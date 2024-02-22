Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Данією

Вступ

1. Україна та уряд Данії (далі – «Учасники» або «Україна» та «Данія») домовилися про таке:

2. Повномасштабна російська агресія проти України призвела до величезних руйнувань і жертв серед цивільного населення, що має колосальні наслідки для України, всієї Європи та міжнародного співтовариства. Повернення війни на Європейський континент є яскравим нагадуванням про експансіоністську та агресивну політику Росії, яка прямо порушує міжнародне право та європейський безпековий порядок.

3. Данія підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

4. Данія разом із країнами Північної Європи одразу підтримала Спільну декларацію про підтримку України від 12 липня 2023 року (далі – «Декларація «Групи семи»), яка була ухвалена «Групою семи» (G7) та ЄС на полях саміту НАТО у м. Вільнюс. Країни Північної Європи, включно з Данією, підтвердили свою підтримку декларації «Групи семи» та погодилися розпочати двосторонні переговори з Україною щодо безпекових зобов’язань, які мають бути формалізовані в тісній координації із союзниками та партнерами країн «Групи семи». Цією Угодою Данія формалізує свої довгострокові двосторонні безпекові зобов’язання щодо України.

5. Як неодноразово заявлялося, країни Північної Європи єдині у підтримці стійкості України та її здатності захищати себе й залишаються готовими підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Країни Північної Європи віддані непохитній підтримці України, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює економіку, захищає своїх громадян та просуває свій порядок денний реформ, продовжуючи інтеграцію у євроатлантичну спільноту.

6. Пам'ятаючи про багаторічні дипломатичні відносини та дружбу з моменту відновлення Україною незалежності в 1991 році, Учасники вирішили поглибити своє співробітництво та партнерство шляхом виконання довгострокових двосторонніх безпекових зобов’язань, викладених у цій Угоді, які ґрунтуються на спільних інтересах у захисті міжнародного миру та захисті основоположних прав і свобод людини.

Сфера застосування

7. Безпекові зобов’язання Данії щодо України спрямовані на доповнення внесків інших учасників декларації «Групи семи», включно з ЄС і країни Північної Європи. Безпекові зобов’язання Данії щодо України координуються із союзниками та партнерами.

8. Данія готова на постійній основі проводити консультації з Україною щодо стратегічних питань та узгоджувати й координувати підтримку, що надається, з метою зміцнення захисту України від російської агресії. Крім того, Данія вітатиме, зокрема, регулярний стратегічний діалог між країнами Північної Європи та Україною щодо зміцнення оборони, стійкості, а також шляху реформ України.

9. Безпекові зобов’язання Данії, викладені в цій Угоді, відображають стратегічний вибір і передбачають всебічну підтримку невід’ємного права України на самооборону проти повномасштабної агресивної війни Росії та стримування майбутньої російської агресії. Будь-яке розширення безпекових зобов’язань відбуватиметься в діалозі між Учасниками і в координації з союзниками та партнерами.

10. Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї Угоди.

11. Данія надаватиме довгострокову військову підтримку Україні для самооборони, стійкості та стримування майбутньої російської агресії. У 2022 році уряд Данії надав Україні 565 млн євро військової підтримки. Крім того, данський Фонд на підтримку України на загальну суму 8,5 млрд євро покриває поточну підтримку у 2023–2028 роках. У 2024 році військова підтримка становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Данський Фонд на підтримку України слугує комплексною основою для довгострокової військової підтримки та підтримки у цивільній сфері.

Європейська та євроатлантична інтеграція

12. Україна зобов’язується імплементувати реформи, визначені ЄС, МВФ і НАТО, які охоплюють, зокрема, урядування, прозорість, боротьбу з корупцією та демократичний контроль над Силами безпеки та оборони України. Реалізація Україною цих реформ є ключовою у контексті її прагнень до ЄС та НАТО.

13. Учасники підтверджують, що Україна є невід'ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки. Данія віддана підтримці зусиль України із впровадження реформ на її шляху до майбутнього членства в НАТО, шляхом, але не обмежуючись цим, просування практичного та політичного співробітництва через Комплексний пакет допомоги НАТО, адаптовану Річну національну програму України та новостворену Раду Україна – НАТО. Данія нагадує, що Україна належить до євроатлантичної родини і стане членом НАТО.

