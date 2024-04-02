Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Фінляндською Республікою

I. ВСТУП

1. Україна та Фінляндська Республіка (надалі разом іменуються як «Учасники» або «Україна та Фінляндія») знову підтверджують своє непохитне засудження повномасштабної агресивної війни Росії проти України, що триває, та тимчасову окупацію території України. Безпека Європи зіткнулася з найбільшою за останні десятиліття загрозою. Фінляндія залишається непохитною у своїх зобов’язаннях щодо підтримки незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

2. Російська жорстока війна є грубим порушенням міжнародного права та Статуту Організації Об’єднаних Націй (Статут ООН), Гельсінського заключного акта та Паризької хартії. Російська агресія проти України послаблює безпеку та стабільність у Європі та підриває довіру до Росії як сторони міжнародних угод. Ця війна також загострила продовольчу та енергетичну кризу, від якої страждають мільярди людей у всьому світі.

3. На виконання Спільної декларації про підтримку України (декларація «Групи семи»), ухваленої «Групою семи» та Європейським Союзом (ЄС) на полях саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня 2023 року, та спільної заяви країн Північної Європи того ж дня Фінляндія зобов’язується забезпечити довгострокову підтримку потреб України, зокрема у сфері безпеки та оборони, а також посилення стійкості України.

4. Під час другого саміту Україна – Північна Європа, який відбувся в Осло 13 грудня 2023 року, лідери північних країн підтвердили непохитну підтримку України. Вони підтвердили своє незмінне зобов’язання надавати широку військову, економічну та гуманітарну підтримку Україні, індивідуально та колективно як країни Північної Європи, а також у межах інших міжнародних форматів і платформ. Країни Північної Європи погодилися розпочати двосторонні переговори з Україною щодо зобов’язань у сфері безпеки, які мають бути формалізовані в тісній координації з членами «Групи семи» та партнерами.

5. Країни Північної Європи єдині у зміцненні стійкості й здатності України захищатися та залишаються готовими підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Країни Північної Європи зобов’язуються підтримувати Україну, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відбудовує свою економіку, захищає своїх громадян і просуває програму реформ у процесі інтеграції у євроатлантичну спільноту.

6. Цією Угодою Учасники погодилися поглиблювати співробітництво та партнерство шляхом виконання довгострокових двосторонніх зобов’язань у сфері безпеки, викладених у цій Угоді, які ґрунтуються на спільних інтересах у захисті заснованого на правилах міжнародного порядку та захисту основоположних прав і свобод людини.

II. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

7. Безпекові зобов’язання Фінляндії перед Україною мають на меті доповнити внески інших учасників декларації «Групи семи», включно з ЄС і країнами Північної Європи. Ці безпекові зобов’язання щодо України узгоджені із союзниками та партнерами.

8. Безпекові зобов’язання Фінляндії, викладені в цій Угоді, містять всебічну підтримку невід’ємного права України на самооборону від повномасштабної агресивної війни Росії та стримування майбутньої російської агресії. Будь-яке розширення зобов’язань щодо безпеки відбуватиметься шляхом діалогу між Учасниками та в координації з союзниками та партнерами.

9. Фінляндія продовжуватиме свою підтримку України впродовж десятирічного строку дії цієї Угоди.

10. Фінляндія продовжуватиме надавати Україні довгострокову військову, політичну та фінансову підтримку, а також гуманітарну допомогу та підтримку у сфері цивільного захисту з такою ж динамікою, як і з початку повномасштабної агресивної війни, стільки, скільки це буде потрібно. Україна зі свого боку рішуче налаштована на впровадження реформ державного управління, включно з реформами прозорості, підзвітності та антикорупційними реформами.

III. ПОЛІТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У ПІДТРИМЦІ УКРАЇНИ

Майбутнє України та її народу пов’язане з євроатлантичною родиною. Безпека України є частиною європейської безпеки, і Україна має право обирати власні безпекові заходи. Учасники підтверджують свою відданість і підтримку реформ, спрямованих на реалізацію європейських та євроатлантичних прагнень України, включно з членством як у Європейському Союзі, так і в НАТО.

11. Майбутнє членство України в НАТО зробить ефективний внесок у мир і безпеку у Європі. Учасники знову підтверджують, що Україна є невід’ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки.

