою критичну інфраструктуру як зараз, так і задовольнити довгострокові потреби в забезпеченні кіберстійкості. Учасники визнають необхідність виявлення та реагування на зловмисні кібероперації та, зокрема, зловмисне використання Російською Федерацією та іншими ворожими державними та недержавними суб'єктами кіберпотужностей. З метою практичної реалізації вищезазначених сфер поглибленого співробітництва Учасники братимуть участь у регулярному кібердіалозі. У межах цього діалогу Учасники шукатимуть шляхи інтенсифікації оперативної та політичної співпраці з метою стримування та реагування на кібератаки з боку Російської Федерації, її сателітів та інших зловмисних кіберсуб'єктів.

Стійкість критичної енергетичної, цифрової та іншої критичної інфраструктури

Нідерланди зацікавлені у вивченні сфер з метою посилення співпраці задля підтримки безпеки енергопостачання України, зокрема її переходу до «зеленої» енергетики. Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну в посиленні захисту та стійкості критичної інфраструктури в межах ЄС, НАТО та відповідних міжнародних коаліцій. Учасники мають намір дослідити сфери для посилення міжнародної співпраці з метою обміну знаннями та найкращими практиками в галузі потенціалу критичної інфраструктури в різних секторах. Нідерланди співпрацюватимуть з Україною з метою визначення джерел фінансування грантових програм для розвитку відновлення критичної інфраструктури в різних секторах. Нідерланди підтримуватимуть доступ українських фахівців до відповідних міжнародних програм та проєктів на своїй території та в країнах-партнерах. Крім того, Учасники вивчатимуть можливості посилення співпраці щодо навчальних візитів з метою обміну знаннями та найкращими практиками.

Інформаційна безпека

Україна та Нідерланди визнають, що Російська Федерація продовжує маніпулювати інформацією на підтримку своєї війни проти України, і продовжуватимуть підтримувати взаємні зусилля у протидії іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанням (FIMI). З метою протидії російським інформаційним маніпуляціям на глобальному рівні учасники, де це можливо, співпрацюватимуть для підвищення спроможності України протидіяти загрозам інформаційній безпеці, насамперед російським дезінформаційним кампаніям; підтримуватимуть Україну в приєднанні до колективних інструментів протидії загрозам інформаційній безпеці, зокрема через співпрацю в наявних механізмах вироблення спільних наративів для протидії FIMI, насамперед з боку Російської Федерації; обмінюватимуться досвідом щодо комунікаційних стратегій протидії дезінформації; сприятимуть розвитку спільних освітніх і тренінгових програм у межах міжнародних інституцій, у тому числі регулярному обміну досвідом.

Співпраця у сфері боротьби з серйозною та організованою злочинністю

Учасники, за можливості та доцільності, надаватимуть правову допомогу в межах наявних інструментів міжнародного кримінального співробітництва з метою боротьби з серйозною та організованою злочинністю (SOC), зокрема з незаконним фінансуванням, спрямованим на підрив суверенітету й територіальної цілісності України, а також її внутрішньої стабільності та процесу відновлення і встановлення миру в Україні. Учасники, де це можливо й доцільно в межах наявних інструментів, реагуватимуть на діяльність груп SOC та окремих осіб, які намагаються проникнути в українське суспільство та активно використовуються як інструмент гібридної війни для дестабілізації процесу відновлення та встановлення миру в Україні.

Пункт 7: Сприяння притягненню до відповідальності

Розслідування, переслідування та засудження міжнародних злочинів

1. Нагадуючи, що Україна звернулася до Нідерландів з проханням стати провідною країною у виконанні пункту 7 Формули миру «Відновлення справедливості», Нідерланди були й залишаються рішуче налаштованими на забезпечення відповідальності за порушення міжнародного права, включно з міжнародними злочинами, скоєними проти України та її громадян, насамперед за злочин агресії. Нідерланди й надалі надаватимуть підтримку в розслідуванні цих порушень та притягненні винних до відповідальності.