14. Учасники підтверджують, що Україна є частиною європейської родини та має майбутнє в ЄС. Данія визнає зусилля України, спрямовані на впровадження необхідних реформ у надзвичайно складних умовах. Учасники нагадують про характер процесу вступу до ЄС, який базується на заслугах. Вони підтверджують своє зобов'язання конструктивно працювати над поступовою інтеграцією України до Європейського Союзу з метою її майбутнього членства в ЄС. Данія, у співпраці з ЄС та його державами-членами, продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху реформ і вступу.

Всебічна й довгострокова підтримка оборони України, стійкості та стримування майбутньої російської агресії

15. Ця Угода щодо безпекових зобов’язань охоплюватиме поточні, заплановані та майбутні внески в оборону України, її стійкість і майбутнє стримування російської агресії. Безпекові зобов’язання фінансуватимуться за рахунок багаторічного фінансування основної військової підтримки, доповненої ширшими елементами підтримки у цивільній сфері.

Стримування та оборона

16. З початку повномасштабної російської агресії у 2022 році Данія є одним із найбільш вагомих постачальників військової допомоги для України та пообіцяла підтримувати цей її рівень. Крім того, Данія очолила зусилля з формування міжнародної коаліції, яка надасть Україні винищувачі. Данія продовжуватиме докладати зусиль для покращення спроможності Сил безпеки та оборони України захищатися від російської агресії зараз, а також стримувати подальшу агресію в майбутньому й посилювати сумісність зі стандартами НАТО.

17. Україна забезпечить, щоб військова допомога Данії застосовувалася виключно для самооборони України і використовувалася Силами безпеки та оборони України проти військових цілей відповідно до міжнародного права, включно з міжнародним гуманітарним правом. Учасники співпрацюватимуть, щоб запобігти перенаправленню та незаконному обігу військових матеріалів, які надаються Україні.

18. Підтримка Данії включатиме короткострокові військові потреби, а також довгострокову розбудову потенціалу майбутніх Сил оборони України. Це буде досягнуто шляхом надання постійної військової підтримки в різних сферах у координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами й установами, зосереджуючись на: a) військово-повітряних силах і протиповітряній обороні; b) морській безпеці; c) розмінуванні; d) технологіях та безпілотниках, а також e) інших ключових спроможностях та нагальних потребах України.

a) Військово-повітряні сили і протиповітряна оборона

Данія підтримуватиме зусилля з розбудови та зміцнення Повітряних сил та протиповітряної оборони України як співголова Коаліції військово-повітряних сил (AFCC) та учасник Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. Зокрема, Данія підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через Коаліцію військово-повітряних сил (AFCC), зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні.

b) Морська безпека

Данія сприятиме розбудові потенціалу морської сфери України через співпрацю із союзниками та партнерами. Розвитку морського флоту України буде досягнуто шляхом зусиль із розбудови потенціалу, промислового співробітництва та навчання, а також внесків.

с) Розмінування

Данія продовжуватиме зусилля з розмінування в Україні, забезпечуючи навчання, надання обладнання та підтримку в розробленні та підтримці міжнародних стандартів розмінування. Ця підтримка координуватиметься із союзниками та партнерами.

d) Технології та безпілотники

Данія надасть Україні високотехнологічну військову допомогу, таку як безпілотники, засоби зв'язку, радари та обладнання для виявлення, а також проведе необхідну підготовку з їх використання. Цій підтримці сприятиме довгострокове співробітництво в галузі оборонної промисловості, де також буде зосереджено увагу на спільному промисловому розвитку й обміні знаннями.

e) Інші ключові спроможності та нагальні потреби

Данія зобов'язується продовжувати надавати значну за обсягами військову підтримку. Данія продовжуватиме надавати Україні військову допомогу та продовжуватиме посилювати навчальні зусилля та концепції для задоволення нагальних потреб на полі бою. Ці зусилля необхідні для повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

19. Військова підтримка Данії сприятиме модернізації Сил безпеки та оборони України і більшому ступеню оперативної сумісності Сил безпеки та оборони України зі стандартами НАТО та іншими відповідними міжнародними організаціями. Це включає, зокрема, надання обладнання, навчання (включно з програми підготовки інструкторів) та інфраструктуру, необхідну для підвищення оперативної сумісності та сумісності з НАТО, а також підтримку розробки структури майбутніх Сил оборони України.