12. Законне місце України – в НАТО. Фінляндія віддана підтримці зусиль України з упровадження реформ на її шляху до майбутнього членства в НАТО шляхом просування практичного та політичного співробітництва в межах Ради Україна – НАТО, адаптованої Річної національної програми України та комплексного пакета допомоги НАТО.

13. Фінляндія діятиме разом із союзниками задля подальшого поглиблення відносин Україна – НАТО. Фінляндія разом із союзниками допомагатиме відновити український сектор безпеки та оборони й підтримуватиме стримування та оборону України, включно з оперативною сумісністю, у довгостроковій перспективі.

14. Учасники підтверджують, що Україна є частиною європейської родини та що її майбутнє – у Європейському Союзі. Учасники вітають рішення Європейської ради, схвалене у грудні 2023 року, про початок переговорів про вступ України до ЄС.

15. Учасники підтверджують свою відданість конструктивній роботі над поступовою інтеграцією України до ЄС з метою її майбутнього членства в ЄС. Фінляндія у співпраці з ЄС та його державами-членами продовжуватиме підтримувати Україну в її зусиллях щодо здійснення реформ та на шляху до членства в ЄС. Україна залишається відданою реалізації та впровадженню реформ, необхідних для виконання критеріїв для вступу в ЄС.

16. Фінляндія залишається відданою підтримці України як на національному рівні, так і в межах Європейського Союзу та механізму Європейського Союзу для України (Ukraine Facility), у її відновленні, відбудові та реформах з модернізації як складових її шляху до вступу в ЄС.

17. Учасники нагадують, що процес вступу до ЄС ґрунтується на оцінці заслуг. Фінляндія вдячна Україні за успішний процес реформ і визнає зусилля України, спрямовані на впровадження необхідних реформ за надзвичайно складних обставин.

18. Фінляндія продовжуватиме дипломатичні зусилля задля забезпечення імплементації Української формули миру. Україна заслуговує на справедливий і довготривалий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України.

19. Учасники продовжуватимуть розвивати консультації на високому рівні з політичних та стратегічних питань, включно з регулярними стратегічними діалогами Україна – Північна Європа з питань зміцнення безпеки, оборони, стійкості України та шляху реформ.

20. Учасники підтверджують свою тверду відданість Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та закликають до негайного повернення Росії до поваги до принципів і зобов’язань ОБСЄ. Україна та Фінляндія високо цінують важливу роботу Програми підтримки для України та готові повною мірою використовувати інструменти ОБСЄ для підтримки безпеки, стабільності та відбудови України. Для досягнення цієї мети Учасники тісно співпрацюватимуть, зокрема під час головування Фінляндії в ОБСЄ у 2025 році.

IV. ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ОБОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Безпека України є невід'ємною частиною європейської, євроатлантичної та глобальної безпеки. Сповнена рішучості підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну в галузі оборонної техніки та тренувань, спираючись на численні пакети значної оборонної техніки, наданої Україні, та різноманітні тренувальні заходи, проведені з початку повномасштабної агресивної війни з боку Росії.

21. Фінляндія зобов'язується надавати стійку, всебічну, суттєву та довгострокову підтримку оборонному сектору України.

22. До підписання цієї Угоди Фінляндія надала Україні 22 пакети оборонної допомоги. Одночасно з підписанням цієї Угоди Фінляндія оголошує про надання 23-го пакета допомоги загальною відновлювальною вартістю 188 мільйонів євро. Таким чином, загальна вартість військової підтримки, наданої Україні з початку повномасштабної агресивної війни, наблизилася до 2 мільярдів євро. З урахуванням внеску Фінляндії у розмірі 30 мільйонів євро у чеську ініціативу спільних закупівель артилерійських боєприпасів для України підтримка України з боку Фінляндії у 2024 році вже перевищує 400 мільйонів євро і збільшиться завдяки щонайменше двом подальшим пакетам протягом цього року.

23. Підтримка Фінляндії залишатиметься значною та міститиме оборонні засоби, засновані на нагальних і критичних потребах України, такі як боєприпаси.