2. Учасники віддані загальній меті, зазначеній у пункті 7, відновити справедливість, розірвати коло безкарності за міжнародні злочини та запобігти вчиненню таких злочинів у майбутньому, забезпечивши притягнення до відповідальності Російської Федерації, а також осіб, відповідальних за злочин агресії та жорстокі злочини, скоєні в Україні, до відповідальності.

3. У межах цієї двосторонньої Угоди та відповідно до Плану дій / Рамкових пропозицій, розроблених згідно з пунктом 7 у вересні 2023 року, Учасники продовжуватимуть тісно співпрацювати для досягнення ключових цілей, викладених у ній, зокрема:

сприяння в Україні ефективному внутрішньому розслідуванню та переслідуванню міжнародних злочинів, у тому числі, але не виключно, шляхом двостороннього співробітництва та розбудови потенціалу;

відповідно до діяльності Основної групи, притягнення до відповідальності за злочин агресії, для якого не може бути безкарності. Учасники підтримують створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та нагадують про пропозицію розмістити за певних умов майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії в Гаазі;

притягнення винних до відповідальності відповідно до міжнародного права, у тому числі шляхом підтримки зусиль міжнародних механізмів, таких як Міжнародний кримінальний суд;

сприяння міжнародному співробітництву між державами, а також між державами та міжнародними механізмами правосуддя у розслідуванні та кримінальному переслідуванні за міжнародні злочини, скоєні в Україні та проти неї, у тому числі шляхом співголовування в Робочій групі з питань пункту 7 Української формули Миру в Києві та неформальній міжнародній Групі з питань діалогу щодо відповідальності за злочини проти України;

Україна ратифікує Римський статут МКС, включно з Поправками щодо злочину агресії, ухваленими Конференцією з перегляду Римського статуту, що відбулася в Кампалі, Уганда, 11 червня 2010 року Резолюцією RC/Res.6, як зазначено в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, на шляху до її членства в ЄС.

4. Для досягнення цих цілей Учасники продовжуватимуть координувати свої зусилля на двосторонньому та міжнародному рівнях. З цією метою Учасники зобов'язуються проводити регулярні двосторонні координаційні зустрічі на високому рівні. У зв'язку з цим Нідерланди проведуть у Гаазі навесні 2024 року конференцію на рівні міністрів під назвою «Відновлення правосуддя для України». Для того щоб Україна залишалася лідером у координації міжнародних зусиль, Нідерланди допоможуть Україні створити Секретаріат Діалогової групи з Офісом Генерального прокурора України та продовжуватимуть спільно керувати його роботою, а також роботою Діалогової групи.

5 Україна та Нідерланди продовжуватимуть міжнародні зусилля, спрямовані на притягнення до відповідальності політичного та військового керівництва Російської Федерації за її агресивну війну проти України, та підтримуватимуть прогрес у створенні спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії.

Відшкодування збитків, руйнувань та шкоди, завданих російською агресією

Україна та Нідерланди підтверджують свою прихильність притягненню Російської Федерації до відповідальності за заподіяння збитків або шкоди всім відповідним фізичним та юридичним особам, а також державі Україна в результаті міжнародно-протиправних дій Російської Федерації в Україні або проти України, включно з її агресією в порушення Статуту ООН, і підтверджують, що Російська Федерація повинна нести юридичну відповідальність, включно з відшкодуванням будь-якої шкоди, заподіяної такими діями, що також сприятиме стримуванню майбутніх атак та підтримці відновлення України. Учасники підтверджують, що Російська Федерація повинна заплатити за шкоду, заподіяну Україні та/або будь-якій третій державі, юридичній або фізичній особі міжнародно-протиправними діяннями, які приписуються Російській Федерації та вчинені в Україні або проти України, включно з агресією, міжнародними злочинами, підривом економічної діяльності, а також те, що Російська Федерація повинна заплатити за довгострокову реконструкцію України. Нідерланди підтримують посилання, зроблене у Спільній декларації G7 на підтримку України. У зв'язку з цим російські суверенні активи в юрисдикції Нідерландів, у тій мірі, в якій вони існують, і відповідно до нідерландської правової системи залишатимуться знерухомленими, допоки Російська Федерація не припинить свою агресію проти України та не виконає своє зобов'язання щодо відшкодування збитків. Нідерланди, працюючи зі своїми партнерами, продовжуватимуть шукати всі законні шляхи, за допомогою яких російські активи можуть бути використані для підтримки України. Учасники продовжуватимуть працювати разом з іншими, включно з державами G7, над створенням компенсаційного механізму для забезпечення відшкодування збитків, втрат або шкоди, завданих усім зацікавленим фізичним та юридичним особам, а також державі Україна, спричинених міжнародно-протиправними діяннями Російської Федерації в Україні або проти неї, як це також передбачено Статутом Реєстру шкоди, заподіяної агресією Російської Федерації проти України, ухваленим Резолюцією Комітету Міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3 про заснування Розширеної часткової угоди про Реєстр шкоди, заподіяної агресією Російської Федерації проти України. У зв'язку з цим учасники розглянуть відповідні варіанти фінансування компенсаційного механізму для забезпечення швидкої та адекватної компенсації жертвам агресії та підтримки відновлення України.