20. Данія продовжуватиме спрямовувати військову підтримку для України через багатосторонні інструменти, включаючи Комплексний пакет допомоги НАТО для України (UCAP) та Європейський фонд миру ЄС (EPF).

Співробітництво в галузі оборонної промисловості

21. Данія сприятиме розвитку оборонно-промислової бази України та визначатиме можливості для тіснішого партнерства. Особлива увага приділятиметься збереженню військової переваги України, необхідної для самооборони від повномасштабної агресивної війни Росії. Учасники спільно визначать пріоритетні сфери інвестування, посилять зусилля для зменшення існуючих бар’єрів для співпраці, усунення обмежень у ланцюгах постачання військових матеріалів, а також заохочуватимуть і підтримуватимуть інвестиції.

22. Україна та Данія співпрацюватимуть у розвитку оборонних технологій, особливо у сфері нових технологій. Данія підтримуватиме розвиток оборонної промисловості України, зокрема шляхом інвестицій, обміну інформацією, спільних досліджень і розробок, а також виробництва.

23. Учасники працюватимуть над визначенням джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України, включно з інвестиціями та фінансовою допомогою, зокрема під час війни та післявоєнного відновлення.

24. Данія, де це можливо, підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції її оборонної промисловості до систем оборони й безпеки НАТО та ЄС.

25. Учасники працюватимуть разом, щоб сприяти захисту будь-яких переданих технологій і прав інтелектуальної власності.

Cпівробітництво у сфері розвідки та безпеки

26. Учасники посилюватимуть співробітництво у сфері розвідки та безпеки згідно з відповідними правовими вимогами і можливостями. Це буде досягнуто шляхом, але не обмежуючись цим, обміну розвідувальною інформацією та співробітництва, зокрема у сферах контррозвідки і навчання.

27. Учасники прагнутимуть укласти Загальну угоду про захист інформації (GSOIA) між їхніми країнами, яка сприятиме більш широкому обміну інформацією між різними урядовими установами України та Данії.

Кібербезпека та протидія дезінформації

28. Учасники співпрацюватимуть, щоб Україна могла запобігати, виявляти та протидіяти російській кіберагресії, кібершпигунству та гібридній війні, зокрема шляхом посилення співпраці у сфері кібердипломатії, надання технічної допомоги Україні, а також для підвищення її кіберстійкості.

29. Учасники продовжать співпрацю у сфері протидії російській дезінформації та дезінформації будь-якого іншого суб'єкта. Вони спільно сприятимуть розвитку можливостей України для протидії гібридним загрозам, російським та будь-яким іншим зловмисним пропагандистським і дезінформаційним кампаніям, що зачіпають національну безпеку, та працюватимуть над організацією спільних освітніх і навчальних програм для експертів.

Реконструкція та стійкість

30. З початку повномасштабної російської агресії Данія надала підтримку у цивільній сфері для стійкості України, відновлення та допомоги постраждалому від війни населенню. Ця Угода про зобов’язання щодо безпеки визнає й передбачає продовження таких зусиль із багаторічним фінансуванням допомоги у цивільній сфері та розвитку бізнесу для підтримки відновлення України.

31. Данія зобов’язується підтримувати реконструкцію та стійкість, спрямовану на вирішення нагальних потреб і створення основи для сталого розвитку. Зобов’язання Данії щодо підтримки відновлення України й надалі залишатимуться гнучкими та відповідальними. Україна та Данія погоджуються, що процес відновлення має бути прозорим і підзвітним народу України та міжнародній спільноті.

32. Безпека енергопостачання та захист критичної інфраструктури залишаються надзвичайно важливими для стійкості України. Враховуючи, що Данія є співлідером робочої групи Української формули миру з питань енергетичної безпеки, а також розвиваючи поточну співпрацю та підтримку енергетичної інфраструктури України, Данія продовжуватиме надавати довгострокову підтримку енергетичному сектору України в цілому, приділяючи особливу увагу переходу до «зеленої» енергетики.

33. Зобов’язання щодо безпеки також передбачатимуть продовження партнерства Данії з містом Миколаїв і Миколаївською областю. Данія активно співпрацюватиме з містом і областю для підтримки їх реконструкції, стійкості та реформ.

