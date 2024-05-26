Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Португалією

Преамбула

1. Україна та Португалія (надалі спільно іменовані як «Учасники») рішуче засуджують незаконну, неспровоковану, невиправдану та жорстоку агресивну війну Російської Федерації проти України, яка загрожує міжнародному миру та безпеці і є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту Організації Об’єднаних Націй, Гельсінського заключного акта та Паризької хартії.

2. Португалія непохитно підтримує свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року, включно з територіальним морем, і визнає невід’ємне право України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй.

3. Учасники прагнуть до всеосяжного, справедливого й тривалого миру в Україні на основі Української формули миру, відповідно до міжнародного права.

4. Учасники визнають, що прогрес у реалізації амбітної програми реформ України зміцнить безпеку й процвітання України, що є ключовим для досягнення її європейських та євроатлантичних прагнень, серед іншого на шляху до членства у Європейському Союзі й НАТО.

5. Вони спільно визнають, що оборона, відновлення, реформування та європейські і євроатлантичні прагнення України є взаємопідсилювальними та мають розглядатися синергетично і як взаємодоповнювальні.

6. Учасники підкреслюють свою готовність до подальшого зміцнення своїх тривалих двосторонніх відносин, зокрема в політичній, оборонній, безпековій, економічній, науковій та культурній сферах.

7. Ця Угода ґрунтується на Спільній декларації про підтримку України, яка була ухвалена у Вільнюсі 12 липня 2023 року лідерами країн «Групи семи», європейськими та міжнародними партнерами.

Частина I: Сфера застосування

8. Учасники вирішили підтвердити, поглибити та розширити співпрацю й партнерство, яке ґрунтується на спільних інтересах у захисті міжнародного правопорядку, миру та захисті основоположних прав і свобод людини.

9. Учасники підтверджують, що безпека України є невід’ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки і що майбутнє членство України в НАТО зробить корисний внесок у мир і безпеку у Європі. Учасники координуватимуть та посилюватимуть спільні зусилля для підтримки України на її шляху до майбутнього вступу до НАТО.

10. Португалія надаватиме непохитну підтримку, щоб дати Україні змогу:

здійснювати своє законне право на самооборону та протистояння майбутнім збройним нападам; захищати та відновлювати свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів; зміцнювати свою економічну стабільність і стійкість, серед іншого шляхом відновлення та відбудови, створення умов, сприятливих для економічного процвітання України; продовжувати впровадження реформ, які є важливими для реалізації її європейських та євроатлантичних прагнень, зокрема на шляху до Європейського Союзу та членства в НАТО.

11. Таким чином, Учасники взяли на себе зобов’язання зміцнювати співробітництво у сфері безпеки шляхом виконання двосторонніх і довгострокових зобов’язань у сфері безпеки.

12. Португалія зобов’язується продовжувати надавати Україні середньострокову та довгострокову військову, політичну й фінансову підтримку, а також гуманітарну допомогу та підтримку цивільного захисту, що буде детально визначено шляхом консультацій між Учасниками і з урахуванням актуальних потреб України.

Частина II: Співробітництво у сфері безпеки та оборони

Оборонне співробітництво

13. У 2024 році Португалія взяла на себе зобов’язання надати Україні щонайменше 126 млн євро військової підтримки, включно з матеріальними та фінансовими внесками. У 2024 році Португалія вже виділила 100 млн євро чеській ініціативі щодо закупівлі боєприпасів на підтримку України. Португалія й надалі сприятиме додатковій військовій підтримці Україні, зокрема в межах Європейського Союзу, НАТО та інших відповідних міжнародних форумів.

14. З 2022 року Португалія всебічно підтримує Україну на двосторонньому рівні та через Європейський Союз і НАТО, серед іншого, надаючи летальне та нелетальне військове обладнання, включно з основними бойовими танками Leopard 2A6, системами БпЛА, бронетранспортерами М113, броньованими рятувально-медичними евакуаційними машинами М113 і М577, іншою військовою технікою. Португалія також є частиною коаліції F-16 і міжнародної коаліції спроможностей морської безпеки, а також спільних програм закупівлі боєприпасів великого калібру, які здійснюються Чеською Республікою та Європейським оборонним агентством.