Пункт 8: Санкції

Учасники нагадують, що Європейський Союз запровадив масовані та безпрецедентні санкції проти Російської Федерації у відповідь на агресивну війну проти України та що метою цих заходів є накласти на Російську Федерацію сувору відповідальність за її дії та перешкодити її здатності продовжувати агресію. Учасники й надалі працюватимуть над тим, щоб ціна агресії для Російської Федерації продовжувала зростати, у тому числі за допомогою санкцій та експортних заборон. Учасники також нагадують, що санкції є найбільш ефективними, коли вони ухвалюються та впроваджуються в координації з міжнародними партнерами. Учасники співпрацюватимуть з метою активного сприяння політичному процесу ЄС, спрямованому на подальше посилення тиску на Російську Федерацію, шляхом розробки подальших індивідуальних та секторальних заходів та протидії спробам обходу чинних заходів. Учасники продовжуватимуть тісну співпрацю в багатосторонньому та двосторонньому форматах з метою: обміну інформацією про ефективність поточних заходів; звітування про їхній вплив; протидії схемам обходу та вивчення сфер, де подальші заходи могли б посилити санкції, що діють у межах їхньої юрисдикції. Учасники співпрацюватимуть над ефективним застосуванням санкцій, у тому числі шляхом обміну відповідною інформацією про правозастосування, де це доречно, з урахуванням національного законодавства. Поки триває агресія Російської Федерації проти України, Нідерланди залишатимуться прихильниками жорстких санкцій ЄС проти відповідних секторів російської економіки та тих, хто підтримує війну, наживається на ній або допомагає обходити санкції через треті країни. Нідерланди також вживатимуть рішучих заходів разом із партнерами для боротьби з усіма формами обходу санкцій, а також продовжуватимуть зміцнювати власну внутрішню стійкість проти пов'язаних з Росією нелегальних фінансів та еліт.

Пункт 9: Підтримка євроатлантичної інтеграції України

Учасники визнають важливість міжнародної координації щодо зобов'язань з підтримки та безпеки України. НАТО і ЄС відіграють ключову роль у забезпеченні довгострокової безпеки України. Учасники нагадують, що ЄС та його держави-члени і НАТО та її члени надали Україні безпрецедентний рівень політичної, військової, гуманітарної та фінансової підтримки, щоб допомогти Україні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність. Учасники визнають складні обставини, у яких працює Україна. Учасники підтверджують, що Україна продовжуватиме здійснювати реформи, необхідні для більш тісної інтеграції в євроатлантичну спільноту, у той час як Нідерланди продовжуватимуть надавати Україні політичну та практичну підтримку. Ці реформи включають продовження впровадження реформ правоохоронних органів, судової системи, боротьби з корупцією, корпоративного управління, економіки, сектору безпеки та державного управління, які підкреслюють відданість України демократії, верховенству права, повазі до прав людини та свободи ЗМІ, а також виводять її економіку на сталий шлях розвитку; а також включають просування оборонних реформ і модернізацію оборони, у тому числі шляхом посилення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами та підвищення ефективності і прозорості в оборонних установах та промисловості України.