24. Крім того, Фінляндія готує чотирирічний план підтримки, а також вивчає нові та інноваційні шляхи подальшого посилення своєї непохитної підтримки в наземній, повітряній, морській, кібернетичній, електромагнітній та космічній сферах, надаючи пріоритет ключовим потребам України у сфері оборони. Після затвердження цього чотирирічного плану Фінляндія також оголосить приблизну загальну вартість підтримки України з боку Фінляндії у 2024 році.

25. На національному рівні Фінляндія ухвалила рішення збільшити виробництво важких боєприпасів. Фінляндія також працюватиме над підтримкою України в розвитку та розбудові власних можливостей виробництва боєприпасів, зокрема шляхом обміну інформацією, експертної підтримки або подолання короткострокових перепон у ланцюгу постачання боєприпасів. Конкретні проєкти на підтримку України, зокрема щодо будівництва нових потужностей із виробництва боєприпасів або накопичення стратегічних запасів, можуть бути започатковані на підставі відповідних угод. Задля сталої підтримки України Фінляндія співпрацюватиме з Україною з метою визначення джерел фінансування для будівництва потужностей із виробництва боєприпасів в Україні.

26. Фінляндія працюватиме з Україною з метою визначення можливостей для більш тісного партнерства та співробітництва в оборонній промисловості, що принесе взаємну вигоду шляхом визначення найбільш ефективних сфер інвестування, зміцнення зусиль для зменшення наявних перешкод для співробітництва й заохочення фінської оборонної промисловості здійснювати інвестиції в Україну, зокрема шляхом вивчення можливостей спільного виробництва.

27. Учасники співпрацюватимуть задля визначення джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислового комплексу України, що включатиме вивчення потенціалу для фінських інвестицій та фінансової допомоги, зокрема під час війни та післявоєнного відновлення.

28. Фінляндія підтримуватиме зусилля України, спрямовані на інтеграцію її оборонної промисловості до систем оборони та безпеки НАТО і ЄС. Зокрема, Фінляндія підтримуватиме інтеграцію оборонної промисловості України в європейську оборонно-технологічну та промислову базу, враховуючи також можливості, які надає Європейська оборонно-промислова стратегія та Європейська оборонно-промислова програма.

29. Фінляндія продовжуватиме вивчати подальші можливості для підтримки України у її співпраці з оборонною промисловістю. Крім того, Фінляндія наголошує на важливості зміцнення потенціалу європейської оборонної промисловості та європейської технологічної та промислової бази в цілому.

30. Фінляндія має прискорену процедуру подачі заявок на отримання ліцензій на експорт оборонного обладнання в Україну. Заявки на отримання ліцензії на реекспорт раніше експортованого з Фінляндії оборонного обладнання, подані іншими країнами, також будуть розглядатися в терміновому порядку.

31. Учасники співпрацюватимуть задля сприяння захисту будь-яких переданих технологій і прав інтелектуальної власності.

32. Україна забезпечуватиме, щоб військова допомога Фінляндії використовувалася виключно для самооборони України та застосовувалася Силами безпеки та оборони України проти військових цілей відповідно до міжнародного права, включно з міжнародним гуманітарним правом. Учасники співпрацюватимуть для запобігання витоку та незаконному обігу військової продукції, наданої Україні.

33. Європейський Союз рішуче засудив агресивну війну Росії. Фінляндія непохитно підтримує спільну позицію та дії, вжиті ЄС для підтримки України в її самообороні, включно з продовженням використання Європейського фонду миру (EPF). Фінляндія продовжує виступати за посилення підтримки України в межах Спільної політики безпеки та оборони ЄС.

34. Фінляндія продовжуватиме свою підтримку в навчанні згідно з потребами, висловленими Україною, у межах Місії військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM), зокрема щодо посилення бойових спроможностей України. Фінляндія продовжуватиме навчання українських військових також у межах навчальної місії INTERFLEX під егідою Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, у якій Фінляндія бере участь із 2022 року. Фінляндія також розглядатиме інші можливості навчання та спільного розвитку військової освіти, зокрема в межах коаліцій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), за необхідності.

35. Фінляндія продовжуватиме здійснювати внесок у Консультативну місію ЄС в Україні (КМЄС). Обмінюючись досвідом через КМЄС, Фінляндія підтримує Україну в реформуванні сектору цивільної безпеки, правоохоронних органів та інститутів верховенства права. Крім того, Фінляндія сприяє роботі КМЄС у розслідуванні та судовому переслідуванні за міжнародні злочини, а також у відновленні верховенства права на деокупованих і прилеглих територіях в Україні.