34. Данія продовжить активну роботу всередині ЄС для забезпечення макрофінансової підтримки та подальшої міжнародної координації. Данія підтримуватиме співпрацю з приватним сектором, включаючи створений механізм для України зі схемами позик і гарантій у межах Фонду експорту та інвестицій Данії (EIFO).

35. З початку повномасштабної російської агресії у 2022 році Данія надає значну підтримку гуманітарному розмінуванню в Україні. Масове забруднення Росією української землі боєприпасами, мінами та іншими вибухонебезпечними предметами загрожує не лише захисту цивільного населення, але й продовольчій безпеці, а також підриває економічну стабільність. Зважаючи на масштабність виклику, Данія має намір і надалі фінансувати зусилля з гуманітарного розмінування разом з партнерами.

36. Данія надаватиме технічну підтримку стратегічним галузевим партнерствам, таким як енергетична програма, UDEPP, програма децентралізації, ULEAD та муніципальне «побратимство», шляхом обміну знаннями й розвитку потенціалу органів влади та організацій громадянського суспільства. Зобов’язання Данії перед Україною також можуть передбачати конкретні ініціативи щодо покращення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки українського суспільства.

Політична підтримка

37. Україна та Данія працюватимуть разом задля справедливого й тривалого миру за широкої глобальної підтримки на основі Української формули миру. Данія продовжить свої дипломатичні зусилля для просування Української формули миру.

Cанкції

38. Учасники продовжать працювати над тим, щоб ціна агресії для Росії продовжувала зростати, зокрема за рахунок санкцій та експортного контролю. Учасники визнають цінність санкцій для обмеження доступу Росії до фінансів, товарів, технологій і послуг, які вона використовує у своїй агресії, для скорочення потоків доходів Росії, а також для стримування майбутніх нападів.

39. Данія працюватиме над запровадженням якомога сильніших санкцій проти Росії, забезпечуючи при цьому їхню ефективність. Данія продовжуватиме вживати рішучих заходів через ЄС для підтримки санкційного тиску на Росію та боротьби з усіма формами обходу санкцій доти, доки триватиме російська агресія проти України і не буде відновлено територіальну цілісність України.

40. Україна та Данія надаватимуть одна одній оновлену інформацію про підстави для санкцій та іншу відповідну інформацію згідно з відповідними зобов’язаннями.

Зобов'язання щодо впровадження реформ

41. Данія визнає значний прогрес, досягнутий Україною у впровадженні реформ. Україна підтверджує свою незмінну відданість впровадженню реформ, зокрема у сферах урядування, боротьби з корупцією та оборони і безпеки. Україна зобов'язується продовжувати впроваджувати реформи для підтримки та захисту демократії та верховенства права в Україні.

42. Данія надаватиме технічні та фінансові ресурси для підтримки України на шляху реформ. Це передбачає підтримку процесу реформ в Україні на шляху до майбутнього членства в ЄС і НАТО. Зокрема, Данія підтримуватиме антикорупційну ініціативу ЄС (EUACI), щоб надати національним відповідним органам інструменти і технічну допомогу для боротьби з корупцією.

43. Україна зобов'язується і надалі впроваджувати реформи, спрямовані на покращення врядування шляхом посилення інституційного контролю, підвищення стійкості та розбудови справедливого та інклюзивного суспільства. Україна активно працюватиме над зміцненням суспільної довіри до верховенства права і посиленням незалежності судової влади.

44. Україна зобов’язується сприяти боротьбі з корупцією на всіх рівнях суспільства в державному секторі, приватному секторі та громадянському суспільстві. Це включає забезпечення достатніх ресурсів для незалежних антикорупційних інституцій на користь суспільства в цілому.

45. Україна зобов’язується просувати та розвивати демократичний контроль і нагляд за допомогою своїх Сил оборони та безпеки, а також у ширшому секторі оборони та безпеки, зосереджуючись на подальшому вдосконаленні нагляду, підзвітності та прозорості в безпекових інституціях, що має важливе значення для розбудови їхньої легітимності, ефективності та підзвітності.

Підтримка притягнення до відповідальності

46. Учасники знову підтверджують свою відданість забезпеченню відповідальності за міжнародні злочини, вчинені в Україні, включаючи злочин агресії. Учасники продовжать роботу, зокрема в Коаліції з пошуку опцій для створення трибуналу для забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України.