15. Учасники працюватимуть спільно та з іншими партнерами, щоб забезпечити можливість Сил безпеки та оборони України відновити територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року, а також сприяти їх модернізації задля посилення їх здатності відбивати будь-яку можливу збройну агресію та їх оперативної сумісності із силами НАТО.

16. Керуючись Угодою між Україною та Португальською Республікою про військове співробітництво, підписаною у 2008 році, Учасники співпрацюватимуть у забезпеченні стійких Сил, здатних захистити Україну зараз і стримати майбутню агресію. Із цією метою Португалія підтримуватиме Україну в захисті її суверенітету й надаватиме Україні своєчасну допомогу у сфері безпеки, військове обладнання та інші ключові спроможності в сухопутній, повітряній, морській, космічній та кібернетичній сферах відповідно до своїх можливостей та як того вимагають теперішні і майбутні обставини.

17. Учасники співпрацюватимуть у координуванні діяльності, зосередженої на модернізації Сил безпеки та оборони України з метою надання Україні надійного стримувального чинника проти майбутньої зовнішньої агресії та посилення оперативної сумісності із силами НАТО. Це охоплює розвиток сучасного оборонного сектору в Україні та шлях до майбутнього в НАТО.

18. Учасники пропонують налагодити співробітництво, яке дасть Україні змогу розвивати всебічний військовий потенціал, зокрема в таких галузях:

Структурна підтримка реформ оборонного сектору, включно з допоміжною роботою щодо оборонного управління й політики, спрямованої на структурну підтримку Міністерства оборони України; Підготовка Сил безпеки та оборони України в національному та європейському масштабах, включно з програмами підготовки інструкторів; Протидія гібридним загрозам, включно з підтримкою ініціатив із кіберзахисту та стійкості; Допомога українській системі медичного забезпечення для лікування та реабілітації українських військовослужбовців; Підтримка розвитку Сил безпеки та оборони України, включно з підвищенням оперативної сумісності зі стандартами НАТО; Військова техніка, зокрема шляхом промислового співробітництва, озброєння, оборонного обладнання і продукції в сухопутній, повітряній, морській, кібернетичній та космічній сферах, із пріоритетом на ключові потреби спроможностей України.

19. Португалія продовжуватиме надавати військову підтримку Україні на двосторонньому та багатосторонньому рівнях, серед іншого через Комплексний пакет допомоги (КПД) НАТО для України, Фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру (ЄФМ) та через інші коаліції спроможностей. Португалія разом з іншими міжнародними партнерами продовжуватиме брати участь та активно залучатиметься до міжнародних форматів, таких як Контактна група з питань оборони України (UDCG), щоб тісно координувати міжнародну військову підтримку України.

Спроможності майбутніх Сил оборони України

20. Португалія підтримує спроможності майбутніх Сил оборони України та продовжуватиме брати участь на двосторонній основі та з партнерами (наприклад, у межах Європейського Союзу, НАТО та Контактної групи з питань оборони України (UDCG)) у міжнародних зусиллях щодо підтримки модернізації Сил оборони України, зокрема її невійськових компонентів безпеки, щоб покращити їхню оперативну сумісність і прискорити перехід на стандарти НАТО.

21. Португалія продовжуватиме підтримувати плани та структури управління в межах UDCG, тим самим сприяючи ефективній реалізації коаліцій спроможностей.

22. Португалія сприятиме розбудові та зміцненню Повітряних сил та протиповітряної оборони України як члена коаліції військово-повітряних сил (AFCC). Португалія у межах своїх засобів, спроможностей і можливостей підтримуватиме зусилля, спрямовані на забезпечення цілісного потенціалу F-16 в межах AFCC, зокрема шляхом навчання, технічного обслуговування та надання обладнання.