36. На додаток до заходів на національному й двосторонньому рівнях Фінляндія братиме активну участь у багатонаціональних заходах щодо зміцнення оборонного сектору України, як-от коаліції спроможностей Контактної групи з питань оборони України. Фінляндія вже приєдналася до артилерійської коаліції та коаліції з розмінування як офіційний учасник і також вивчає можливості взяти участь в інших коаліціях з огляду на свої можливості та військові потреби України.

37. Фінляндія підтримуватиме розвиток Сил безпеки та оборони України, включно з (але не обмежуючись) Концепцією майбутніх сил, щоб зробити їх здатними стримувати та перемогти будь-яку майбутню збройну агресію й бути інтегрованими у євроатлантичну архітектуру безпеки й оборони.

38. Учасники прагнутимуть координувати свої зусилля щодо зміцнення міжнародного співробітництва у сфері морської безпеки відповідно до Конвенції ООН з морського права та інших міжнародних правових документів. Україна та Фінляндія працюватимуть над можливостями підтримки Фінляндією України у розвитку військово-морського потенціалу України.

39. Учасники зміцнюватимуть своє двостороннє співробітництво та стійкість у протидії гібридним загрозам, беручи до уваги роботу, проведену в межах ЄС і НАТО, а також відповідних міжнародних коаліцій, шляхом обміну інформацією та досвідом. Учасники поглиблюватимуть своє співробітництво в межах Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним загрозам (Гельсінкі, Фінляндія), зокрема шляхом розширеного партнерства України з центром.

40. Учасники визнають, що Російська Федерація продовжує маніпулювати інформацією на підтримку своєї війни проти України. Учасники посилюватимуть співробітництво для протидії будь-якій іноземній інформаційній маніпуляції та втручанню з метою запобігання, виявлення та знищення різних форм гібридного впливу, включно зі зловмисною пропагандою, дезінформаційними кампаніями, що мають вплив на національну безпеку, та працюватимуть над організацією спільних освітніх і навчальних програм для експертів.

41. Учасники вивчатимуть можливості поглиблення співробітництва у сфері цифрової стійкості та кібербезпеки, щоб допомогти Україні у виявленні та протидії російській та будь-якій іншій зловмисній кіберактивності, спрямованій на критичну інфраструктуру, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Фінляндією щодо співпраці у сфері цифрової трансформації та цифрової стійкості, підписаного у Давосі, Швейцарія, 18 січня 2023 року. Це буде досягнуто шляхом посилення кіберстійкості та захисту критичної інфраструктури, обміну розвідувальними даними про кіберзагрози, навчання спеціалістів та надання технічної допомоги Україні.

42. Учасники посилюватимуть співробітництво у сфері розвідки та безпеки відповідно до застосовуваної правової бази з метою запобігання, виявлення та протидії підривній діяльності, такій як шпигунство та диверсія з боку Росії та інших суб’єктів, щоб убезпечити Україну та Фінляндію від такої зловмисної діяльності, одночасно підтримуючи вдосконалення та реформування архітектури безпеки та розвідки України. Цього буде досягнуто за допомогою різноманітних засобів і заходів, визначених Учасниками, включно з, але не обмежуючись обміном розвідувальними даними та навчанням.

43. Учасники сприятимуть обміну інформацією та нагадують про набрання чинності Угодою між Україною та Фінляндською Республікою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом з 1 червня 2023 року.

44. Фінляндія зобов’язується підтримувати розмінування території України, включно з гуманітарним розмінуванням, та підтримувати розвиток потенціалу українських суб’єктів у цій сфері. Потреби України в розмінуванні залишатимуться актуальними протягом наступних десятиліть. Наразі Фінляндія підтримала протимінну діяльність в Україні на загальну суму 7,25 мільйона євро, починаючи з 2022 року. Ця підтримка охоплює навчання цивільних осіб, діяльність із розмінування, розбудову потенціалу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та підтримку реабілітації постраждалих від мін.