НАТО

1. Учасники нагадують, що майбутнє України – в НАТО. Посилаючись на Угоду між державами – учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами – учасницями програми «Партнерство заради миру» про статус їхніх збройних сил, сторонами якої є обидва учасники, Україна стає все більш оперативно сумісною та політично інтегрованою з Альянсом. Україна досягла значного прогресу на шляху реформ і вступить до НАТО, коли члени Альянсу погодяться на це і будуть виконані відповідні умови. Нідерланди та члени Альянсу продовжуватимуть підтримувати і відстежувати прогрес України в демократичних реформах і реформах сектору безпеки, а також у сфері оперативної сумісності через адаптовану Річну національну програму (РНП) на шляху до майбутнього членства в Альянсі. Зокрема, учасники зобов'язуються впроваджувати в Україні такі заходи з покращення:

забезпечення стандартів НАТО щодо прозорості, підзвітності та конкуренції в управлінні та нагляді за політикою і практикою безпеки, включно із закупівлями в Міністерстві оборони та в оборонно-промисловому секторі;

трансформації систем оборонного планування та управління ресурсами з метою підвищення прозорості, зменшення корупції та посилення оперативної сумісності з НАТО;

реорганізації структур командування та управління відповідно до принципів НАТО з метою підвищення оперативної сумісності та забезпечення ефективного цивільного нагляду; та

модернізації систем управління кадрами та військової освіти для узгодження їх із принципами і стандартами НАТО.

2. Учасники також визнають Раду Україна – НАТО спільним органом, у якому члени Альянсу та Україна виступають як рівноправні члени з метою просування політичного діалогу, взаємодії, співробітництва та євроатлантичних прагнень України до членства в НАТО.

3. Крім того, Нідерланди продовжуватимуть робити свій внесок у надання підтримки Україні через Комплексний пакет допомоги НАТО (UCAP). Метою короткострокової нелетальної підтримки є допомога у підтримці українських операцій. Метою середньо- і довгострокової підтримки є допомога у відновленні українського сектору безпеки і оборони та сприяння Україні в її переході до повної оперативної сумісності з НАТО на шляху до членства в Альянсі.

ЄС

1. Щодо майбутнього вступу України до ЄС учасники підтверджують, що Україна є частиною європейської сім'ї і має майбутнє в ЄС. Учасники нагадують, що процес вступу до ЄС ґрунтується на оцінці заслуг. Вони підтверджують своє зобов'язання працювати над прогресивною інтеграцією України з ЄС з метою набуття нею членства в ЄС у майбутньому. Нідерланди визнають зусилля України, спрямовані на впровадження необхідних реформ за надзвичайно складних обставин, і продовжуватимуть підтримувати зусилля України у сфері реформ.

2. ЄС та його держави-члени надали безпрецедентну підтримку Україні, зокрема через Європейський фонд миру (ЄФМ), Місію ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM), а також через зусилля з нарощування виробництва та постачання боєприпасів, макрофінансову допомогу та бюджетну підтримку, підтримку відновлення та реконструкції, дипломатичну підтримку та глобальну інформаційно-пропагандистську діяльність, шляхи солідарності, торговельні заходи, зусилля з підзвітності, регіональне співробітництво, санкції, гуманітарну допомогу та захист людей, які втікають від війни. Як член ЄС Нідерланди роблять свій внесок у підтримку України з боку ЄС. Усі ці паралельні процеси допомагають покращити безпеку та стійкість України, що пов'язано з успіхом України на шляху до вступу в ЄС.

3. Нідерланди як член ЄС сприяють продовженню надійної та ефективної підтримки, у тому числі в межах безпекових механізмів ЄС для України. Це допоможе Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації. Нідерланди виступатимуть за розширення можливостей для співпраці в межах відповідних ініціатив ЄС, у тому числі тих, що спрямовані на нарощування оборонних виробничих потужностей та посилення співпраці з українською оборонною промисловістю. Така співпраця сприятиме виробництву військової продукції як для України, так і для Нідерландів.