23. Португалія спільно керуватиме зосередженням зусиль у міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки та розглядатиме можливість участі в інших коаліціях спроможностей, якщо це є доцільним та шляхом вивчення кожного окремого випадку.

24. Загальний ефект цих зусиль сприятиме покращенню оперативної сумісності Сил оборони України в наближенні до стандартів НАТО. Загальний ефект цих зусиль сприятиме розвитку можливостей майбутніх Сил оборони України в усіх сферах і покращить їх оперативну сумісність із євроатлантичними партнерами.

Тренування та навчання

25. Португалія продовжуватиме і, за необхідності, розширюватиме свою підтримку у зміцненні потенціалу особового складу Сил безпеки та оборони України, зокрема в межах Місії ЄС із надання військової допомоги (EUMAM) та Консультативної місії ЄС (КМЄС) на підтримку України.

26. Португалія забезпечить індивідуальне й колективне навчання для Сил безпеки та оборони України, включно з програмами підготовки інструкторів, зокрема щодо систем озброєнь, які постачаються членами НАТО. Навчання також сприятиме підвищенню оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами. Навчання проводитиметься в тісній співпраці з партнерами у Європейському Союзі та НАТО і згідно з відповідними нормами національного права, права Європейського Союзу та міжнародного права.

27. Португалія, коли це можливо, намагатиметься сприяти участі – як спостерігачів або повноправних учасників – особового складу Сил безпеки та оборони України у своїх безпекових і військових навчаннях.

28. Україна та Португалія здійснюватимуть обмін набутим досвідом щодо систем і тактики.

29. Учасники через відповідні міністерства оборони співпрацюватимуть задля розвитку української системи військових навчань з метою узгодження їх із принципами та стандартами НАТО.

Співробітництво у галузі оборонної промисловості

30. Учасники визнають важливість продовження співробітництва між своїми галузями оборонної промисловості та намагатимуться визначити можливості для більш тісного партнерства в галузі оборони й досліджувати шляхи заохочення та сприяння залученню їхніх оборонних секторів до промислових виробничо-збутових ланцюгів, зокрема в межах Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS) та Програми європейської оборонної індустрії (EDIP).

31. Учасники зобов’язуються продовжувати сприяти розвитку оборонно-промислової бази України та визначати можливості для розвитку спроможностей безпекової й оборонної промисловості та залучення інвестицій в Україну.

32. Учасники розглянуть шляхи надання можливості оборонній промисловості України ефективно сприяти відновленню її територіальної цілісності, виступаючи головним рушієм економічного відновлення та сприяючи ефективному стримуванню майбутньої агресії, а також узгодження стандартів і покращення оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами.

33. Португалія підтримуватиме, де це можливо, зусилля України з інтеграції її оборонної промисловості в систему оборони й безпеки НАТО і Європейського Союзу.

34. Двостороннє співробітництво в цій сфері може охоплювати, серед іншого:

Навчання та тренування відповідно до потреб і можливостей Учасників з питань технологій та оборонної промисловості; Розробку, створення, модернізацію, ремонт і надання іншої військово-технічної продукції та послуг; Передачу технологій і надання технічної підтримки в налагодженні виробництва озброєння та військової техніки; Підтримку розвитку ланцюгів постачання ключових матеріалів і компонентів, необхідних для виробництва оборонної продукції України; Обмін інформацією та досвідом з питань стандартизації, сертифікації і контролю якості продукції оборонного призначення для реалізації спільних програм; Захист переданих технологій і прав інтелектуальної власності на результати та об’єкти інтелектуальної власності, що пов’язані з проєктуванням і виробництвом озброєння, боєприпасів і військової техніки.

35. Португалія працюватиме з Україною для визначення джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України, включно з, у межах її засобів і можливостей, інвестиціями та фінансовою допомогою, зокрема під час війни та повоєнного відновлення.