45. Фінляндія продовжує надавати тимчасовий захист особам, які виїхали з України через російську агресію, і підтримувати їхній добробут відповідно до стандартів ЄС. На момент укладення цієї Угоди понад 64 000 осіб з України подали заявки на тимчасовий захист у Фінляндії з лютого 2022 року.

46. Фінляндія продовжує спрямовувати допомогу з питань цивільного захисту на основі потреб України. Допомога надається через Механізм цивільного захисту ЄС. Допомога з питань цивільного захисту набрала форми матеріальної допомоги, направлення експертів та здійснення медичної евакуації. На додаток до 300 вантажівок у межах допомоги Фінляндія надіслала в Україну загалом 76 транспортних засобів, включно з автомобілями рятувальників та шкільними автобусами, загальною вартістю орієнтовно 20 мільйонів євро. Фінляндія також направила експертів із ХБРЯ та логістики для виконання завдань, пов’язаних із війною.

47. Для забезпечення вищезазначених цілей Учасники будуть щорічно проводити діалог на високому рівні з питань політики стратегічної безпеки та оборони. Учасники прагнутимуть розвивати взаємовигідне співробітництво у сфері безпеки та оборони, прийнятне для будь-яких ситуацій. Умови, формат та обсяг такої допомоги визначатимуться Учасниками.

V. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПІДТРИМКИ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

Всеосяжна реформа є необхідною для поточної та майбутньої безпеки й процвітання України, для її демократії, стійкості її інституцій та для європейських і євроатлантичних прагнень України, зокрема щодо її членства в ЄС і НАТО.

48. Україна зобов’язується впроваджувати реформи, визначені ЄС, МВФ і НАТО, що охоплюють, зокрема, управління, прозорість, боротьбу з корупцією та демократичний контроль над Силами безпеки та оборони. Здійснення Україною цих реформ є визначальним для її прагнень до ЄС і НАТО.

49. Фінляндія продовжить свою довготермінову підтримку розвитку верховенства права в Україні, забезпечуючи відповідність відновлення, відбудови та впровадження ключових реформ в Україні з правилами та стандартами ЄС. У цьому контексті, на додачу до ЄС, важливою є робота, яка виконується в межах Ради Європи та ОБСЄ.

50. Фінляндія прагне посилювати співпрацю та ділитися з Україною своїм досвідом щодо антикорупційної діяльності як член Антикорупційного ресурсного центру U4 і готова й надалі посилювати співробітництво в цій сфері.

51. Учасники співпрацюватимуть у боротьбі з небезпечною та організованою злочинністю (SOC).

52. Фінляндія продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно. Гуманітарна допомога Фінляндії надходить через наших партнерів з ООН, Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця та фінських організацій громадянського суспільства.

53. Фінляндія продовжує підтримку цивільного захисту України та направляє експертів через Механізм цивільного захисту ЄС. Надання широкомасштабної матеріальної допомоги включає обладнання, а саме: транспортні засоби та засоби для медичного та цивільного захисту, радіаційної та ядерної безпеки, пожежогасіння, енергетики та інших потреб. Фінляндія залишається готовою приймати та лікувати цивільних і військових пацієнтів з України, які потребують медичної допомоги. Фінляндія продовжує співпрацю з органами служби цивільного захисту та рятування України щодо цивільних оборонних укриттів та інших питань.

54. Для підтримки інтегрованого управління кордонами в Україні Фінляндія відряджає експертів до КМЄС в Україні, а також до Місії ЄС із прикордонної допомоги (EUBAM Україна – Молдова). Фінляндія, як і раніше, готова надавати підтримку можливим майбутнім цивільним місіям в Україні з боку ЄС, ОБСЄ та ООН, а також сприяє швидкому міжнародному реагуванню на потреби цивільних секторів безпеки та судочинства України. Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну в узгодженні її інтегрованого управління кордонами зі стандартами ЄС за допомогою досвіду та можливостей для навчання. Можливості для навчання, такі як підготовка інструкторів та інша підтримка для Державної прикордонної служби України, а також продовження обміну досвідом з Україною у сфері безпеки зовнішніх кордонів, будуть оцінені відповідно до того, що було погоджено між відповідними службами.