47. Учасники продовжуватимуть сприяти ефективному внутрішньому розслідуванню та судовому переслідуванню міжнародних злочинів в Україні та підтримуватимуть роботу Міжнародного кримінального суду.

48. Учасники підтверджують, що Російська Федерація має бути притягнута до відповідальності за збитки, завдані на території України. Російські суверенні активи повинні залишатися замороженими доти, доки Російська Федерація не заплатить за шкоду, якої вона завдала Україні. Данія, співпрацюючи зі своїми партнерами в ЄС, продовжуватиме шукати всі законні шляхи, за допомогою яких доходи від російських активів можуть бути використані для підтримки України відповідно до права ЄС та міжнародного права.

49. У пріоритетному порядку Учасники продовжуватимуть працювати разом з партнерами-однодумцями над створенням компенсаційного механізму для забезпечення відшкодування шкоди, втрат або збитків, спричинених російською агресією, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, ухваленим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3. У зв'язку з цим Учасники вивчатимуть відповідні варіанти фінансування компенсаційного механізму відповідно до міжнародного права з метою забезпечення швидкої та адекватної компенсації збитків, завданих постраждалим від агресії.

Співпраця у випадку майбутнього збройного нападу

50. У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну за запитом будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин у двосторонньому порядку або через інші канали, які вони обидва вважатимуть прийнятними, з метою визначення відповідних подальших кроків.

51. Данія, відповідно до своїх правових і конституційних вимог, надасть швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасне військове обладнання на суші, морі та в повітрі, а також економічну допомогу, щоб накласти на Росію економічні та інші витрати, і консультуватиметься щодо потреб України під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого в статті 51 Статуту ООН.

52. З метою забезпечення найширшої та ефективної колективної відповіді на майбутні збройні напади Учасники можуть вносити зміни до цих положень для узгодження з будь-яким механізмом, який вони можуть згодом погодити з їхніми іншими міжнародними партнерами, включаючи учасників декларації «Групи семи».

Консультації, координація та перегляд

53. З метою сприяння виконанню цієї Угоди щодо зобов’язань у сфері безпеки та забезпечення постійного стратегічного діалогу між Учасниками будуть створені відповідні консультаційні структури.

54 . Учасники в разі потреби визначать уповноважені органи для розроблення та реалізації двосторонніх угод відповідно до напрямів співробітництва, визначених цією Угодою.

55. Зобов’язання щодо безпеки підлягають постійному перегляду з метою моніторингу прогресу у виконанні з особливим акцентом на дотриманні підзвітності та прозорості.

Прикінцеві положення

56. Ця Угода може бути змінена та доповнена, зокрема шляхом включення додатків до неї, в будь-який час за письмовою згодою Учасників.

57 Будь-які розбіжності між Учасниками, що виникають у зв’язку з тлумаченням та/або виконанням цієї Угоди, будуть вирішуватися за взаємною згодою шляхом переговорів або консультацій між Учасниками.

58 Ця Угода набирає чинності з дати її підписання Учасниками та діє протягом десяти років з дати її підписання.

59. Учасники можуть спільно прийняти рішення про продовження дії цієї Угоди шляхом повідомлення не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення десятирічного періоду.

60. Водночас та відповідно до декларації «Групи семи» Учасники поділяють думку, що ця Угода не перешкоджає шляху України до майбутнього членства в євроатлантичному співтоваристві.

61. У випадку, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення терміну дії цієї Угоди, Учасники приймуть рішення щодо її майбутнього статусу.

62. Дія цієї Угоди може бути припинена будь-яким Учасником шляхом письмового повідомлення іншому Учаснику. Дія Угоди буде припинена через 6 місяців з дати отримання такого повідомлення. Припинення дії не вплине на виконання поточних заходів або проєктів, рішення щодо яких було прийнято до дати припинення її дії, якщо тільки Учасники не вирішать інакше.

Підписано у м. Львів 23 лютого 2024 року у двох примірниках англійською та українською мовами, у випадку будь-яких розбіжностей англійська версія має переважну силу.

За Україну: Президент Володимир Зеленський

За Данію: Прем’єр-міністр Метте Фредеріксен