Розмінування

36. Португалія в межах своїх засобів і можливостей може сприяти проведенню заходів із бойового розмінування, сприяючи тим самим повному очищенню всієї території України від мінно-вибухових пристроїв і речовин.

Морська безпека

37. Учасники прагнутимуть координувати свої зусилля щодо зміцнення міжнародного співробітництва у сфері морської безпеки відповідно до Конвенції ООН з морського права та інших міжнародно-правових документів. Вони працюватимуть над варіантами розвитку військово-морського потенціалу України, зокрема для покращення оперативної сумісності ВМС України та НАТО.

Частина III: Співпраця у випадку майбутнього збройного нападу

38. У разі майбутнього збройного нападу у порушення Статуту Організації Об’єднаних Націй з боку Російської Федерації, на прохання будь-якого з Учасників, протягом 24 годин відбудуться двосторонні консультації між Учасниками з метою визначення відповідних подальших кроків.

39. Португалія підтверджує, що за цих обставин, діючи в межах своїх можливостей та згідно зі своїми відповідними правовими й конституційними вимогами, а також міжнародними нормами та правом Європейського Союзу, вона надасть Україні, у разі необхідності, швидку та сталу підтримку в галузі безпеки та оборони й економічну допомогу, домагатиметься згоди у Європейському Союзі щодо накладення економічних та інших витрат на Російську Федерацію та консультуватиметься з Україною щодо її потреб під час здійснення нею свого невід’ємного права на індивідуальну самооборону, закріпленого в статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй.

40. З метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на майбутні збройні напади Учасники можуть внести зміни до цих положень, щоб узгодити їх із будь-яким механізмом, який вони можуть згодом узгодити з іншими міжнародними партнерами, включно з підписантами Спільної декларації G7 від 12 липня 2023 року.

Частина IV: Інші військові та невійськові загрози безпеці

Гібридні загрози

41. Учасники співпрацюватимуть у протидії гібридним атакам з боку Росії та її довірених осіб чи утворень.

42. Учасники підтверджують свою відданість захисту своїх відкритих і демократичних суспільств від такої злочинної діяльності. Учасники залишаються єдиними у своїх зусиллях щодо захисту та протидії гібридним загрозам. Португалія продовжуватиме підтримувати ініціативи з протидії гібридним загрозам у межах Європейського Союзу, НАТО та відповідних міжнародних коаліцій. Учасники мають намір продовжувати вчитися один в одного та підтримувати один одного з метою посилення стійкості на тлі гібридних викликів.

Кібербезпека

43. Учасники працюватимуть разом над тим, щоб Україна могла виявляти, стримувати та протидіяти будь-яким кіберопераціям ворожих держав, включно з кібершпигунством і саботажем, серед іншого шляхом посилення кіберстійкості та захисту критичної інфраструктури. Цього буде досягнуто шляхом обміну інформацією, проведення спільних операцій та надання технічної допомоги Україні в межах правового поля і за наявності інформації та досвіду.

44. Учасники працюватимуть над поглибленням співпраці України зі структурами НАТО у сфері кібербезпеки.

Протидія хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним (ХБРЯ) ризикам

45. Учасники працюватимуть над розвитком співробітництва з метою посилення стійкості до ризиків, пов’язаних із ядерною, біологічною та хімічною зброєю. Португалія має намір вивчити шляхи підтримки України в розвитку її спроможностей цивільного захисту та стійкості до ризиків, пов’язаних із ХБРЯ.

Боротьба з маніпулюванням інформацією та пропагандою

46. Учасники працюватимуть над зміцненням співробітництва з метою протидії загрозам інформаційній безпеці, включно з пропагандою та іншими формами іноземного втручання, насамперед із боку Російської Федерації. Учасники прагнутимуть підтримувати один одного у протидії цим загрозам та зміцненні стійкості.

47. Учасники посилюватимуть співробітництво з метою збільшення можливостей України у протидії іноземному втручанню та маніпулюванню інформацією, насамперед російській пропаганді та дезінформаційним кампаніям.