55. Учасники підтверджують свою відданість добре налагодженій співпраці у сфері екологічної безпеки. Ця співпраця триватиме й надалі, зокрема в межах Української формули миру. Фінляндія разом із Німеччиною та Болгарією є співголовами робочої групи з екологічної безпеки Української формули миру. Міністерства охорони навколишнього середовища України та Фінляндії підписали три Меморандуми про взаєморозуміння щодо двосторонньої співпраці. Учасники прагнутимуть до їхнього оперативного й ефективного виконання.

56. Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну в оцінці екологічних збитків, спричинених війною, шляхом здійснення експертизи Міністерством охорони навколишнього середовища та Фінським екологічним Інститутом з охорони навколишнього середовища разом з їхніми українськими та міжнародними партнерами.

57. Фінляндія продовжуватиме активне та вже довготривале співробітництво з Україною у сфері ядерної безпеки. Управління з радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії продовжуватиме надавати допомогу Державній інспекції ядерного регулювання України у збільшенні її спроможностей у сфері радіаційної безпеки.

58. Фінляндія продовжуватиме підтримувати модернізацію українських метеорологічних служб та служб раннього попередження у співпраці між Фінським метеорологічним інститутом та Гідрометеорологічним центром України, які досягли конкретних результатів в інтеграції України до європейської системи MeteoAlarm.

59. Фінляндія продовжуватиме співробітництво з Україною з питань енергетичної безпеки та допомагатиме Україні відбудовувати її енергетичний сектор відповідно до принципів екологічного переходу, сучасних технологій та енергоефективності, наприклад, демонструючи підтримку країн Північної Європи шляхом фінансування Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для отримання прямих або непрямих екологічних чи кліматичних переваг.

60. Фінляндія підтримуватиме Україну задля посилення захисту, стійкості та відбудови критичної інфраструктури. Учасники запровадять спільні освітні та навчальні програми для спеціалістів із захисту критичної інфраструктури.

61. Фінляндія підтримуватиме зусилля України зі створення умов для рівної участі жінок і чоловіків у подоланні конфліктів, розбудові миру, відновленні, викликах безпеці, системному реагуванні на гендерне насильство та насильство, пов’язане з конфліктом.

62. Фінляндія продовжуватиме підтримувати ключові реформи в галузі освіти шляхом співпраці між міністерствами освіти та іншими відповідними установами, включно з Фінським національним агентством з питань освіти, та надаючи підтримку у забезпеченні функціональної спроможності освітнього сектору з особливим наголосом на інклюзивність та якість освіти. Міністерство освіти і науки України та Міністерство освіти і культури Фінляндії підтвердили співробітництво шляхом підписання Меморандуму про взаєморозуміння у січні 2024 року.

VI. СПРИЯННЯ ПРИТЯГНЕННЮ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Учасники визнають важливість справедливості для довготривалого та сталого миру в Україні та за її межами. Міжнародні злочини, скоєні в Україні та проти України, не залишатимуться безкарними. Санкційний тиск зберігатиметься та посилюватиметься до виконання Росією своїх міжнародних зобов’язань.

63. Учасники підтверджують свою відданість забезпеченню відповідальності Російської Федерації за всю шкоду, збитки та руйнування, завдані фізичним та юридичним особам в Україні, а також державі Україна внаслідок міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні або проти неї, включно з веденням агресивної війни в порушення Статуту ООН. Учасники поділяють переконання щодо необхідності забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України та необхідності створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії. Учасники продовжуватимуть свою роботу, зокрема в межах Основної групи зі створення трибуналу з притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України.

64. Учасники підтверджують, що воєнні злочини та інші звірства, скоєні в Україні, не повинні залишатися безкарними.

65. Учасники продовжуватимуть підтримувати розслідування й судове переслідування ймовірних міжнародних злочинів в Україні та роботу Міжнародного кримінального суду (МКС). Фінляндія продовжує відряджати експертів до МКС та КМЄС, які працюють у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності. Крім того, Фінляндія продовжує направляти експертів через КМЄС для підтримки роботи Генерального прокурора України та нарощування спроможностей України для розслідування та судового переслідування зафіксованих воєнних злочинів у контексті агресивної війни Росії.