Пункт 10: Двосторонні відносини

1. Україна та Нідерланди й надалі розвиватимуть свої тісні та дружні відносини в усіх сферах на основі спільних цінностей та непохитної солідарності перед лицем агресивної війни Росії проти України та спільних загроз і викликів. Україна та Нідерланди прагнуть ще тісніше співпрацювати в майбутньому в політичній, оборонній, економічній, науковій та культурній сферах. Україна та Нідерланди й надалі поглиблюватимуть двосторонні відносини шляхом зміцнення регулярних форматів консультацій.

Культурна спадщина

2. Учасники визнають, що збройний конфлікт завдав шкоди культурній спадщині України через недбалість, зневагу або навіть цілеспрямовані напади на неї, мотивовані злом або зловмисними намірами. У цьому контексті ми нагадуємо про Гаазьку конвенцію ЮНЕСКО (та протоколи до неї) про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 1954 року. Її дотримання є однією з головних тем конференції ЮНЕСКО, яка відбудеться в Гаазі 14–15 травня 2024 року з нагоди 70-ї річниці Конвенції. Конференція намагатиметься привернути увагу до необхідності посилення приєднання та дотримання Конвенції та протоколів до неї, зрештою, всіма державами – членами ЮНЕСКО.

Пункт 11: Здійснення співробітництва

Учасники виконуватимуть цю Угоду відповідно до своїх міжнародних і національних зобов'язань, а також європейських зобов'язань Нідерландів.

Пункт 12: Виконавча та технічна процедура

Учасники, якщо вони вважатимуть це за необхідне, призначать уповноважені органи для розробки та імплементації двосторонніх домовленостей відповідно до сфер співробітництва, визначених цією Угодою. Уповноважені органи Учасників можуть укладати виконавчі та технічні домовленості щодо конкретних сфер співробітництва в рамках реалізації цієї Угоди або доповнень до цієї Угоди.

Пункт 13: Строк дії Угоди

Ця Угода діє протягом десяти років з дати її підписання. Учасники оцінюватимуть ефективність та необхідність Угоди до закінчення терміну її дії. У разі набуття Україною членства в НАТО до закінчення строку дії цієї Угоди Учасники визначать її майбутній статус. Положення цієї Угоди набирають чинності негайно після її підписання.

Пункт 14: Процедурні положення

Учасники підкреслюють, що ця Угода має на меті розвинути наявну плідну співпрацю в різних сферах, визначених у цій Угоді, яка не є виключною. Ніщо в цій Угоді не перешкоджатиме будь-якій діяльності, що здійснюється в цей час у галузі за межами сфери дії Угоди. Аналогічно ця Угода не перешкоджає майбутній діяльності, яка на цей момент не підпадає під цілі, зазначені вище. Учасники визнають, що рівень та вид підтримки, яку надають Нідерланди, може змінюватися щороку, як наслідок еволюції потреб України, так і з інших міркувань. Представники обох Учасників мають намір зустрічатися принаймні один раз на рік для огляду та оцінки прогресу в діяльності, що спільно здійснюється в межах цієї Угоди. Такі зустрічі відбуватимуться почергово в Україні або Нідерландах, або в іншому місці, яке буде спільно визначено. Жоден з Учасників не надаватиме будь-якої інформації, документів або даних, отриманих у результаті спільної діяльності в межах цієї Угоди, третій стороні без попереднього письмового дозволу іншого Учасника. Зміни до цієї Угоди можуть бути внесені в будь-який час за взаємною згодою Учасників у письмовій формі. Будь-які спори між Учасниками, що виникають у зв'язку з тлумаченням та/або виконанням цієї Угоди, вирішуватимуться дружнім шляхом через переговори або консультації між Учасниками. Дія цієї Угоди може бути припинена в будь-який час за умови письмового повідомлення за три місяці. Припинення дії Угоди не вплине на реалізацію поточних заходів або проєктів, рішення щодо яких було ухвалене до дати припинення її дії, якщо тільки Учасники не вирішать інакше.

Підписано в Харкові 1 березня 2024 року у двох примірниках українською, голландською та англійською мовами, причому всі три тексти мають однакову силу, у разі виникнення розбіжностей переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Україну: Президент Володимир Зеленський

За уряд Нідерландів: Прем’єр-міністр Марк Рютте