Співробітництво у сфері розвідки та безпеки

48. Учасники продовжуватимуть поглиблювати співробітництво у сфері розвідки та безпеки. Цього буде досягнуто шляхом обміну розвідувальною інформацією та співробітництвом, зокрема, у сфері контррозвідки та боротьби з тероризмом, а також удосконаленням каналів швидкого обміну стратегічними розвідувальними даними щодо загроз національній безпеці та завчасного попередження.

49. Португалія сприятиме підтримці посилення та реформування спроможностей системи безпеки та розвідки України шляхом обміну досвідом, найкращими практиками та отриманими уроками, включно з розробкою спільних освітніх і навчальних програм для відповідних розвідувальних служб.

Співробітництво у сфері боротьби з небезпечною та організованою злочинністю

50. Там, де це дозволятимуть умови безпеки, Учасники вживатимуть заходів із протидії діяльності небезпечної організованої злочинності, зокрема осіб та груп, які намагаються проникнути в українське суспільство, мають кримінальний вплив в окремих регіонах, зокрема тимчасово окупованих, та активно використовуються як інструмент гібридної війни з метою протидії процесам відновлення та примирення в Україні.

Посилення стійкості та захисту критичної інфраструктури

51. Португалія продовжуватиме підтримувати Україну в посиленні захисту, реконструкції та стійкості критичної інфраструктури на двосторонній основі, а також у межах Європейського Союзу, НАТО та відповідних міжнародних коаліцій. Учасники мають намір вивчити сфери для посилення міжнародного співробітництва з метою обміну знаннями та передовим досвідом у сфері спроможностей критичної інфраструктури в різних секторах.

Частина V: Гуманітарна допомога, відновлення та відбудова

Гуманітарна допомога

52. Учасники підтверджують, що з початком відновлення та відбудови в Україні вони забезпечать продовження надання добре скоординованої гуманітарної допомоги, яка рятує життя, там, де вона необхідна. Учасники працюватимуть разом для забезпечення більш пріоритетного, цілеспрямованого гуманітарного реагування, яке надаватиметься тим, хто найбільше його потребує, зокрема у важкодоступних районах.

Відновлення та відбудова

53. Португалія разом із міжнародними організаціями та партнерами прагне підтримувати Україну на її шляху від початкового до довгострокового відновлення, відповідно до європейської перспективи України та її статусу країни – кандидатки на вступ до Європейського Союзу.

54. Португалія зобов’язується надавати підтримку Україні у сфері відбудови, зокрема у галузі освіти. Учасники мають намір сприяти участі їхніх відповідних приватних секторів у зусиллях із відновлення та реконструкції. Влада України забезпечить ефективне, прозоре та підзвітне використання підтримки, отриманої з метою відновлення та відбудови.

Частина VI: Політичне співробітництво

Всеосяжний, справедливий і сталий мир

55. Учасники визнають, що ні Україна, ні вся Європа не будуть у безпеці, поки не буде повністю відновлена територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів та не буде встановлено всеосяжного, справедливого й сталого миру на засадах поваги до права України відповідно до міжнародного права, включно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй.

56. Португалія продовжить брати активну участь у глобальних інформаційно-просвітницьких зусиллях у співпраці з Україною та іншими партнерами з метою забезпечення якомога ширшої міжнародної підтримки ключових принципів і цілей Української формули миру та участі в зустрічах високого рівня в межах цієї ініціативи.

Відповідальність

57. Учасники підтверджують свою відданість притягненню Російської Федерації до відповідальності за заподіяння збитків або шкоди фізичним і юридичним особам, а також державі Україна в результаті її міжнародно-протиправних діянь в Україні або проти України, включно з її агресією в порушення Статуту Організації Об’єднаних Націй.