66. Учасники підтверджують, що Російська Федерація має нести відповідальність за збитки, спричинені її міжнародно-протиправними діяннями в Україні та проти України. Фінляндія підтримує роботу з пошуку шляхів використання заморожених російських активів для підтримки України та її відновлення й відбудови відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права та в координації з країнами-партнерами. Учасники продовжуватимуть разом із партнерами-однодумцями працювати над створенням механізму відшкодування шкоди, збитків чи руйнування, заподіяних агресією Росії, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, затвердженим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3. У зв’язку з цим Учасники вивчатимуть відповідні можливості для фінансування компенсаційного механізму, який відповідає міжнародному праву, щоб забезпечити швидку та адекватну компенсацію за шкоду, збитки чи руйнування, завдані Росією жертвам агресії.

67. Учасники визнають вагомість санкцій для обмеження доступу Російської Федерації до фінансів, товарів, технологій і послуг, які вона використовує у своїй агресії, для стримування потоків доходів Росії та стримування майбутніх нападів. Фінляндія залишатиметься відданою вживанню жорстких обмежувальних заходів та експортного контролю щодо секторів російської економіки та тих, хто в Російській Федерації та за її межами підтримує або отримує прибуток від війни, або допомагає в обході санкцій у третіх країнах. Фінляндія продовжуватиме вживати рішучих дій у межах ЄС для підтримання санкційного тиску на Росію та боротьби з усіма формами обходу обмежувальних заходів. Фінляндія також співпрацюватиме та ділитиметься досвідом з Україною щодо обмежувальних заходів ЄС, їх упровадження та боротьби з ухиленням від санкцій та їх обходом.

68. Учасники надаватимуть один одному актуальну доречну інформацію щодо підстав для застосування санкцій та іншу належну інформацію згідно з відповідними зобов’язаннями та національним законодавством.

69. Учасники надаватимуть взаємну правову допомогу згідно з наявними інструментами міжнародного судового співробітництва у кримінальних справах.

VII. ВІДБУДОВА ТА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА

Фінляндія зобов’язується допомагати українцям у відбудові їхньої країни. Підтримка Фінляндії є стійкою, тривалою та довгостроковою. Тісні відносини між Україною та Фінляндією сприятимуть утворенню надійної та тривалої структури, яка забезпечуватиме майбутнє процвітання України. Учасники поглиблюватимуть та зміцнюватимуть своє співробітництво з урахуванням зростаючих потреб українського народу. Наші спільні зусилля підтримуватимуть Україну на її євроатлантичному шляху. Фінляндія зобов’язується брати участь у відбудові України в широкому сенсі та створювати передумови для роботи приватного сектору в Україні. Відновлення української економіки піде на користь усій світовій економіці.

70. Фінляндія готує національний план відбудови України, який визначатиме загальну підтримку Фінляндією України. Перша частина плану, опублікована в грудні 2023 року, зосереджена на способах участі фінських компаній у заходах з відбудови. У другій частині плану більш широко розглядатиметься участь центрального уряду та зацікавлених сторін у відбудові, передусім шляхом розвитку співробітництва та надання гуманітарної допомоги.

71. Україна є найбільшим партнером Фінляндії у сфері розвитку. Бюджет співробітництва у сфері розвитку та надання гуманітарної допомоги на 2024 – 2028 роки становить 290 мільйонів євро. Учасники мають намір активізувати співробітництво в багатьох сферах. Уряд Фінляндії ухвалив рішення підтримати відбудову України різними засобами. Зміцнення інституційних спроможностей у сфері підтримки верховенства права та боротьби з корупцією враховуватимуться в усіх форматах.

72. Інструменти фінансування експорту фінського національного експортно-кредитного агентства Finnvera використовуються як компенсації потенційних кредитних втрат, що обмежені у розмірі до 50 мільйонів євро державою Фінляндія. Finnvera також готове розглянути можливості надання інвестиційних гарантій для покриття політичних ризиків в Україні.

73. Статутний капітал фінської фінансової компанії Finnfund буде збільшено шляхом збільшення власного капіталу на 25 мільйонів євро. Інвестиційний ризик Finnfund в Україні покриватиметься спеціальним державним ризиковим фінансуванням у розмірі до 80% ризику.

74. У 2024–2027 роках додаткове фінансування загальною сумою 8 мільйонів євро буде виділено на програму Finnpartnership. Програма підтримує українське суспільство, пропонуючи бізнес-партнерство та підтримку інвестиційної підготовки для фінських компаній в Україні. Проєкти мають на меті довгострокові ділові операції та партнерство в Україні.

75. Уряд Фінляндії вивчатиме можливість виділення спеціального ризикового капіталу для покриття потреб Фонду інвестицій у державний сектор (PIF). З Україною будуть розпочаті переговори щодо рамкової угоди PIF. У разі досягнення згоди новий змішаний кредитний інструмент – Ukraine Investment Facility (UIF) – буде запроваджено та підготовлено, що дасть змогу впроваджувати проєкти на суму до 50 мільйонів євро у 2025–2026 роках відповідно до принципів PIF.

76. Фінляндія підтверджує свою відданість спрямуванню фінансування на відновлення України через міжнародні фінансові організації (МФО). З лютого 2022 року Фінляндія надала додаткову підтримку в розмірі 97 мільйонів євро через Світовий банк (СБ), 5,3 мільйона євро через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), 5 мільйонів євро через Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і 5 мільйонів євро через Північну екологічну фінансову корпорацію (НЕФКО). Крім того, Фінляндія зобов'язалася рекапіталізувати ЄБРР на 50 мільйонів євро.

VIII. СПІВРОБІТНИЦТВО У РАЗІ МАЙБУТНЬОГО ЗБРОЙНОГО НАПАДУ РОСІЇ

77. У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну на запит одного з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин у двосторонньому форматі або іншими каналами, які вони вважають прийнятними, для визначення відповідних наступних кроків.

78. Фінляндія відповідно до своїх законодавчих та конституційних вимог надаватиме швидку й тривалу допомогу у сфері безпеки, сучасне військове обладнання на суші, морі та в повітрі, а також економічну допомогу, щоб накласти економічні та інші санкції на Росію та проводити консультації щодо потреб України під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН.

79. Для забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на можливі майбутні збройні напади Учасники можуть внести зміни до цих положень, щоб узгодити їх із будь-яким механізмом, який вони можуть згодом погодити зі своїми іншими міжнародними партнерами, включно з учасниками декларації «Групи семи».

IX. КОНСУЛЬТАЦІЯ, КООРДИНАЦІЯ ТА ПЕРЕГЛЯД

80. З метою сприяння виконанню цієї Угоди щодо зобов’язань у сфері безпеки та забезпечення постійного стратегічного діалогу між Учасниками будуть створені відповідні консультаційні структури.

81. Учасники, у разі необхідності, визначатимуть уповноважені органи для розробки та реалізації двосторонніх домовленостей відповідно до напрямів співробітництва, визначених цією Угодою.

82. Ця Угода підлягає постійному перегляду з метою моніторингу прогресу в реалізації з особливою увагою на забезпеченні підзвітності та прозорості.

X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

83. Ця Угода може бути змінена та доповнена, зокрема шляхом включення до неї додатків, у будь-який час за взаємною згодою Учасників.

84. Будь-які спори між Учасниками, що виникають у зв’язку із тлумаченням та/або виконанням цієї Угоди, вирішуватимуться мирно шляхом переговорів або консультацій між Учасниками.

85. Ця Угода набирає чинності після її підписання Учасниками та діє упродовж десяти років з дати її підписання.

86. Учасники можуть спільно ухвалити рішення про продовження дії цієї Угоди шляхом повідомлення не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення десятирічного періоду.

87. Водночас, відповідно до декларації «Групи семи», Учасники поділяють думку, що ця Угода не перешкоджає Україні рухатися до її майбутнього членства в НАТО.

88. У разі набуття Україною членства в НАТО до закінчення строку дії цієї Угоди Учасники визначать її майбутній статус.

89. Дія цієї Угоди може бути припинена будь-яким Учасником шляхом письмового повідомлення іншого Учасника. Дія цієї Угоди припиняється через 6 місяців з дати отримання такого повідомлення. Припинення дії не впливатиме на виконання поточних програм та проєктів, погоджених до дати припинення її дії, якщо Учасники не домоляться про інше.

Підписано в м. Київ 3 квітня 2024 року у двох примірниках англійською та українською мовами, у разі виникнення будь-яких розбіжностей текст англійською мовою матиме переважну силу.

За Україну: Президент Володимир Зеленський

За Фінляндію: Президент Александр Стубб