58. Учасники підтверджують, що не повинно бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства і що Російська Федерація повинна нести юридичну відповідальність, включно з відшкодуванням будь-якої шкоди, завданої такими діями, що також сприятиме стримуванню майбутніх нападів і підтримці відновлення України.

59. Учасники прагнутимуть притягнути до відповідальності осіб, винних у вчиненні воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів, скоєних в Україні або проти неї в контексті незаконної агресивної війни Російської Федерації, відповідно до міжнародного права, зокрема шляхом підтримки роботи Офісу Генерального прокурора України та Міжнародного кримінального суду з метою забезпечення повного та справедливого розслідування звинувачень у воєнних злочинах незалежними, ефективними та надійними правовими механізмами.

60. Учасники поділяють переконання щодо необхідності забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України та продовжать свою участь у роботі коаліції щодо пошуку опцій створення трибуналу щодо злочину агресії проти України.

61. Португалія підтримуватиме Україну в забезпеченні негайного звільнення та повернення всіх незаконно затриманих, примусово переміщених і незаконно депортованих цивільних осіб, насамперед дітей. Учасники сприятимуть міжнародним зусиллям, спрямованим на притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за організацію незаконної депортації та переміщення українських дітей, відповідно до норм міжнародного права та рішень міжнародних судових інституцій.

62. Португалія зобов’язується продовжувати свою участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей на чолі з Україною та Канадою, яка розпочала роботу 2 лютого 2024 року, та сприяти досягненню цілей, викладених у Рамковому документі цієї коаліції.

Компенсація втрат, шкоди та збитків, завданих російською агресією

63. Учасники підтверджують, що Російська Федерація має бути притягнута до відповідальності за збитки, завдані в Україні або проти України. Учасники підтверджують, що також з огляду на відновлення України Російська Федерація несе відповідальність за компенсацію та має бути притягнута до відповідальності за збитки, втрати або шкоду, що виникли в результаті міжнародно-протиправних дій, учинених Російською Федерацією проти України, включно з актом агресії. Російські суверенні активи повинні залишатися вилученими з обігу доти, доки Російська Федерація не заплатить за шкоду, якої вона завдала Україні. Португалія, працюючи зі своїми партнерами, продовжуватиме вивчати всі законні шляхи, що відповідають застосовним договірним зобов’язанням та нормам Європейського Союзу і міжнародного права, за допомогою яких надзвичайні надходження від російських активів можуть бути використані для підтримки України.

64. Учасники визнають необхідність спільної роботи над створенням механізму надання компенсації за збитки, втрати або шкоду, спричинені російською агресією, як це також передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, ухваленим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023). У зв’язку з цим Учасники розглянуть відповідні варіанти фінансування компенсаційного механізму для забезпечення швидкої та належної компенсації жертвам агресії.

Санкції

65. Учасники визнають цінність санкцій в обмеженні доступу Російської Федерації та інших держав-агресорів до фінансів, товарів, технологій і послуг, які вони використовують у своїй агресії, у зменшенні джерел надходжень Росії, а також у стримуванні майбутніх нападів. Учасники продовжуватимуть працювати над тим, щоб ціна агресії для Росії продовжувала зростати, зокрема за допомогою санкцій та експортного контролю.

66. Як держава – член Європейського Союзу Португалія зобов’язується і надалі підтримувати ухвалення та запровадження жорстких і юридично обґрунтованих санкцій, спрямованих на те, щоб перешкодити Російській Федерації продовжувати свою незаконну агресивну війну проти України, відрізавши її від ключових ринків і технологій та обмеживши джерела надходжень. Португалія також зобов’язується запобігати обходу санкцій через треті країни та забезпечувати їх дотримання на національному рівні доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України.

67. Учасники надаватимуть один одному актуальну інформацію про підстави для санкцій та іншу відповідну інформацію згідно з відповідними зобов’язаннями.

Частина VII: Європейські та євроатлантичні прагнення України

68. Майбутнє України та її народу пов’язане з європейською сім’єю у Європейському Союзі. Португалія рішуче підтримує процес вступу України до ЄС та її зусилля у впровадженні відповідних реформ, необхідних для майбутнього членства у Європейському Союзі.

69. Португалія продовжуватиме підтримувати Україну у створенні умов для поглиблення економічних і торговельних відносин, що сприятимуть поступовому зближенню України з внутрішнім ринком Європейського Союзу із загальною метою вступу України до Європейського Союзу.

70. Португалія продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до членства у Європейському Союзі та надавати практичні рекомендації.

71. Учасники нагадують, що майбутнє України – в НАТО. Україна стає все більш функціонально сумісною та політично інтегрованою з Альянсом. Учасники визнають, що Україна досягла значного прогресу на шляху реформ і приєднається до НАТО в майбутньому – коли члени Альянсу погодяться на це і будуть виконані відповідні умови.

72. Учасники співпрацюватимуть з метою надання Україні допомоги у здійсненні необхідних реформ на її шляху до майбутнього членства в НАТО.

Частина VIII: Імплементація співробітництва

73. Учасники виконуватимуть цю Угоду відповідно до своїх міжнародних та національних зобов’язань, а також європейських зобов’язань Португалії.

74. Учасники, у разі необхідності, призначатимуть уповноважені органи для розробки та імплементації двосторонніх угод відповідно до сфер співробітництва, визначених цією Угодою, зокрема шляхом проведення щорічного Стратегічного діалогу з питань політики у сфері оборони та безпеки на рівні керівних посадових осіб.

75. Уповноважені органи Учасників можуть укладати виконавчі й технічні угоди за окремими напрямами співробітництва в межах виконання цієї Угоди.

Частина IX: Прикінцеві положення

Статус Угоди

76. Учасники визнають і погоджуються з тим, що ця Угода не має статусу й характеру документів, зазначених у статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй, і тому не підлягає реєстрації у Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй.

Часові межі

77. Ця Угода діє протягом 10 (десяти) років із дати її підписання.

78. Учасники можуть спільно ухвалити рішення про продовження терміну дії цієї Угоди, повідомивши про це не пізніше, ніж за 6 (шість) місяців до закінчення 10-річного періоду.

79. Водночас та відповідно до Спільної декларації G7 від 12 липня 2023 року Учасники мають намір зберегти чинність цієї Угоди у зв’язку з просуванням України на шляху до майбутнього членства у євроатлантичній спільноті.

80. У разі, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення строку дії цієї Угоди, Учасники ухвалять рішення щодо її майбутнього статусу.

81. Положення цієї Угоди набирають чинності негайно після її підписання.

82. Будь-які розбіжності між Учасниками щодо тлумачення та/або виконання цієї Угоди вирішуватимуться полюбовно – шляхом консультацій між Учасниками.

Припинення дії

83. Дія цієї Угоди може бути припинена будь-яким Учасником шляхом надання письмового повідомлення про такий намір іншому Учаснику.

84. Дія цієї Угоди припиняється через 6 (шість) місяців з дати отримання такого повідомлення.

85. Припинення дії Угоди не вплине на реалізацію поточних заходів або проєктів, рішення про які було ухвалене до дати припинення її дії, якщо тільки Учасники не вирішать інакше.

Зміни та доповнення

86. Поправки до цієї Угоди, включно з додатками до неї, можуть бути внесені в будь-який час за взаємною згодою Учасників у письмовій формі.

Витрати

87. Будь-які витрати, понесені в межах цієї Угоди, залежать від наявності бюджету кожного Учасника та здійснюються відповідно до законів, що регулюють його організацію та структуру, а також згідно з відповідним національним законодавством.

Підписано в Лісабоні 28 травня 2024 року у двох примірниках, кожен українською, португальською та англійською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У разі будь-яких розбіжностей текст англійською мовою матиме переважну силу.

За Україну: Володимир Зеленський, Президент

За Португалію: Луїш Монтенегру, Прем’єр-міністр